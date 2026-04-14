Perú

Tomás Gálvez descarta rotundamente algún fraude: “Ni en las elecciones pasadas ni en estas”

Ministerio Público desplegó más de 6 mil fiscales a nivel nacional. Si bien se registraron incidentes por la falta de material electoral, dice el fiscal de la Nación, eso no significa fraude

Guardar
Fiscal de la Nación cuestionó comunicado del Colegio de Abogados de Lima. | Congreso
Fiscal de la Nación cuestionó comunicado del Colegio de Abogados de Lima. | Congreso

El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, descartó rotundamente un fraude en las Elecciones Generales 2026 ante los problemas por la demora de la llegada de material electoral a los locales de votación.

En diálogo con Exitosa, Gálvez recordó que 6.800 fiscales se desplegaron a nivel nacional y que, si bien se registraron “bastantes incidentes” porque no llegaba el material electoral, “no son casos para viciar el proceso electoral”.

Obviamente para eso (hablar de un fraude) no tenemos ningún elemento de juicio. Sí estamos viendo que, por ejemplo, se impidió votar a un grupo importante de electores, creo que más de 50 mil y eso ya implica la presunta comisión de un delito que se está investigando tanto por la policía como por la fiscalía”, declaró.

En esa línea, el fiscal de la Nación reconoció que “las personas que no son favorecidas por los resultados pueden mostrar su disconformidad”, aunque advirtió que “eso puede llevar a que incluso se hable de cosas que no necesariamente son ciertas como fraude o lo que fuera”.

“Pero si ellos tienen alguna prueba de que hay fraude o una prueba que pueda viciar al proceso electoral, pues que lo presenten. Nosotros, con los 6.800 fiscales que hemos intervenido a nivel nacional hemos encontrado solamente estas irregularidades, particularmente en Lima. En otros lugares, pues obviamente también algunas cuestiones de suplantación de identidad que se ha corregido, que también se ha iniciado en algunas mesas el proceso un poco tarde, pero sí se ha llevado a cabo el acto electoral y no tenemos nosotros por lo menos indicios para asumir o para concluir de que ha habido fraude”, reiteró.

El candidato a la presidencia de Perú, Rafael López Aliaga, desliza un supuesto fraude al advertir que podría quedar fuera de una segunda vuelta. REUTERS/Angela Ponce
El candidato a la presidencia de Perú, Rafael López Aliaga, desliza un supuesto fraude al advertir que podría quedar fuera de una segunda vuelta. REUTERS/Angela Ponce

Niega fraude en elecciones 2021

Por otro lado, el fiscal de la Nación Tomás Gálvez también aseveró que no hubo prueba alguna para sospechar que en las Elecciones 2021, donde resultó ganador Pedro Castillo, hubo fraude. Esto en referencia a los reclamos sin pruebas desde el fujimorismo y otros partidos de derecha.

“Ya en los últimos 5 años hemos hablado de fraude, que quizás pues habrá habido algunas cosas irregulares como que sucede en todo proceso, porque todo es perfectible. Nada es perfecto de tal forma de que hay razones para cuestionar, pero como para asumir un fraude propiamente, ni en las elecciones pasadas ni en estas creo que se ha podido acreditar, de tal forma de que no podemos hablar de esa situación”, apuntó.

Fiscalía investigará retraso de material electoral

La Fiscalía recibió una denuncia presentada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) contra Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), por presuntas irregularidades en la distribución del material electoral durante los comicios de 2026. Según el documento remitido al Ministerio Público, el JNE solicitó que se investigue la actuación de Corvetto ante los retrasos que afectaron la llegada de insumos a diversos locales de votación en el país.

La denuncia surgió tras la detección de demoras que generaron inquietud en la jornada electoral y provocaron reclamos de ciudadanos y observadores. Hasta el momento, la Fiscalía no ha emitido información oficial sobre avances en la investigación ni sobre la situación legal del funcionario denunciado. Por su parte, la ONPE afirmó que brindará toda la documentación requerida para esclarecer los hechos y garantizar la transparencia del proceso.

