Cursos gratis de IA, Ofimática, entre otros: conoce el link de la inscripción

Los programas presentan horarios flexibles y estructuras compatibles con quienes deben conciliar capacitación y otras responsabilidades - Créditos: Freepik.

La Municipalidad de Pucusana anunció la apertura de cursos gratuitos dirigidos a la población local, con el objetivo de fortalecer las competencias laborales y mejorar la empleabilidad en el distrito.

La iniciativa, desarrollada en colaboración con Focus, busca ofrecer alternativas formativas accesibles para diferentes perfiles y necesidades profesionales.

A partir del 20 de abril, los residentes podrán acceder a propuestas educativas orientadas a sectores con alta demanda en el mercado laboral. Entre las opciones disponibles se encuentran áreas administrativas, tecnológicas y de gestión, todas diseñadas para potenciar la inserción laboral de quienes participen.

Cada curso dispone de un grupo de WhatsApp, donde los participantes reciben materiales de apoyo y asistencia técnica y académica durante todo el proceso - Créditos: Municipalidad de Pucusana.

Según informó la comuna, los programas cuentan con horarios flexibles y una estructura adaptada a quienes buscan equilibrar capacitación y responsabilidades personales.

Todas las clases se desarrollará a través de Google Meet, en vivo y en tiempo real, con materiales gratuitos, acceso libre y la opción de obtener un certificado.

La oferta incluye cinco cursos, cada uno con fechas de inicio definidas, horarios específicos y enlaces directos de inscripción. Los cupos son limitados y la inscripción se realiza exclusivamente en línea, a través de formularios oficiales. Para consultas adicionales, la municipalidad habilitó líneas de atención vía WhatsApp a los números 924 674 300 y 904 453 001.

La modalidad en línea permite que más personas accedan a la capacitación y ofrece la posibilidad de participar desde cualquier lugar - Créditos: Freepik.

¿Cuáles son los cursos y horarios disponibles?

Las personas interesadas podrán formarse sin costo en las siguientes áreas:

— Curso: Auditor de SSOMA

Fechas: lunes, miércoles y viernes (20 de abril en adelante) de 17:00 a 18:30

Duración: 5 sesiones

Link: https://forms.gle/Kiq3xeKMCUVLTWbz7

— Curso: Asistente administrativo

Fechas: lunes, miércoles y viernes (20 de abril en adelante) de 17:00 a 18:30

Duración: 5 sesiones

Link: https://forms.gle/rHJuRLWUPp2qDKQr6

— Curso: Ofimática profesional

Fechas: lunes, miércoles y viernes (20 de abril en adelante) de 19:00 a 21:30

Duración: 5 sesiones

Link: https://forms.gle/oM37mZSuVU6EYEMf7

— Curso: Marketing digital con IA

Fechas: martes, jueves y sábados (21 de abril en adelante) de 17:00 a 18:30 (sábado, de 11:00 a 12:30)

Duración: 5 sesiones

Link: https://forms.gle/nvARSZENadma2HTK9

— Curso: Inteligencia artificial para docentes

Fechas: martes, jueves y sábados (21 de abril en adelante) de 19:00 a 20:30 (sábado, de 09:30 a 11:00)

Duración: 5 sesiones

Link: https://forms.gle/R6SMf3T8rEcwSwAGA

El proceso de inscripción para cualquiera de las capacitaciones está abierto hasta cubrir la totalidad de vacantes. Lo recomendable es realizar el registro lo antes posible, ya que la demanda suele superar la oferta disponible.

Para mayor comodidad, los interesados pueden gestionar todas las etapas del proceso a través de los enlaces oficiales, sin necesidad de acudir presencialmente a las oficinas municipales.

Beneficios de estudiar IA

Permite comprender y aplicar algoritmos que optimizan procesos en diversos sectores.

Facilita el acceso a mejores oportunidades laborales en áreas emergentes.

Mejora la capacidad de analizar grandes volúmenes de datos de manera eficiente.

Desarrolla habilidades en programación, estadística y pensamiento lógico.

Favorece la innovación en productos y servicios mediante soluciones automatizadas.

Amplía el conocimiento sobre tecnologías actuales y tendencias futuras.

Potencia la toma de decisiones basada en información precisa y modelada por sistemas inteligentes.

Contribuye al desarrollo profesional en campos como la salud, la educación, la industria y los negocios.