Magaly Medina decepcionada de Alejandra Baigorria por viajar con Said Palao: “Lo premió con un viaje a Europa”

Magaly Medina y la psicóloga Mónica Cabrejos analizan el comportamiento de Alejandra Baigorria, quien en un estado de negación, defiende a Said Palao tras su infidelidad y viaja con él a España, buscando culpables en otros lados. ATV/ Magaly TV La Firme.

La reciente polémica en torno a Alejandra Baigorria y Said Palao volvió a escalar luego de que ambos fueran captados viajando juntos a España, en un contexto marcado por el ampay en Argentina que semanas atrás puso en tela de juicio su relación.

La situación fue abordada con dureza en el programa Magaly TV La Firme, donde Magaly Medina no solo cuestionó la decisión de la empresaria de continuar con su pareja, sino que también ironizó sobre el hecho de haberlo llevado consigo al viaje, calificándolo como un “premio” tras la polémica.

“Lo premió con un viaje”: Magaly cuestiona a Alejandra Baigorria por llevar a Said a España. Captura: Magaly TV La Firme.

Se fueron a España

Las imágenes difundidas mostraban a Baigorria y Palao en el aeropuerto, listos para partir hacia España, donde la empresaria tenía previsto recibir un reconocimiento por su desempeño en el ámbito del emprendimiento. Sin embargo, más allá del logro profesional, la atención se centró en la presencia del chico reality, cuya participación en un episodio controvertido en Argentina —donde fue visto en un yate rodeado de mujeres— había generado una fuerte reacción mediática.

Desde el inicio del informe, Magaly Medina marcó una postura crítica frente a la decisión de Baigorria. “Alejandra Baigorria viajó a España, premiada por una empresa en la que venden productos de cosmética y tiene una comunidad tipo pirámide. Pero no solo viajó con esa comunidad, sino que también premió a Said por la ‘operación Argentina’. Lo premió con un viaje a Europa”, afirmó.

“Lo premió con un viaje”: Magaly cuestiona a Alejandra Baigorria por llevar a Said a España. Captura: Magaly TV La Firme.

El tono de la crítica no se detuvo ahí. La conductora también se refirió al comportamiento emocional de Baigorria durante el viaje, recordando que la empresaria se mostró afectada en redes sociales.

“Alejandra se fue a su evento, lloró ante sus seguidores, lloró en el estrado y, sobre todo, a la hora de recibir su premio, agradeció a su devoto y dedicado esposo, al esposo que ninguna mujer quisiera tener”, agregó con evidente sarcasmo, reforzando su posición frente a la relación.

“Lo premió con un viaje”: Magaly cuestiona a Alejandra Baigorria por llevar a Said a España. Captura: Magaly TV La Firme.

Alejandra Baigorria y su nuevo emprendimiento

Hace unas semanas, Baigorria registró una sociedad bajo el nombre “Agarra tu gringa AB”, la cual estaría orientada a sorteos con fines sociales. Lo que llamó la atención fue la fecha del registro, el 13 de marzo, coincidente con el periodo en el que Palao se encontraba en Argentina en medio del escándalo.

Magaly Medina destacó este detalle como una muestra de las decisiones tomadas por la empresaria en paralelo a la crisis mediática. Además, reveló que, un día antes de la inscripción formal de la empresa, Baigorria habría designado a Said Palao como gerente general de esta nueva sociedad. Esta decisión generó sorpresa, considerando el contexto en el que se produjo.

En términos de participación accionaria, se detalló que Baigorria cuenta con 5100 acciones, mientras que su hermano y Said Palao poseen 4950 acciones cada uno, lo que configura una estructura societaria en la que la empresaria mantiene el control, pero otorga a su pareja un rol relevante dentro del negocio.

“Lo premió con un viaje”: Magaly cuestiona a Alejandra Baigorria por llevar a Said a España. Captura: Magaly TV La Firme.

Said Palao no se refiere a relación con Alejandra Baigorria

Mientras tanto, la empresaria continúa enfocada en sus proyectos y en su imagen como emprendedora, destacando logros que, en otro contexto, podrían haber ocupado el centro de la atención. Sin embargo, la coyuntura ha hecho que estos avances se vean opacados por la controversia en torno a su relación.

Por su parte, Said Palao mantiene una actitud discreta, pero presente, acompañando a Baigorria en este viaje y formando parte de sus actividades, lo que refuerza la percepción de normalidad dentro de la pareja.

“Lo premió con un viaje”: Magaly cuestiona a Alejandra Baigorria por llevar a Said a España. Captura: Magaly TV La Firme.