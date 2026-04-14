Said Palao feliz tras viajar con Alejandra Baigorria a España: “Tocó viaje con mi familia”

Magaly Medina y la psicóloga Mónica Cabrejos analizan el comportamiento de Alejandra Baigorria, quien en un estado de negación, defiende a Said Palao tras su infidelidad y viaja con él a España, buscando culpables en otros lados. ATV/ Magaly TV La Firme.

La reciente aparición de Said Palao junto a Alejandra Baigorria en España ha vuelto a encender la polémica mediática, especialmente porque ocurre apenas semanas después del ampay en Argentina, donde el chico reality fue captado en una situación comprometedora que generó cuestionamientos sobre la estabilidad de su relación.

Lejos de mostrarse afectado por la controversia, Said se dejó ver tranquilo, sonriente y hasta orgulloso del viaje, compartiendo contenido en redes sociales que fue rápidamente analizado en televisión.

Said Palao y Alejandra Baigorria viajan juntos y reavivan rumores de reconciliación. Captura: Magaly Tv La Firme

El mensaje que desató la polémica

Uno de los puntos más comentados fue la publicación de Palao en redes sociales, donde escribió: “Tocó viaje con mi familia, ¿dónde creen? España”.

Desde el programa Magaly TV La Firme, la conductora Magaly Medina no tardó en cuestionar esta postura: “Dime tú cómo considerar familia a quien le acabas de hacer un superdaño”, dejando clara su desaprobación frente a la narrativa que intenta proyectar el chico reality.

Said Palao y Alejandra Baigorria viajan juntos y reavivan rumores de reconciliación. Composición Infobae / Carol Ruiz.

El análisis psicológico: la negación emocional

Durante el programa, la psicoterapeuta Mónica Cabrejos ofreció una lectura más profunda del comportamiento de Alejandra Baigorria, señalando que su reacción podría estar vinculada a un proceso emocional complejo.

“Es porque la posición de ella, como la posición de muchas personas cuando nos pasan cosas muy malas, que nos duelen, que nos quiebran, que nos afectan, no es la capacidad de análisis que podemos tener cuando no estamos involucrados emocionalmente”, explicó.

En esa misma línea, añadió: “Entonces, ella siente que todo lo que pasó no es culpa ni de Said, ni de los amigos, sino que es culpa de que la quieren destruir porque es famosa y porque ella vende y que hay gente mala”, sugiriendo que existiría un mecanismo de negación de la realidad.

Magaly Medina reforzó esta idea con una frase directa: “La negación es terrible”, enfatizando que este tipo de reacción puede impedir una evaluación objetiva de los hechos.

Said Palao y Alejandra Baigorria viajan juntos y reavivan rumores de reconciliación. Captura: Magaly Tv La Firme

Las críticas de Magaly Medina

La conductora fue más allá y apuntó directamente a la dinámica de la relación. “Pero buscarnos enemigos donde no están, buscar fantasmas donde no hay. Porque el culpable de tu destrucción, de tus lágrimas, de tu sufrimiento, está a tu costado”, afirmó, señalando que el origen del problema estaría dentro de la propia relación.

Asimismo, cuestionó que Baigorria no haya tomado distancia tras el escándalo: “Y encima, además, no lo botas de tu casa, no lo expulsas de tu lado para que el tipo sepa que tú estás dolida, sino que ahora te lo llevas de viaje. O sea, hace un mes él estaba en Argentina”.

Said Palao y Alejandra Baigorria viajan juntos y reavivan rumores de reconciliación. Captura: Magaly Tv La Firme

¿Reconciliación confirmada?

El informe también sugiere que la relación entre Baigorria y Palao no solo continúa, sino que estaría completamente restablecida. “Y ellos juegan a eso. Y creo que ellos dos se manipulan el uno al otro con el término familia”, opinó Magaly Medina.

Por su parte, Mónica Cabrejos fue más contundente: “Yo creo que ellos ya volvieron, sin duda”, a lo que la conductora respondió: “Ah, no, sí, claro”, dejando entrever que ambas coinciden en esa lectura.

La especialista también explicó que Baigorria habría aceptado la versión de Palao sobre lo ocurrido en Argentina: “Él ya lo ha disculpado. En cuatro paredes, ella ha creído la versión de él”. Medina complementó: “Y que no hizo nada”, mientras Cabrejos detalló: “Correcto, que fue una casualidad, que él llegó ahí… y podía traer a las chicas y que le digan la verdad”.

Said Palao y Alejandra Baigorria viajan juntos y reavivan rumores de reconciliación. Captura: Magaly Tv La Firme

Las imágenes que lo confirma<b>n</b>

Las pruebas visuales también fueron clave en el análisis. Durante el programa se mostraron imágenes de ambos viajando juntos, incluso sentados uno al lado del otro en el avión. “Ahí están en el avión, juntitos, el uno junto al otro”, comentó Magaly Medina.

En tono irónico, añadió: “Ni siquiera lo mandó atrás, yo que ella me voy en business y a él lo mando en la cola del avión”, comentario que generó reacciones en el set.

“Haz lo que tengas que hacer”: el mensaje de Said Palao que Alejandra Baigorria reveló. Captura: Magaly TV La Firme.

El trasfondo emocional

Finalmente, Cabrejos ofreció una reflexión más amplia sobre este tipo de situaciones: “Lo usual es que cuando a una persona que está enamorada le pasa eso, tiene que buscar culpables. Y como está enamorada de quien es el verdadero culpable, descarga la culpa en otra persona o en otra situación”.

Además, reveló un patrón común en este tipo de relaciones: “El discurso es: ‘Te tienen envidia, te lo hacen a ti porque no quieren que seas feliz’… y lamentablemente, una mujer enamorada va a creerlo”.

Said Palao y Alejandra Baigorria viajan juntos y reavivan rumores de reconciliación. Captura: Magaly Tv La Firme