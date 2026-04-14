Misión de observación de la Unión Europea afirma que no tiene indicios sobre un supuesto fraude electoral

Annalisa Corrado, jefa de la misión de observación electoral de la Unión Europea en Perú. (Foto: MouePeru2026)

La misión de observación electoral de la Unión Europea en Perú, encabezada por Annalisa Corrado, confirmó que, a pesar de los incidentes del domingo 12 de abril, no existen hasta el momento elementos objetivos para sostener la narrativa de fraude en el proceso. Corrado, al presentar el informe preliminar ante la prensa local, aclaró que la misión —presente en el país desde el 26 de febrero con observadores de largo plazo y analistas internacionales— ha seguido cada etapa del proceso.

Durante su conferencia de prensa, Corrado detalló que trece centros electorales no pudieron abrir en toda la jornada del 12 de abril, dejando a numerosos votantes esperando durante horas, lo que generó frustración por no poder ejercer su derecho y molestias por el tiempo y dinero invertidos en vano. La jefa de misión subrayó que este desafío logístico, registrado en varias localidades, deberá ser gestionado por las autoridades en la próxima vuelta electoral.

Frente a las denuncias de fraude promovidas por sectores que apoyan al candidato Rafael López Aliaga, Corrado destacó: “Hasta estas alturas confirmo lo que ha dicho mi compañero David Stier: no ha llegado a la misión suficientes elementos para decir, de alguna manera, que la narrativa de fraude tenga motivos para ser desarrollada”.

Annalisa Corrado, jefa de la misión de observación electoral de la Unión Europea en Perú. (Foto: MouePeru2026)

Respuesta de las instituciones y continuidad de la misión europea

Según Corrado, la reacción de las entidades nacionales ante los problemas logísticos fue “muy positiva”. Subrayó la reacción rápida para garantizar que quienes no votaron el domingo pudieran ejercer su derecho posteriormente. Pese a la respuesta institucional, puntualizó que la misión europea seguirá observando “con mucha atención y preocupación” el desarrollo del conteo de votos y la actuación de las autoridades responsables.

La misión resaltó la colaboración de diversas entidades locales, cuya participación —según Corrado— resultó crucial para sostener la continuidad del proceso electoral pese a los contratiempos reportados. El equipo europeo también ha incorporado informes detallados sobre el conteo nacional y análisis técnicos de la cadena de custodia del material electoral.

Corrado precisó que todas las denuncias públicas que se presenten deberán gestionarse ante las instituciones competentes y permanecerán bajo observación internacional.

“Seguiremos observando todo el proceso y si alguien presentará denuncias públicas a las instituciones propuestas para gestionar este tipo de problemas, estaremos observando todo el rato y nuestras observaciones formarán parte del informe final”, manifestó Corrado durante su contacto con la prensa.

Observadores de la Unión Europea y OEA ya se despliegan a nivel nacional para las Elecciones 2026. (Foto: Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en Perú 2026)

La jefa de misión reafirmó que el enfoque de la observación europea es integral y que todos los hechos reportados, incluido el caso de trece centros electores cerrados durante la jornada, quedarán consignados en el informe definitivo que las autoridades y la opinión pública podrán consultar al concluir el proceso.

Rafael López Aliaga insiste en la narrativa de un fraude electoral

A falta de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) procese la cuarta parte de actas de votación, y pese a tener las posibilidades intactas de pasar a la segunda vuelta, el candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, llamó a sus seguidores a protestar frente a la sede del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) acusando la existencia de un presunto fraude electoral.

“No permitas que nos roben el futuro. Salgamos a las calles hoy martes, 6 p.m.”, indica el candidato de Renovación Popular en una publicación difundida en su cuenta oficial de Instagram que acompaña con una imagen en la que se puede leer “nos cansamos de que jueguen con la democracia”.

El llamado de López se produce en medio de cuestionamientos sobre la capacidad de la ONPE para distribuir el material electoral a los locales de votación el pasado 12 de abril, lo que generó que 211 mesas de votación no pudieran instalarse a nivel nacional y obligó a las autoridades a autorizar un segundo día de elecciones solo para los ciudadanos que emitían su voto en esos locales.