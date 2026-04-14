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Reniec regresa a horario normal tras alta demanda de DNI por elecciones

Durante los días previos al proceso electoral, las agencias del Reniec ampliaron sus horarios hasta 12 horas diarias, atendieron fines de semana e incluso operaron hasta el mismo día de la votación

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Reniec entregó miles de DNI y ahora retoma su horario regular
Reniec entregó miles de DNI y ahora retoma su horario regular

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) volvió a su horario regular de atención luego de varios días de jornadas extendidas por la alta demanda de trámites previo a las Elecciones Generales 2026 del 12 de abril. La entidad había implementado medidas excepcionales para asegurar que los ciudadanos contaran con su Documento Nacional de Identidad (DNI), requisito indispensable para votar.

Durante los días previos al proceso electoral, las agencias del Reniec ampliaron sus horarios hasta 12 horas diarias, atendieron fines de semana e incluso operaron hasta el mismo día de la votación. Estas acciones respondieron a las largas colas registradas en distintas sedes del país, especialmente en Lima.

Sin embargo, tras culminar la jornada electoral y las acciones vinculadas a la ampliación del proceso hasta el 13 de abril en algunos distritos, la institución retomó su horario habitual, que va de 8:45 a. m. a 4:45 p. m.

Reniec extiende atención este sábado hasta la medianoche por elecciones
Reniec extiende atención este sábado hasta la medianoche por elecciones

Medidas excepcionales por la alta demanda de DNI

El despliegue del Reniec fue uno de los más intensos de los últimos procesos electorales. Solo entre el 10 y el 12 de abril, la entidad entregó más de 200 mil DNI a nivel nacional. Este esfuerzo buscó garantizar que los ciudadanos pudieran ejercer su derecho al voto, considerando que el DNI es el único documento válido para sufragar.

Además, entre el 1 y el 9 de abril, se entregaron más de 340 mil documentos, una cifra que representa más del doble en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este incremento reflejó la urgencia de miles de personas por regularizar su situación antes de acudir a las urnas.

Las medidas incluyeron también campañas itinerantes, ampliación de horarios en agencias con mayor demanda y atención durante feriados y fines de semana. En algunos casos, las oficinas operaron desde las 6:00 a. m. hasta altas horas de la noche.

Primer plano de una mano sosteniendo un DNI azul y uno amarillo, superpuesto sobre una mesa de sufragio con una cabina de votación de ONPE en un aula escolar
Un DNI caducado es mostrado en el contexto de una mesa de sufragio y una cabina de votación de la ONPE, mientras Reniec recuerda la importancia de tener el documento actualizado para las Elecciones 2026. (Infobae)

Atención especial por retrasos electorales

El Reniec también tuvo que adaptar su atención debido a los problemas registrados durante la jornada electoral. Luego de que el proceso se extendiera hasta el 13 de abril en algunos distritos por la falta de material electoral, la entidad habilitó horarios especiales en zonas como Lurín, San Juan de Miraflores y Villa El Salvador.

En estas sedes, se entregaron 939 DNI hasta la 1:00 p. m. del lunes 13 de abril. San Juan de Miraflores registró la mayor cantidad, con 408 documentos entregados, seguido de Villa El Salvador con 326 y Lurín con 205.

Estas acciones permitieron que ciudadanos que no habían podido recoger su documento a tiempo pudieran hacerlo y participar en la continuación del proceso electoral.

Dudas sobre medidas para la segunda vuelta

Pese al esfuerzo desplegado, aún no está claro si estas medidas excepcionales se mantendrán para la segunda vuelta electoral, programada para el domingo 8 de junio. Hasta el momento, no se ha informado si se repetirán las jornadas extendidas o las facilidades aplicadas en abril.

Una larga fila de votantes diversos espera su turno frente a un centro de votación, con un cartel de listado de nombres y el logo "Bienvenidos" visible
Cientos de ciudadanos forman largas filas fuera de los centros de votación, demostrando su participación en el importante proceso electoral. (Composición: Infobae Perú)

Este escenario genera incertidumbre, especialmente considerando que el DNI sigue siendo el único documento válido para votar. Durante la primera vuelta, incluso se permitió el uso de DNI vencidos —en cualquiera de sus versiones— de manera excepcional, con el objetivo de no limitar la participación ciudadana.

Por ahora, el Reniec ha retomado su funcionamiento regular, mientras se espera un eventual anuncio sobre nuevas medidas de cara a la segunda vuelta.

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