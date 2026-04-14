Shirley Arica enfrenta a Pablo Heredia por prohibirle hablar lisuras en ‘La granja VIP’: “Está hue... ”

Shirley Arica rechaza exigencias de Pablo Heredia en La Granja VIP.

La relación entre Shirley Arica y Pablo Heredia en 'La Granja VIP’ está cargada de desacuerdos y declaraciones directas. Tras protagonizar momentos de acercamiento y besos en el reality, ambos participantes evidenciaron diferencias irreconciliables respecto a sus personalidades y formas de expresión, poniendo fin a cualquier expectativa sobre un posible romance.

El conflicto se hizo público luego de que Shirley Arica compartiera con Samahara Lobatón las exigencias que Pablo Heredia le habría planteado durante una cena en el programa. Según relató la modelo, el actor argentino le pidió que evitara el uso de palabras altisonantes. “En la cena, (Pablo) me dijo: ‘No quiero que hables lisuras’. Yo soy así, soy como soy. No quiero sentirme reprimida por alguien. No voy a dejar de decir groserías porque a él no le gusta”, afirmó Arica, dejando en claro que no está dispuesta a modificar su carácter ni sus costumbres para complacer a otra persona.

Arica fue enfática al señalar que su autenticidad no está en discusión y que no acepta imposiciones sobre su comportamiento. “No puedo. Si yo quiero estar así o me quiero sentar así, es mi problema. O sea, esta huev... es lo que hay. ¿Qué hago?”, expresó en referencia a sí misma y a su forma de desenvolverse tanto en la vida privada como en el reality.

Las declaraciones de la ‘chica realidad’ reflejan una postura firme ante los intentos de Pablo Heredia por influir en su conducta. La modelo señaló que no pretende cambiar para agradar a nadie y que se siente cómoda con su manera de ser, aunque esto implique no cumplir con las expectativas de otros.

Un reto durante una fiesta en ‘La Granja VIP’ cambió la dinámica del reality cuando Pablo Heredia y Shirley Arica protagonizaron un gesto atrevido que culminó en un beso apasionado, La Granja VIP/ Instarándula

Pablo Heredia habla de Shirley Arica

Por su parte, Pablo Heredia no tardó en pronunciarse sobre la situación y manifestó su decepción ante ciertas actitudes de Shirley Arica. El actor argentino, conocido por su participación en diversas producciones televisivas, comentó que la modelo representa todo lo contrario a lo que él busca en una pareja. “Me parece mucha falta de respeto levantarse e irse así cuando uno está hablando. Es como: ‘¿Así me vas a tratar? ¿Porque no pienso como vos, te levantas y te vas?’ No. Es todo lo contrario a lo que estoy buscando. Todo”, declaró Heredia, visiblemente incómodo.

El desencuentro se originó durante una conversación entre los dos participantes y Samahara Lobatón sobre la relación con Paul Michael, otro de los concursantes del reality. Las diferencias de opinión llevaron a Shirley a levantarse y retirarse de la mesa, actitud que Pablo consideró una falta de respeto. “Es maltrato eso... Yo no me enojo. Jamás contesto así. A mí me contestas una vez así y chau. Me fui, nos vemos”, sentenció el actor, dejando claro que no tolera situaciones similares en sus relaciones personales.

Pablo Heredia y Shirley Arica protagonizaron momento de alta tensión y terminan en un beso frente a cámaras. La Granja VIP / Panamericana TV

El intercambio de opiniones y posturas en “La Granja VIP” ha puesto en evidencia los límites de convivencia y tolerancia entre los participantes, especialmente cuando se trata de personalidades fuertes y acostumbradas a la atención pública.

El episodio protagonizado por Shirley Arica y Pablo Heredia se suma a la lista de tensiones y desencuentros que caracterizan a “La Granja VIP”, un formato que combina competencia, convivencia y exposición mediática. Tanto Arica como Heredia continúan en el programa, pero han dejado claro que sus caminos sentimentales no volverán a cruzarse, al menos bajo las condiciones actuales.