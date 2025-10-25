Hermano de Alejandra Baigorria dedica emotivo mensaje a su madre, Verónica Alcalá, en medio de las declaraciones de Thamara Medina

El respaldo público de Sergio Baigorria a su madre, Verónica Alcalá, causa gran sorpresa luego de que su hermana menor, Thamara Medina, hiciera públicas sus vivencias de violencia durante la infancia. El gesto de Sergio, difundido a través de mensajes emotivos en Instagram, se produjo en medio de la controversia generada por las declaraciones de Thamara, quien relató episodios de maltrato y la normalización de la violencia en su entorno familiar.

En sus publicaciones, Sergio Baigorria evitó referirse directamente a la polémica con su hermana, pero dejó claro su apoyo incondicional a Verónica Alcalá. “Solo tú y yo sabemos lo vivido, te amo y estoy orgulloso de ti, por lo guerrera que eres y el amor inmenso que tienes para dar. Estaré para cuidarte toda mi vida y gracias por existir y darme esta vida tan valiosa. Te amo, mamita”, escribió el joven en una de sus historias de Instagram.

Este mensaje, cargado de afecto y gratitud, sorprendió especialmente tras la difusión de los testimonios de Thamara Medina sobre la violencia sufrida en el núcleo familiar.

Sergio Baigorria dedicó emotivo mensaje a su madre en Instagram.

Revelaciones de Thamara Medina sobre su infancia y su madre

Thamara Medina, de 23 años, hermana de Alejandra Baigorria, decidió romper el silencio y compartir su historia a través de un video publicado en sus redes sociales, donde leyó una carta dirigida a su “yo del pasado”. En el material, la joven describió una infancia marcada por el miedo, los gritos y la falta de afecto.

“Hoy quiero contar una historia: es la historia de una niña que creció rodeada de violencia, gritos y silencios, en una casa donde el miedo era más constante que el amor”, relató Thamara en el video.

La modelo explicó que su intención no era señalar culpables, sino liberarse del peso del silencio y visibilizar una realidad que, según ella, muchas personas callan por vergüenza o temor. En su testimonio, Thamara Medina abordó la normalización de la violencia en su entorno familiar. “Vivía rodeada de adultos que hacían bromas cuando yo lloraba, que preferían mirar a otro lado cuando surgían los momentos más violentos. Crecí viendo golpes, gritos e insultos”, expresó.

La joven también mencionó que los problemas de alcohol de su madre desencadenaban situaciones de agresión física y verbal. “A veces había gestos de cariño, pero casi siempre estaban envueltos en el olor del alcohol, en la violencia o en la indiferencia más cruel”, confesó. Thamara reconoció que durante años interiorizó la violencia como una forma de afecto y que, en su adolescencia, cargó con la culpa por los conflictos familiares.

Hermana de Alejandra Baigorria revela la tormentosa infancia que vivió al lado de su madre. IG: Thamara Medina.

“Aprendí que el amor podía doler y que el silencio era una forma de protección. Me decían que exageraba, que la violencia no era tan grave. Aprendí a callar, a disimular el dolor, a sonreír aunque por dentro todo se apagara”, relató en su carta. La joven concluyó su testimonio con un mensaje de esperanza, asegurando que decidió romper la cadena de violencia y buscar una vida diferente: “Una fuerza me decía que tenía que romper la cadena. Que había otra forma de vivir, aunque doliera empezar de nuevo”.

El conflicto público entre Thamara Medina y Verónica Alcalá

El conflicto entre Thamara Medina y Verónica Alcalá se hizo público tras un incidente ocurrido el 26 de abril de 2025, durante la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao. La celebración, que reunió a familiares y figuras públicas, se vio abruptamente interrumpida por un altercado entre madre e hija. Las imágenes, difundidas por el programa ‘Amor y Fuego’, mostraron a Thamara agrediendo físicamente a Verónica Alcalá en el jardín de la fiesta, propinándole una bofetada y una patada. El personal de seguridad intervino para separar a ambas y evitar que la situación escalara.

Verónica Alcalá, madre de Alejandra Baigorria, sufre brutal agresión de su hija Thamara en plena fiesta de matrimonio. Willax TV: Amor y Fuego.

El episodio generó una ola de reacciones en redes sociales y dividió a la opinión pública. Mientras algunos usuarios criticaron la aparente normalización de la violencia familiar, otros destacaron la capacidad de perdón y reconciliación. Tras meses de distanciamiento, Verónica Alcalá compartió en sus redes sociales imágenes junto a Thamara Medina, sugiriendo un proceso de acercamiento. “Sí, la perdono”, declaró Alcalá ante las cámaras de ‘Amor y Fuego’, sin detallar las razones detrás del conflicto.

Por su parte, Thamara Medina, al ser consultada por la prensa sobre el incidente, reconoció su arrepentimiento y optó por mantener su privacidad. “Sí, por supuesto”, respondió brevemente a un reportero de ‘Amor y Fuego’ cuando le preguntaron si lamentaba haber agredido a su madre.