Temas Relacionados

Tomás GálvezMinisterio PúblicoElecciones Perú 2026Elecciones 2026peru-politica

Más Noticias

Corte de agua para este 16 de abril: conoce cuáles son las zonas afectadas

La compañía sugirió que los usuarios adopten medidas preventivas y revisen sus plataformas oficiales para obtener información actualizada sobre las áreas afectadas

Corte de agua para este 16 de abril: conoce cuáles son las zonas afectadas

¿Catherine Flood se queda en Universitario?: la estadounidense tomó drástica decisión sobre su futuro en la Liga Peruana de Vóley

Se conoció que la punta recibió importantes ofertas del exterior y dos clubes peruanos para la próxima temporada. Entérate qué camiseta defenderá en su siguiente paso

¿Catherine Flood se queda en Universitario?: la estadounidense tomó drástica decisión sobre su futuro en la Liga Peruana de Vóley

La Asociación Civil Transparencia rechazó una nueva comisión del Congreso para investigar el proceso electoral

La organización advirtió sobre el riesgo de intervencionismo legislativo en materia electoral y defendió el papel de organismos independientes para esclarecer supuestas irregularidades tras los comicios del 12 de abril

La Asociación Civil Transparencia rechazó una nueva comisión del Congreso para investigar el proceso electoral

Gamarra cree que “tal vez no haya invierno” y seguirá produciendo prendas para el calor

El emporio comercial se prepara para que el calor continúe. Ven un invierno que ‘empezará’ tarde o no llegará y no se adelantarán a producir ropa para esa estación, como hicieron en campañas anteriores

Gamarra cree que “tal vez no haya invierno” y seguirá produciendo prendas para el calor

La siguieron, la marcaron y la mataron por S/10 mil: el crimen de la médica en Piura que habría sido ordenado por su expareja

El asesinato, ejecutado frente a un colegio, habría sido planificado con anticipación y vinculado a un conflicto personal entre la víctima y su expareja, según la Policía de Perú

La siguieron, la marcaron y la mataron por S/10 mil: el crimen de la médica en Piura que habría sido ordenado por su expareja
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Resultados ONPE al 78.548 % EN VIVO: conteo oficial de las votaciones en todas las regiones del Perú

Resultados ONPE al 78.548 % EN VIVO: conteo oficial de las votaciones en todas las regiones del Perú

La Asociación Civil Transparencia rechazó una nueva comisión del Congreso para investigar el proceso electoral

Harvey Colchado, retirado tras allanar a Dina Boluarte, arrasa en votos para diputado junto a Norma Yarrow e Indira Huilca

Misión de observación de la Unión Europea afirma que no tiene indicios sobre un supuesto fraude electoral

Elecciones 2026: avanzan conteos de ONPE para definir rival de Fujimori en segunda vuelta, mientras se investiga caos en votaciones

ENTRETENIMIENTO

Onelia Molina revela que se enteró del ampay de Mario Irivarren mientras estaba manejando: “Opté por estacionarme”

Onelia Molina revela que se enteró del ampay de Mario Irivarren mientras estaba manejando: “Opté por estacionarme”

ENHYPEN llega a Lima: precios y detalles del concierto de la banda K-pop en el Estadio de San Marcos

Shirley Arica enfrenta a Pablo Heredia por prohibirle hablar lisuras en ‘La granja VIP’: “Está hue... ”

Mark Vito se entera en ‘La Granja VIP’ del pase de Keiko Fujimori a la segunda vuelta electoral: así fue su reacción

Fátima Bosch, Miss Universo 2025, llegará a Lima: ¿cuándo y qué actividades cumplirá en Lima?

DEPORTES

¿Catherine Flood se queda en Universitario?: la estadounidense tomó drástica decisión sobre su futuro en la Liga Peruana de Vóley

¿Catherine Flood se queda en Universitario?: la estadounidense tomó drástica decisión sobre su futuro en la Liga Peruana de Vóley

Horacio Bastit reveló el primer refuerzo de Regatas Lima para la Liga Peruana de Vóley 2026/27: exjugadora de la selección llega a Chorrillos

Alianza Lima vs ADT EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Universitario vs Coquimbo Unido EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 2 de la Copa Libertadores 2026

¿Jefferson Farfán puede ser dirigente de Alianza Lima? La exclusiva condición de la ‘Foquita’ para involucrarse en el fútbol