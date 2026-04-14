Fátima Bosch, Miss Universo 2025, llegará a Lima: ¿cuándo y qué actividades cumplirá en Lima?

Miss Universo 2025 inicia su Global Tour con agenda cultural y turística.

La llegada de Fátima Bosch, actual Miss Universo 2025, marca un hecho inédito para el país y para la ciudad portuaria. La modelo mexicana de 25 años arribará a Perú este martes 14 de abril como parte de su Global Tour 2026, cumpliendo una agenda oficial que incluye un recibimiento especial en el renovado Teatro Municipal del Callao. Según informó la organización Miss Perú, la visita de la soberana internacional busca fortalecer la relación entre el certamen de belleza y el público peruano, así como consolidar la proyección internacional del Callao como nuevo epicentro cultural.

La bienvenida oficial a Miss Universo 2025 se llevará a cabo en el recientemente inaugurado Teatro Municipal del Callao, que ha sido refaccionado e integrado a la agenda nacional de cultura y entretenimiento. Este recinto emblemático recibirá a su primera invitada internacional en un acto que contará con la presencia de autoridades, artistas y representantes del certamen. “Donde los caminos antiguos conducen por encima de las nubes y algo se queda contigo. Nos vemos pronto”, anticipó la reina de belleza en un mensaje difundido por la organización Miss Perú.

La programación de actividades de Fátima Bosch se extenderá hasta el domingo 19 de abril e incluirá eventos en Lima e Ica. La modelo participará en un pasacalle cultural en la capital, en el que se exhibirá la diversidad folclórica del país a través de agrupaciones artísticas locales. Además, se desarrollará una feria artesanal y gastronómica que pondrá en valor la riqueza culinaria y la creatividad de los artesanos peruanos. Estas actividades han sido diseñadas para difundir la imagen del Perú como destino internacional y fomentar el turismo cultural.

Miss Universo 2025 realizará actividades en Lima e Ica durante su gira global.

El itinerario de Miss Universo 2025 incluye una visita a la laguna de Huacachina, en la región Ica, donde se recreará la leyenda de la sirena tradicional de este atractivo turístico. La intención es vincular la figura de la reina de belleza con los principales destinos turísticos del país y difundir imágenes en los canales internacionales asociados al certamen. La presencia de Bosch representa una oportunidad estratégica para la promoción global y la proyección de la oferta turística peruana.

Presente en el Miss Perú

Durante su estadía, Fátima Bosch también participará en la coronación de la próxima Miss Perú 2026, evento que se celebrará el 15 de abril en el propio Teatro Municipal del Callao. La actual representante nacional, Karla Bacigalupo, entregará la corona a su sucesora en una ceremonia que contará con la asistencia de personalidades de la cultura, la moda y el espectáculo. Según la organización Miss Perú, esta gala será uno de los momentos centrales de la visita y busca afianzar la conexión del certamen internacional con el desarrollo del talento local.

La actual Miss Universo también formará parte de la ceremonia de coronación de la próxima Miss Perú 2026.

El carácter especial de esta visita radica en que Miss Universo 2025 será la primera invitada internacional recibida oficialmente en el renovado teatro, lo que representa un hecho sin precedentes tanto para el recinto como para el Callao. Las autoridades locales destacaron que este evento posiciona a la ciudad como sede de acontecimientos de relevancia internacional y reafirma su apuesta por la cultura y el turismo. El teatro se proyecta como uno de los nuevos espacios culturales de referencia para el país, con una oferta orientada a acercar el arte y el entretenimiento de calidad a los ciudadanos.

La gira de Fátima Bosch responde a la estrategia de la organización Miss Universo para fortalecer su presencia en América Latina y consolidar la percepción del certamen como plataforma global de integración y promoción cultural.

La visita de la modelo mexicana ha generado expectativa en medios y redes sociales, donde se anticipa una cobertura especial de los eventos programados y se destaca el impacto que tendrá la proyección internacional del Callao.

Fátima Bosch, Miss Universo 2025, llega a Perú.