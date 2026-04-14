Gamarra cree que “tal vez no haya invierno” y seguirá produciendo prendas para el calor

El emporio comercial Gamarra se prepara para un invierno tardío o inexistente. Seguirá encontrando prendas para el calor. - Crédito Andina

¿Sigues sintiendo calor en Lima? No eres el único. Las temperaturas superiores a lo habitual aín perdurarán en Lima y diversas regiones de la costa norte y central del Perú durante los siguientes días, pese a que ya es otoño.

Así lo resaltó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), el organismo nacional de meteorología e hidrología, el cual informó que, al menos hasta el domingo 19 de abril se mantendrá el calor, a causa de condiciones oceánicas y atmosféricas sobre la región costera.

Frente a esto, empresarios ya se preparan a un invierno que llegará tarde (esto en referencia al clima frío) o que no se sentirá. Así lo indicó Susana Saldaña, la presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra Perú a Andina, quien reveló que el emporio comercial no se adelantaría a producir prendas de esa temporada, como en otros años.

Aún abundarán la prendas para el verano en Gamarra. - Crédito REUTERS/Angela Ponce

Gamarra seguirá con prendas para el calor

El clima de verano sigue estando presente en el país. Sobre todo en Lima, esto afectará a los negocios, quienes ya se preparan para que no cambie la temperatura pronto. Dentro de esto, los confeccionistas del emporio comercial de Gamarra están tomando precauciones para que no se vean afectados como hace tres años, cuando casi no se sintió invierno.

“Comenzaremos a producir para el corto plazo, no vamos a adelantarnos como años anteriores considerando que tal vez no haya invierno o no sabemos cuándo empiece”, apuntó la presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra Perú, Susana Saldaña, a Andina.

La empresaría prevé que el clima de invierno, temporada que en Perú tomaría lugar del 21 de junio de 2026 al martes 22 de septiembre de 2026, no se sienta realmente.

Susana Saldaña reveló las acciones del emporio comercial frente al inverno. - Crédito Infobae Perú / Captura TV - Exitosa

“El error que cometimos hace tres años fue porque no sabíamos que no habría invierno y se afectó casi el 30% en el nivel de ventas porque muchos empezaron a fabricar, tenían telas compradas y como no hubo invierno la pérdida fue grande. Por ello, los confeccionistas están enfocados en ir con mayor prevención y precaución”, explicó Saldaña.

¿Cómo afectó a las ventas?

Es por esto que hay preocupación entre los empresarios de Gamarra y están analizando la mejor manera de manejar esta situación de ausencia de invierno para que no los afecte como hace tres años. Una de estas medidas es no adelantarse con la producción de prensas que abrigan. En su momento lo hicieron, y el impacto fue considerable.

“No hubo invierno y eso afectó alrededor del 20% de producción y ventas. Adicionalmente, un año de elecciones siempre nos afecta entre 10 a 15% por la gente se paraliza hasta saber quién va a ganar”, apuntó Saldaña.

Esta semana se esperan elevadas temperaturas en Lima y otras regiones. - Crédito: Andina

Señala también que la etapa electoral también hace que la inversión se detenga un poco en el tiempo. “Entonces, ahora estamos preocupados por el tema del clima y la campaña electoral, así que es un año complicado”, calificó la presidenta de la asociación.

Por eso, están en plena campaña para poder acabar con su stock. “Estamos enfocados en liquidar lo que tenemos y hacer nuestra fabricación para reemplazar los stocks que se van terminando”, añadió.