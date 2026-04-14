Brian Rullan expresa su molestia tras filtrarse foto de Laura Spoya con Sebastián Gálvez: “Me da pena y lástima por mis hijos”

Brian Rullan expresó su molestia y preocupación tras la difusión de una foto de Laura Spoya con Sebastián Gálvez en Jamaica. TikTok: Q'Bochinche.

La vida personal de Laura Spoya volvió a estar en el centro de la atención mediática luego de que el portal Show.pe filtrara una imagen comprometedora donde se la ve abrazando a Sebastián Gálvez en la piscina de un hotel en Jamaica.

El viaje, realizado durante Semana Santa, fue presentado por la conductora como una escapada junto a su mánager y maquillador, sin embargo, la aparición de Sebastián en la fotografía reavivó las especulaciones sobre un posible romance.

La instantánea, que rápidamente se viralizó en redes sociales y portales de espectáculos, muestra a Spoya y Gálvez en una actitud cercana que ha generado numerosos comentarios y preguntas sobre la naturaleza de su relación. Cabe recordar que, semanas atrás, la exMiss Perú aseguró que Sebastián solo era un amigo y que no existía un vínculo sentimental entre ambos.

La imagen de Laura Spoya y Sebastián Gálvez abrazados en la piscina reavivó rumores sobre una posible relación. Foto: Show.pe

Brian Rullan rompe el silencio: “Debo proteger a mis hijos”

Ante la difusión de la imagen, Brian Rullan, aún esposo de Laura Spoya, decidió pronunciarse a través del programa streaming Q’Bochinche y en declaraciones al portal Más QTV. El empresario mexicano expresó su incomodidad y preocupación principalmente por el impacto que la exposición pública tiene sobre sus hijos.

“A mí, ¿qué es lo que me da más pena de todo esto? Así, hablando como padre, todo lo que van a ver mis hijos. Eso es lo que me da pena. Yo no soy de este medio, no soy nada. Yo sí tengo que proteger a mis hijos. Yo sí protejo a mis hijos y tengo que cuidar lo que vean en Internet a futuro. Entonces, tengo que ser padre de familia en ese aspecto, ¿sí me explico?”, manifestó Rullan, visiblemente afectado por la situación.

El empresario insistió en la importancia de mantener a sus hijos alejados de los comentarios y especulaciones que surgen en torno a la vida pública de su madre.

“Déjenla en paz, déjenla vivir su vida. Para mí son temas enfadosos. No me involucren en todo esto. Todo este tema me da pena y lástima, me preocupa todo lo que van a ver mis hijos en internet. Es decisión de ella si no quiere oficializarlo (a Sebastián)”, agregó al streaming Show.pe.

El empresario mexicano pidió respeto por la privacidad de sus hijos ante la ola de comentarios en redes sociales. Captura: Show.pe

La polémica sobre la relación de Laura Spoya y Sebastián Gálvez

La relación entre Laura Spoya y Sebastián Gálvez ha sido objeto de rumores desde hace meses, aunque ambos han insistido públicamente en que solo los une una amistad.

El viaje a Jamaica, del 1 al 5 de abril, fue compartido en redes sociales por la conductora, quien solo mostró a su mánager y maquillador, omitiendo la presencia de Gálvez en las publicaciones.

La filtración de la fotografía por parte de Show.pe encendió las especulaciones y generó nuevas preguntas sobre la transparencia de la relación. Sebastián, hasta el momento, no ha dado declaraciones sobre la imagen ni sobre el vínculo que mantiene con Spoya.

Durante el viaje, la presentadora de La Manada y Al Sexto Día compartió rutinas de ejercicio y momentos de relax, aunque evitó mostrar públicamente a Sebastián Gálvez, con quien fue finalmente captada en la piscina del hotel.

Laura Spoya y Sebastián Gálvez no han dado declaraciones públicas tras la filtración de la fotografía.

El impacto mediático y la preocupación por los hijos

La exposición mediática de la vida privada de Laura Spoya y la reciente filtración de imágenes han generado preocupación en su entorno familiar, especialmente en Brian Rullan.

El empresario mexicano ha sido enfático en expresar su deseo de proteger a sus hijos de los comentarios y especulaciones que circulan en internet. Esto los eñaló en una llamda en vivo con el espacio digital de Samuel Suárez y Ric La Torre.

“Yo sí tengo que proteger lo que mis hijos vean en Internet a futuro. Tengo que ser padre de familia en ese aspecto”, recalcó Rullan, subrayando que no busca involucrarse en la polémica, pero sí velar por el bienestar emocional de sus hijos ante la ola de comentarios que pueden encontrar en las redes sociales.

Para Rullan, la situación resulta incómoda y dolorosa, por lo que pidió a los medios y al público respetar la privacidad de la familia y permitir que Laura Spoya continúe con su vida, sin exponer innecesariamente a los menores.

Laura Spoya guarda silencio ante la filtración

Hasta el cierre de esta edición, Laura Spoya no ha dado declaraciones sobre la fotografía filtrada ni sobre la reacción de Brian Rullan. La conductora mantiene sus actividades profesionales en televisión y redes sociales, mientras la polémica sigue sumando reacciones en el espectáculo peruano.

El caso vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre los límites de la exposición mediática y la protección de los menores frente a conflictos públicos entre figuras de la farándula.

Laura Spoya responde con humor rumores de romance con Sebastián Gálvez. YoTube: La Manada