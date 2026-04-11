Perú

Elecciones 2026: más de 100 mil policías y militares garantizarán seguridad en los comicios este domingo 12 de abril

La estrategia busca que la ciudadanía ejerza su derecho al voto en un entorno de paz, orden y plena libertad, bajo estricta vigilancia institucional

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El operativo moviliza a 61 mil agentes policiales y 45 mil miembros de las Fuerzas Armadas, encargados de proteger más de 10 mil locales de votación y garantizar la neutralidad del proceso - Créditos: Mininter.
El operativo moviliza a 61 mil agentes policiales y 45 mil miembros de las Fuerzas Armadas, encargados de proteger más de 10 mil locales de votación y garantizar la neutralidad del proceso - Créditos: Mininter.

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, formalizó la presentación del Plan de Operaciones Elecciones Generales 2026, una estrategia diseñada para resguardar la paz, el orden y la integridad del proceso democrático previsto para el domingo 12 de abril.

La autoridad precisó que el plan contempla la movilización de más de 100 mil efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y de las Fuerzas Armadas en todo el territorio nacional.

Esta operación buscará garantizar el normal desarrollo de los comicios para facilitar que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto en condiciones de libertad y tranquilidad. El jefe del gabinete resaltó el carácter inédito del despliegue y subrayó la importancia de la coordinación interinstitucional para proteger la voluntad popular.

Plan nacional de operaciones refuerza la protección de 10 mil locales de votación en todo el país - Créditos: Mininter.
Plan nacional de operaciones refuerza la protección de 10 mil locales de votación en todo el país - Créditos: Mininter.

El Gobierno peruano desplegará a más de 61 mil agentes policiales y alrededor de 45 mil miembros de las Fuerzas Armadas, quienes, junto a 10.338 patrullas, custodiarán los más de 10 mil locales de votación habilitados en todo el país.

Este operativo tiene como prioridad salvaguardar el orden público y la seguridad del material electoral, asegurando la neutralidad y transparencia durante la jornada, de acuerdo con la información oficial proporcionada por la Presidencia del Consejo de Ministros.

Con el objetivo de garantizar la integridad y legitimidad del proceso, el Ejecutivo ha coordinado acciones logísticas y de soporte con los organismos electorales, respetando su autonomía y función técnica. Arroyo Sánchez reiteró el compromiso del Gobierno que lidera José María Balcázar con la seguridad ciudadana y la transición democrática, instando a la población a participar de manera masiva en la elección general.

La logística y el soporte brindado a los organismos electorales permiten que el proceso se desarrolle sin retrasos ni vulneraciones técnicas - Créditos: Mininter.
La logística y el soporte brindado a los organismos electorales permiten que el proceso se desarrolle sin retrasos ni vulneraciones técnicas - Créditos: Mininter.

Despliegue de fuerzas y soporte institucional

La ceremonia de lanzamiento se llevó a cabo en la Institución Educativa Alfonso Ugarte de San Isidro, con la presencia de autoridades del Ejecutivo y altos mandos tanto de la Policía Nacional como de las Fuerzas Armadas.

En el acto participaron los ministros de Defensa, Carlos Díaz; del Interior, José Zapata; y de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto. También asistieron el comandante general de la Policía Nacional, teniente general Óscar Arriola, y representantes de los altos mandos militares, quienes supervisaron los últimos detalles del operativo nacional.

El Ejecutivo señaló que la organización de este dispositivo de seguridad responde a la necesidad de prevenir incidentes y preservar la tranquilidad en los centros de votación. Arroyo Sánchez enfatizó que el trabajo conjunto entre los ministerios y los entes electorales permite anticipar posibles situaciones de riesgo y adoptar medidas preventivas oportunas.

Paso a paso para consultar tu local de votación

  • Ingresa al portal oficial de la ONPE para consultas electorales accediendo a https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/ desde cualquier computadora, tablet o teléfono móvil.
  • Introduce tu número de DNI: el sistema solicitará este dato y, tras ingresarlo, deberás seleccionar la opción “Consultar”.
  • Verifica tu información de votación: la plataforma desplegará tus nombres y apellidos, el distrito de residencia registrado en el documento, y todos los detalles pertinentes sobre tu local de sufragio, tales como:
    • Nombre del establecimiento (colegio, instituto, universidad, entre otros)
    • Dirección exacta y referencia
    • Número de mesa asignada
    • Número de orden en la lista electoral
    • Pabellón, piso y aula (si aplica)
    • Condición de miembro de mesa, sea titular o suplente
    • Herramientas para visualizar el mapa y descargar el croquis del local
  • Guarda o imprime la información: se recomienda realizar una captura de pantalla, descargar el croquis o imprimir los datos para disponer de ellos durante la jornada electoral, especialmente si no se contará con acceso a internet en el centro de votación.

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