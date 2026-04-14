Alejandra Baigorria perdonó a Said Palao y dedicó romantico mensaje tras ganar premio en España: “Me dijo que me apoyaría y me esperaría”

Tras el polémico video de Said Palao de fiesta en un yate en Argentina, Alejandra Baigorria parece haberlo perdonado, premiándolo con un viaje a España. El programa muestra imágenes de ambos en el aeropuerto de Madrid. ATV/ Magaly TV La Firme.

La reciente emisión del programa Magaly TV La Firme este 13 de abril volvió a colocar en el centro de la polémica a Alejandra Baigorria y Said Palao, esta vez por su viaje conjunto a España a solo un mes del ampay en Argentina, donde él fue captado en un yate con otras mujeres.

Desde el inicio, Magaly Medina apuntó directamente al comportamiento de la empresaria, señalando: “Se acumule mientras sus vendedoras más vendan, ella más gana. Y también, pues su gente, sus vendedoras ganan premios. Y ahora debe vender tanto porque ella es buena en lo que hace. Cada cosa que emprende, buena negociante, buena vendedora. Entonces, buena palabreando. Entonces, ahora se fue a España. Se fue a España a recibir su premio junto a otras vendedoras", dijo en un inicio la conductora.

“Pero, pero a quien premió realmente es al gerente general. Lo llevó al gerente general un mes exacto del operativo Argentina y Alejandra Baigorria ya cedió. Un mes. No pudo aguantar más. Por lo menos, Alejandra, seis meses, pues. Ya cuatro meses, aléjate. Ocho meses. Tómate tu tiempo realmente para pensar y para que el tipo piense que ya te perdió. Por lo menos, aunque sea que tenga la sensación de que ya te perdió. Pero no, nunca lo botó de su casa, siempre estuvo ahí, siempre ahí. Y ahora lo premió. Se lo llevó de viaje. Y todavía, lo que es peor, cuando le dan el premio, en su discurso de agradecimiento, ¿a quién agradece? ¿A la vida? ¿A ella? ¿A su esfuerzo? No, le agradece al gerente general”.

“Haz lo que tengas que hacer”: el mensaje de Said Palao que Alejandra Baigorria reveló. Captura: Magaly TV La Firme.

Viajó a España junto a Said Palao

Según el informe, la empresaria viajó a España para recibir un premio como empresaria invitada por una marca de maquillaje, pero lo que llamó la atención fue que el chico reality también realizó el mismo desplazamiento. “Sí, como empresaria invitada por una marca de maquillaje. ¿Y quién creen que fue detrás de ella? Así es, Said, tal como lo demuestra el movimiento migratorio de ambos. Como pueden ver, salieron de Perú directito y sin escala a España”, detallaron.

El contexto es clave: apenas había pasado un mes desde el escándalo en Argentina. El programa lo resume así: “La gringa de Gamarra, a un mes del operativo Argentina, donde él aparece celebrando con mujeres en un yate junto a otros chicos realities. ¿Qué hizo? ¿Lo dejó? ¿Lo mandó a volar? No, lo premió. Así como lo escuchan. Viaje, maletas, destino Madrid. Qué suertudazo es el gerente general”.

“Haz lo que tengas que hacer”: el mensaje de Said Palao que Alejandra Baigorria reveló. Captura: Magaly TV La Firme.

Durante su paso por el aeropuerto, Baigorria evitó responder a la prensa. El informe lo describe de manera literal: “Hay, la Ale, que estuvo chalequeada por dos tombos, no quiso responder, pero al menos estuvo de buen humor”. Se precisa además que llegó sola inicialmente y esperó en el salón de la aerolínea a su familia.

Minutos después, el programa confirma la llegada de Palao: “¿Y dónde está Said? Pues llegó a las nueve y cincuenta de la noche corriendo. Estas son las primeras imágenes del samurái caído a su llegada a la madre patria”. Posteriormente, él mismo publicó en redes: “Tocó viaje con mi familia. ¿Dónde creen? España”, frase que también fue cuestionada en el informe.

Las imágenes muestran que ambos coincidieron en el aeropuerto de Madrid junto a la madre y el hermano de Baigorria, y que se trasladaron juntos al Meliá Castilla. Para el programa, esto confirma que el viaje no fue casual ni separado.

“Haz lo que tengas que hacer”: el mensaje de Said Palao que Alejandra Baigorria reveló. Captura: Magaly TV La Firme.

Alejandra Baigorria dedica mensaje a Said Palao

En paralelo, Baigorria compartió un mensaje emocional durante su estancia: “Si me quieran destruir, yo siempre voy a estar para ustedes, porque a veces yo ni siquiera quería que viniera al viaje porque no me sentía bien, pero nunca los iba a defraudar”, mientras sus seguidoras respondían: “Te queremos, Ale, te queremos”.

El informe también mostró imágenes de ambos en espacios públicos, incluso en el transporte subterráneo, donde él le cedió el asiento, evidenciando cercanía pese a que en redes sociales evitaron mostrarse juntos.

El momento más comentado ocurrió durante el evento realizado en La Quinta de Jarama, donde Baigorria recibió su reconocimiento. En su discurso, dijo: “Y también quiero agradecer a mi esposo. Fue él quien me impulsó y me dijo: ‘Haz lo que tengas que hacer, yo aquí te voy a apoyar y te voy a esperar’”.

Para el programa, esta declaración confirma que, pese al escándalo, la relación continúa sin una ruptura evidente. El reportaje cierra planteando dudas directas: si se trata de una reconciliación, una segunda luna de miel o simplemente una relación que nunca se detuvo.

“Haz lo que tengas que hacer”: el mensaje de Said Palao que Alejandra Baigorria reveló. Captura: Magaly TV La Firme.