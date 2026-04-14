¿Jefferson Farfán puede ser dirigente de Alianza Lima? La exclusiva condición de la ‘Foquita’ para involucrarse en el fútbol

La 'Foquita' respondió si le gustaría volver al cuadro 'blanquiazul' en otro rol. (Video: La Sustancia)

Desde su retiro a finales del 2022, Jefferson Farfán ha volcado sus energías en el desarrollo de negocios, incluidos varios programas digitales en YouTube y otras inversiones fuera del fútbol. La ‘Foquita’ ha estado lejos del banquillo, aunque ofertas no le han faltado para volver, esta vez desde la dirección técnica o la gestión institucional de Alianza Lima.

Ante la pregunta de Ricardo Gareca sobre asumir roles de DT, dirigente o incluso presidente del club ‘blanquiazul’, el exdelantero fue directo en el podcast La Sustancia: “¿Ser dirigente, técnico o presidente de Alianza Lima? Me lo han propuesto, pero no me veo como entrenador, dirigente, también me dijeron para ser parte de un comando técnico, pero no me veo”.

Si bien existe en su entorno una expectativa por verle regresar, ‘Jeffry’ aclara que su postura está sujeta a una condición que considera irrenunciable: “Puede ser en algún momento estar ligado al fútbol desde afuerita, pero no estar dentro metido en el fútbol porque para eso me encantaría ver otra infraestructura. Si hubiera algo distinto como se manejan en Europa, quizás sí. Pero no me gusta cómo se maneja el fútbol, es la realidad”.

La condición exclusiva que pone Farfán es, por tanto, la transformación radical de los sistemas de gestión y de infraestructura del fútbol peruano para contemplar siquiera la posibilidad de integrar la dirigencia o asumir un liderazgo técnico. Y es que la distancia entre la realidad local y el estándar internacional es amplia, teniendo en cuenta su vasta experiencia en el Viejo Continente en tres clubes: PSV Eindhoven de los Países Bajos, Schalke 04 de Alemania y Lokomotiv Moscú de Rusia.

Wilmer Aguirre al lado de Jefferson Farfán celebrando la consecución de la Liga 1 2022 con Alianza Lima. - créditos: Difusión

La visión de Farfán sobre la crisis en el fútbol peruano

La dificultad de pensar en una integración real al fútbol nacional encuentra su raíz en un diagnóstico crítico sobre la situación estructural del deporte en el Perú. Jefferson Farfán no duda al señalar las carencias: “Yo creo que no se está apoyando de la manera correcta en las divisiones menores desde hace muchísimo tiempo. El Estado ya tiene que entrar a apoyar al deporte, al fútbol peruano. Hay mucho talento en el Perú, usted lo ha visto y manejado. Tenemos a los Traucos en provincia, tenemos a los Cueva que mucha gente se quejaba, hay los Santamaría; pero obviamente no tenemos las herramientas”.

Sobre las condiciones de entrenamiento y desarrollo, el exdeportista de 41 años enfatizó: “No tenemos canchas, quizás los equipos grandes tienen mejor infraestructura, pero conversé en algún momento con algunos compañeros que juegan en provincia y me comentan la situación, cómo entrenan, y no es de un futbolista profesional”. El diagnóstico es claro: la disparidad de recursos entre los equipos de Lima y los de provincia impacta negativamente en la profesionalización del futbolista peruano desde las etapas formativas.

La visión de Farfán se traduce en números, infraestructura y gestión: “¿Cómo exiges si no tienes las herramientas para trabajar de la manera correcta? ¿Por qué los otros países tienen ventaja? Porque trabajan de una manera totalmente distinta y yo lo he vivido en carne propia. Buenas canchas, canchas regadas, buenos zapatos de fútbol, tienen cuatro canchas para sus divisiones menores; todo es a un nivel profesional, top. El jugador cuidado al 100% con 20 nutricionistas, psicólogos, todo eso influye muchísimo. Creo que eso acá no hay, se ha perdido”.

Jefferson Farfán jugó siete temporadas en Schalke 04 y enfrentó a Real Madrid en Champions League. - créditos: Agencias

Al analizar el panorama internacional, Farfán Gudalupe lamenta el rezago: “Paraguay ahorita está por encima de Perú, hasta el mismo Venezuela, Colombia nos ha sacado ventaja; obviamente nosotros con el talento que tenemos los futbolistas peruanos deberíamos estar ahorita ahí. Pero hay que hacer, hay que moverse. La gente del Estado tiene tantos terrenos tirados acá en el Perú y no aportan al futbolista peruano o al talento peruano”.