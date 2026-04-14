Tomás Gálvez descarta rotundamente algún fraude: “Ni en las elecciones pasadas ni en estas”

Fiscal de la Nación cuestionó comunicado del Colegio de Abogados de Lima. | Congreso

El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, descartó rotundamente un fraude en las Elecciones Generales 2026 ante los problemas por la demora de la llegada de material electoral a los locales de votación.

En diálogo con Exitosa, Gálvez recordó que 6.800 fiscales se desplegaron a nivel nacional y que, si bien se registraron “bastantes incidentes” porque no llegaba el material electoral, “no son casos para viciar el proceso electoral”.

“Obviamente para eso (hablar de un fraude) no tenemos ningún elemento de juicio. Sí estamos viendo que, por ejemplo, se impidió votar a un grupo importante de electores, creo que más de 50 mil y eso ya implica la presunta comisión de un delito que se está investigando tanto por la policía como por la fiscalía”, declaró.

En esa línea, el fiscal de la Nación reconoció que “las personas que no son favorecidas por los resultados pueden mostrar su disconformidad”, aunque advirtió que “eso puede llevar a que incluso se hable de cosas que no necesariamente son ciertas como fraude o lo que fuera”.

“Pero si ellos tienen alguna prueba de que hay fraude o una prueba que pueda viciar al proceso electoral, pues que lo presenten. Nosotros, con los 6.800 fiscales que hemos intervenido a nivel nacional hemos encontrado solamente estas irregularidades, particularmente en Lima. En otros lugares, pues obviamente también algunas cuestiones de suplantación de identidad que se ha corregido, que también se ha iniciado en algunas mesas el proceso un poco tarde, pero sí se ha llevado a cabo el acto electoral y no tenemos nosotros por lo menos indicios para asumir o para concluir de que ha habido fraude”, reiteró.

El candidato a la presidencia de Perú, Rafael López Aliaga, desliza un supuesto fraude al advertir que podría quedar fuera de una segunda vuelta. REUTERS/Angela Ponce

Niega fraude en elecciones 2021

Por otro lado, el fiscal de la Nación Tomás Gálvez también aseveró que no hubo prueba alguna para sospechar que en las Elecciones 2021, donde resultó ganador Pedro Castillo, hubo fraude. Esto en referencia a los reclamos sin pruebas desde el fujimorismo y otros partidos de derecha.

“Ya en los últimos 5 años hemos hablado de fraude, que quizás pues habrá habido algunas cosas irregulares como que sucede en todo proceso, porque todo es perfectible. Nada es perfecto de tal forma de que hay razones para cuestionar, pero como para asumir un fraude propiamente, ni en las elecciones pasadas ni en estas creo que se ha podido acreditar, de tal forma de que no podemos hablar de esa situación”, apuntó.

Fiscalía investigará retraso de material electoral

La Fiscalía recibió una denuncia presentada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) contra Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), por presuntas irregularidades en la distribución del material electoral durante los comicios de 2026. Según el documento remitido al Ministerio Público, el JNE solicitó que se investigue la actuación de Corvetto ante los retrasos que afectaron la llegada de insumos a diversos locales de votación en el país.

La denuncia surgió tras la detección de demoras que generaron inquietud en la jornada electoral y provocaron reclamos de ciudadanos y observadores. Hasta el momento, la Fiscalía no ha emitido información oficial sobre avances en la investigación ni sobre la situación legal del funcionario denunciado. Por su parte, la ONPE afirmó que brindará toda la documentación requerida para esclarecer los hechos y garantizar la transparencia del proceso.