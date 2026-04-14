Cantidad de votos en blanco y nulos marcan la fragmentación en estas Elecciones Perú 2026

La sumatoria de ciudadanos que decidieron no marcar por nadie o anular su voto supera el caudal electoral propio de Keiko Fujimori y los demás candidatos.

Los resultados en tiempo real publicados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para las Elecciones Presidenciales 2026 ofrecen un panorama más claro sobre el desapego de la ciudadanía hacia la clase política postulante.

Con el 79.164% de actas contabilizadas, según el portal de la ONPE hasta las 16:56 de este martes 14 de abril, se confirma un escenario de alta fragmentación, donde los votos no emitidos a favor de ningún candidato (blancos y nulos) superan individualmente a las candidaturas más votadas.

En “primer lugar” figuran los Votos Blancos y Nulos, que representan el bloque mayoritario de la elección con 10.937% y 4.814%, respectivamente, sumando un total de 2′574,721 votos emitidos.

Estos votos, considerados de protesta o error, superan el respaldo obtenido por Keiko Fujimori (Fuerza Popular), con 2′325,815 votos, así como el de otros candidatos destacados: Rafael López Aliaga (Renovación Popular), con 1′732,211; Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno), con 1′608,863; y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), con 1′465,929.

En términos estrictos, si el voto en blanco y nulo constituyera un “candidato”, tendría asegurado su pase a la segunda vuelta. Esto refleja un profundo escepticismo ciudadano ante la oferta de 35 partidos políticos en una sola cédula, calificada por la ONPE como “la elección más compleja de la historia”.

Pie y medio

Keiko Fujimori pasaría a una eventual segunda vuelta con uno de los respaldos más bajos registrados para un primer lugar. El hecho de que la suma de votos blancos y nulos supere su votación evidencia que el próximo presidente deberá convencer a una mayoría que inicialmente rechazó todas las opciones.

La gran cantidad de candidatos (como Jorge Nieto, Ricardo Belmont o Roberto Sánchez) ha dividido el voto, lo que redujo el “techo” de los líderes y provocó que el voto nulo y blanco destaque como la cifra más alta del tablero electoral.

Aunque el voto nulo/blanco sea mayor que el del candidato, no anula la elección a menos que supere los 2/3 de los votos emitidos, según el Artículo 184 de la Constitución.

Aunque el voto nulo/blanco sea mayor que el del candidato, no anula la elección a menos que supere los 2/3 de los votos emitidos.

¿Quién más irá a la segunda vuelta?

A la espera de la confirmación oficial de la ONPE, Fujimori tiene prácticamente asegurada su presencia en la segunda vuelta, programada para el domingo 7 de junio.

Según el conteo rápido integral de la Asociación Civil Transparencia e Ipsos, existe un triple empate técnico en el segundo lugar: Sánchez con 12.4%, López Aliaga con 11.3% y Nieto con 10.7%.

La diferencia entre estos candidatos entra en el margen de error, por lo que aún no se puede definir quién acompañará a Fujimori en la segunda vuelta. Ricardo Belmont (Obras) alcanza 10.2%, aunque no lograría clasificar.

Ningún otro candidato supera el 8%. El análisis indica que Sánchez obtiene mayor respaldo en zonas rurales, mientras que López Aliaga y Nieto concentran su apoyo en Lima. La dispersión del voto y las diferencias regionales explican los márgenes de error.

Transparencia e Ipsos recomendaron esperar los resultados oficiales de la ONPE para conocer quién acompañará a la candidata de Fuerza Popular en la segunda vuelta, destacando la alta competitividad de la contienda.