Perú

Terror frente a la plaza Francia: delincuentes roban joyería y huyen tras atacar al personal

Las cámaras del establecimiento registraron el accionar de la banda, que utilizó armas de fuego y cascos para evitar ser identificada durante el asalto

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Delincuentes asaltan y roban una joyería en la cuadra 10 del jr Camaná en el Cercado de Lima. Canal N

Un grupo de al menos seis delincuentes ejecutó un asalto armado contra una joyería ubicada en el jirón Camaná, a pocos metros de la Plaza Francia, en el centro de Lima, durante las primeras horas de la mañana. De acuerdo con las imágenes, los asaltantes irrumpieron en el interior de un centro comercial, amenazaron a empleados, y lograron huir tras sustraer artículos de valor.

Los delincuentes, vestidos de negro y con cascos, ingresaron al establecimiento portando armas de fuego. El personal de seguridad fue reducido y obligado a desplazarse por el local bajo amenaza, mientras los sujetos rompían las vitrinas para apoderarse de joyas y relojes.

Sujetos armados ingresan a un establecimiento próximo a la Plaza Francia, amenazan a empleados y clientes, y se dan a la fuga en motocicletas sin que nadie logre detenerlos
Sujetos armados ingresan a un establecimiento próximo a la Plaza Francia, amenazan a empleados y clientes, y se dan a la fuga en motocicletas sin que nadie logre detenerlos| Canal N

La secuencia del asalto incluyó la destrucción de los vidrios de las vitrinas y el sometimiento total del personal de seguridad, quienes fueron llevados de un sector a otro del local sin posibilidad de resistirse.

Cámaras de seguridad registran huida

Tras el robo, los asaltantes emprendieron la fuga en motocicletas. Al menos cuatro vehículos, cada uno con dos ocupantes, se desplazaron velozmente por las calles aledañas, cruzando semáforos en rojo y bloqueando el tránsito con maniobras temerarias.

Fuentes de la policía informaron que no se reportaron personas heridas, aunque la acción generó pánico entre los presentes y trabajadores de los comercios cercanos.

El hecho se reportó a horas de la mañana, alrededor de las 9:00 a.m., a pesar de ello, no se visualizó efectivos cercanos.

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