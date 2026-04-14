¿Catherine Flood se queda en Universitario?: la estadounidense tomó drástica decisión sobre su futuro en la Liga Peruana de Vóley

La punta estadounidense se alista para definir el tercer lugar frente Deportivo Géminis este sábado 18 de abril. (aquiTVO)

A pesar que Universitario de Deportes quedó afuera de la final, la Liga Peruana de Vóley 2025/26 no ha terminado. Las ‘pumas’ arrancarán con su lucha de subirse al podio: se enfrentarán a Deportivo Géminis por el tercer lugar del torneo nacional.

Mientras tanto, los hinchas están ansiosos de saber quiénes se quedarán en el equipo de sus amores la próxima temporada, y uno de los nombres que genera más expectativa es la de Catherine Flood. La estadounidense es una de la figuras y se ganó el cariño de los fanáticos.

Se filtró que la punta recibió varias ofertas tanto del exterior como de clubes peruanos, pero ya habría definido su futuro. ¿Se quedará o se irá de la ‘U’?

“Recibió oferta de la primera de Polonia, de la segunda de Turquía, de Regatas Lima; también recibió un ofertón de San Martín. Catherine Flood, pese a todo ello, está muy cerca de continuar en Universitario de Deportes”, apuntó Julio Peña en el programa ‘AquiTVO’.

Directivo de Universitario reveló si Cat Flood se quedará una temporada más y respondió si podría irse a Alianza Lima.

El contundente motivo por el que se quedará en Universitario

También se conocieron las razones por las que Catherine Flood habría decidido quedarse en Universitario de Deportes la próxima temporada pese de haber recibido importantes propuestas. Decidió rechazar las ofertas de Regatas Lima y San Martín.

“Ni la oferta enorme que hizo la San Martín le saca el deseo de seguir en Universitario, porque se siente muy identificada con la gente, con el hincha; el equipo, el trato la han hecho sentirse como en casa. Y además, se ha quedado también con esa espinita de estar tan cerca y quedarse lejos de la final. Le ha dicho que no a Polonia, no a Turquía. Lo de Regatas fue un sondeo, una oferta, y lo último de San Martín. Está muy avanzado; no estoy diciendo que ya está arreglado, pero está muy avanzado para que continúe en Universitario de Deportes”, complementó Peña.

Un punto para la historia. Así fue el dramático cierre de la semifinal entre San Martín y Universitario. Un rally interminable definió el partido y desató la locura de las jugadoras, comando técnico e hinchada 'santa'. | Latina

¿Quiénes más se quedarían en Universitario?

Universitario de Deportes no solo quiere marcar la continuidad de Catherine Flood, también tiene en mente asegurar la columna vertebral del equipo para la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Por ello, ya tiene negociaciones avanzadas con otra figura de las ‘pumas’.

“Universitario está a la espera de estos partidos por el tercer lugar para sentarse a conversar con Mara Leao, que es una voleibolista que ha caído muy bien en el grupo; la dirigencia quisiera retenerla y el técnico también. La base de Universitario se va a mantener. La idea en la ‘U’ es que se mantenga una base importante de cara a la próxima temporada. Catherine Flood ha tenido ofertas; seguramente la gente de San Martín saldrá a desmentir y demás, pero esta información no llega del club, viene por un entorno más cercano a la voleibolista”, finalizó el comunicador.

Mara Leao estuvo cerca de jugar por Alianza Lima y no fichar por Universitario de Deportes.

Universitario vs Géminis: día y hora del duelo ida por el tercer lugar

El duelo entre Universitario de Deportes y Deportivo Géminis por el tercer puesto de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 será uno de los atractivos del fin de semana deportivo en Lima. El partido, programado para el sábado 18 de abril a las 19:00 horas de Perú, se disputará en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en el distrito de Villa El Salvador, donde se espera gran concurrencia por parte de las hinchadas de ambos equipos.

El calendario del torneo se reanudará tras la pausa obligada por las elecciones presidenciales, permitiendo que ambos clubes lleguen con planteles descansados y estrategias renovadas para buscar el podio en la competencia nacional.

Para quienes deseen saber cómo y dónde ver el partido, la transmisión en vivo del primer encuentro por el tercer lugar estará a cargo de Latina TV. El canal ofrecerá la cobertura tanto por señal abierta (canal 2) como a través de su sitio web y aplicación móvil, asegurando acceso a los aficionados en todo el territorio peruano.