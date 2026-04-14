Cursos gratis de IA, Ofimática, entre otros: conoce el link de la inscripción

La Municipalidad de Pucusana anunció la apertura de cursos gratuitos dirigidos a la población local, con el objetivo de fortalecer las competencias laborales y mejorar la empleabilidad en el distrito.
La iniciativa, desarrollada en colaboración con Focus, busca ofrecer alternativas formativas accesibles para diferentes perfiles y necesidades profesionales.
A partir del 20 de abril, los residentes podrán acceder a propuestas educativas orientadas a sectores con alta demanda en el mercado laboral. Entre las opciones disponibles se encuentran áreas administrativas, tecnológicas y de gestión, todas diseñadas para potenciar la inserción laboral de quienes participen.
Según informó la comuna, los programas cuentan con horarios flexibles y una estructura adaptada a quienes buscan equilibrar capacitación y responsabilidades personales.
Todas las clases se desarrollará a través de Google Meet, en vivo y en tiempo real, con materiales gratuitos, acceso libre y la opción de obtener un certificado.
La oferta incluye cinco cursos, cada uno con fechas de inicio definidas, horarios específicos y enlaces directos de inscripción. Los cupos son limitados y la inscripción se realiza exclusivamente en línea, a través de formularios oficiales. Para consultas adicionales, la municipalidad habilitó líneas de atención vía WhatsApp a los números 924 674 300 y 904 453 001.
¿Cuáles son los cursos y horarios disponibles?
Las personas interesadas podrán formarse sin costo en las siguientes áreas:
— Curso: Auditor de SSOMA
- Fechas: lunes, miércoles y viernes (20 de abril en adelante) de 17:00 a 18:30
- Duración: 5 sesiones
- Link: https://forms.gle/Kiq3xeKMCUVLTWbz7
— Curso: Asistente administrativo
- Fechas: lunes, miércoles y viernes (20 de abril en adelante) de 17:00 a 18:30
- Duración: 5 sesiones
- Link: https://forms.gle/rHJuRLWUPp2qDKQr6
— Curso: Ofimática profesional
- Fechas: lunes, miércoles y viernes (20 de abril en adelante) de 19:00 a 21:30
- Duración: 5 sesiones
- Link: https://forms.gle/oM37mZSuVU6EYEMf7
— Curso: Marketing digital con IA
- Fechas: martes, jueves y sábados (21 de abril en adelante) de 17:00 a 18:30 (sábado, de 11:00 a 12:30)
- Duración: 5 sesiones
- Link: https://forms.gle/nvARSZENadma2HTK9
— Curso: Inteligencia artificial para docentes
- Fechas: martes, jueves y sábados (21 de abril en adelante) de 19:00 a 20:30 (sábado, de 09:30 a 11:00)
- Duración: 5 sesiones
- Link: https://forms.gle/R6SMf3T8rEcwSwAGA
El proceso de inscripción para cualquiera de las capacitaciones está abierto hasta cubrir la totalidad de vacantes. Lo recomendable es realizar el registro lo antes posible, ya que la demanda suele superar la oferta disponible.
Para mayor comodidad, los interesados pueden gestionar todas las etapas del proceso a través de los enlaces oficiales, sin necesidad de acudir presencialmente a las oficinas municipales.
Beneficios de estudiar IA
- Permite comprender y aplicar algoritmos que optimizan procesos en diversos sectores.
- Facilita el acceso a mejores oportunidades laborales en áreas emergentes.
- Mejora la capacidad de analizar grandes volúmenes de datos de manera eficiente.
- Desarrolla habilidades en programación, estadística y pensamiento lógico.
- Favorece la innovación en productos y servicios mediante soluciones automatizadas.
- Amplía el conocimiento sobre tecnologías actuales y tendencias futuras.
- Potencia la toma de decisiones basada en información precisa y modelada por sistemas inteligentes.
- Contribuye al desarrollo profesional en campos como la salud, la educación, la industria y los negocios.