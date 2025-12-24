Congresista Jorge Montoya postulará al Senado por SíCreo, partido de Carlos Espá

Jorge Montoya postulará por el partido Sícreo al Senado.Foto: Andina / Sícreo

El congresista de la bancada de Honor y Democracia, Jorge Montoya, postulará al Senado con el partido SíCreo, cuyo candidato presidencial es el periodista Carlos Espá.

Por medio de su cuenta personal de X (Twitter), el legislador comentó que ocupará el número 5. “Asumo este reto con la serenidad que da la experiencia y la firmeza que exige el momento del país”, dijo.

“Postulo al Senado Nacional con Sí Creo, con una convicción clara: el Perú necesita orden, seguridad y decisiones sin ambigüedades. Este camino lo recorremos con liderazgo y visión de país, junto a Carlos Espá, presidente, consolidando una propuesta firme para recuperar autoridad, institucionalidad y rumbo. No es discurso, es carácter. No es improvisación, es responsabilidad histórica. Cuando el país exige firmeza, hay que estar a la altura”, añadió.

Carlos Espá asegura que no propone cerrar ministerios. Foto: Canal N / Sícreo

En septiembre de este año, Epicentro reveló que Carlos Espá se había renuido con los parlamentarios de Honor y Democracia Jorge Montoya y Javier Padilla. Ambos llegaron al Congreso con Renovación Popular en el 2021.

Cueto y Echaiz buscarán un escaño

El grupo parlamentario de Honor y Democracia se ha fragmentado. Mientras Jorge Montoya se une a SíCreo, José Cueto y Gladys Echaiz confirmaron su postulación al Senado en las elecciones generales de 2026 por Renovación Popular. Ambos legisladores, actualmente miembros de la bancada Honor y Democracia, regresan al partido con el que accedieron al Parlamento en 2021, tras haber renunciado a inicios de año junto a otros colegas para formar un grupo parlamentario propio.

Cueto, quien preside el Congreso para el periodo 2025-2026, anunció su candidatura al Senado por Lima a través de sus redes sociales. Expresó que mantiene sus convicciones, centradas en la protección de la vida, el fortalecimiento de la familia y la lucha por la seguridad. Además, manifestó su respaldo a la candidatura presidencial de Rafael López Aliaga.

- crédito composición Infobae Perú / Andina

Gladys Echaiz, por su parte, comunicó que asume el reto de postular al Senado con el objetivo de impulsar la reforma de la justicia, fortalecer la democracia y enfrentar la inseguridad en el país. Sostuvo que su postulación responde a un compromiso con el orden, la lealtad y el respeto a la ley.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) oficializó los resultados de las elecciones primarias de Renovación Popular, permitiendo que el partido continúe en carrera electoral. La resolución fue publicada el 18 de diciembre y validó el proceso interno realizado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

El proceso interno de Renovación Popular no estuvo exento de controversias. Jorge Aspillaga Valderrama, militante y representante de una lista rechazada en Lambayeque, solicitó inicialmente la nulidad total del proceso, alegando vulneraciones a la democracia interna. Posteriormente, precisó que su pedido se limitaba al proceso de Lambayeque.

El miércoles 24 de diciembre, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó que Renovación Popular se encontraba en la lista de partidos políticos que lograron presentar a tiempo sus listas. Por el momento se desconoce si Javier Padilla, otro integrante de Honor y Democracia, también intentará ocupar nuevamente una curul en el 2026.