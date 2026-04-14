Elecciones 2026: Jorge Montoya pide voto excepcional para policías y militares que no pudieron sufragar

¿Policías sin votar? Montoya plantea medida excepcional ante el JNE. Video: TV Perú/ Noticias Matinal

El congresista Jorge Montoya, de Honor y Democracia y candidato al senado del partido SíCreo, solicitó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que se evalúe una medida excepcional para que miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas que no pudieron votar durante las Elecciones Generales 2026 puedan ejercer su derecho al sufragio.

El pedido fue dirigido al presidente del JNE, Roberto Burneo, mediante un oficio en el que plantea considerar a los efectivos que fueron desplazados fuera de su circunscripción electoral por razones de servicio el día de los comicios.

Según el documento, estos ciudadanos se encontraban cumpliendo funciones vinculadas a la seguridad del proceso electoral y, por ello, no pudieron acudir a sus locales de votación habituales. El congresista sostiene que deben ser identificados y acreditados por las autoridades correspondientes para acceder a esta eventual medida.

Montoya plantea voto excepcional para fuerzas del orden que no lograron sufragar

Montoya argumentó que permitir el voto de este grupo contribuiría a fortalecer la legitimidad de los resultados electorales, ya que permitiría reflejar de manera más completa la voluntad ciudadana.

Días antes de los comicios, el parlamentario advertía que el voto de los miembros de las fuerzas del orden no estaría garantizado.

Policía asegura que el voto de sus efectivos está garantizado

Un día antes de los comicios, el comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, aseguró que el derecho al voto de los agentes está contemplado dentro del operativo electoral.

Durante la presentación del plan de seguridad para las elecciones, el oficial explicó que la institución ha previsto horarios flexibles para que los efectivos puedan cumplir con sus funciones y, al mismo tiempo, ejercer su derecho al sufragio.

¿Policías sin votar? Montoya plantea medida excepcional ante el JNE

Indicó que el despliegue policial ha sido diseñado considerando tanto la protección del proceso electoral como la participación de los agentes en la jornada. En ese sentido, afirmó que se han tomado medidas para minimizar cualquier dificultad que impida el voto de los miembros de la institución.

El general también destacó la magnitud del operativo, que incluye a miles de efectivos en todo el país. Según detalló, la Policía Nacional lidera las acciones de seguridad con más de 61 mil agentes desplegados para resguardar locales de votación, material electoral y candidatos.

Despliegue de seguridad marca la jornada electoral

El operativo de seguridad para las Elecciones Generales 2026 contempla la participación conjunta de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Ambas instituciones tienen como misión principal garantizar el orden durante la jornada electoral.

Entre sus funciones se encuentran la custodia de más de diez mil locales de votación, la protección de los candidatos presidenciales y el resguardo del material electoral, incluyendo las actas de escrutinio.

Además, la Policía Nacional participó en el traslado del material electoral desde los centros de distribución hacia distintas zonas de Lima y Callao, mientras que las Fuerzas Armadas reforzaron el control en otras regiones del país.

Las autoridades han señalado que este despliegue busca asegurar el normal desarrollo del proceso electoral y prevenir cualquier incidente que pueda afectar la votación.

Facilidades legales permiten que policías y militares puedan votar

La legislación vigente ya contempla mecanismos para facilitar el voto de los miembros de las fuerzas del orden. A través de la ley n.° 32166, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) puede asignar locales de votación cercanos a los lugares donde estos efectivos se encuentran destacados.

Esto permite que los policías y militares voten sin necesidad de trasladarse a su distrito de origen, lo que resulta clave debido a que muchos son enviados a distintas regiones para cumplir labores de seguridad durante las elecciones.

ONPE continúa con el conteo de votos de las Elecciones generales 2026 que se extendieron un día más por demoras en entrega de materiales. ONPE

Para aplicar esta medida, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa deben remitir a la ONPE la lista del personal que será desplazado, de modo que se puedan organizar los locales de votación correspondientes.

Además, estos ciudadanos cuentan con facilidades como el “voto rápido”, que les permite sufragar con mayor agilidad el día de los comicios. Sin embargo, su participación se limita a elecciones de carácter nacional, como la elección presidencial y de representantes al Parlamento Andino.

Este sistema busca garantizar que los miembros de la Policía y las Fuerzas Armadas puedan ejercer su derecho al voto, incluso cuando están cumpliendo funciones clave para la seguridad del proceso electoral.