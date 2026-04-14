Convocan a vigilia nacional para exigir justicia por el asesinato de médica en Piura a manos de sicarios

El Colegio Médico del Perú convoca a una vigilia nacional por justicia y seguridad tras el asesinato de la Dra. Minosska Pinto Lazo, cuya imagen y el cartel del evento se muestran en esta composición. (Composición: Infobae Perú)

La comunidad médica peruana ha anunciado una vigilia nacional tras el asesinado de la doctora Minosska Pinto Lazo en Piura, un hecho que ha desatado alarma social y una movilización inédita entre profesionales de la salud y ciudadanos. La acción colectiva, organizada por el Colegio Médico del Perú (CMP), busca exigir justicia y reformas urgentes en materia de seguridad para el sector, luego de que el crimen evidenciara la vulnerabilidad de quienes ejercen la medicina en zonas expuestas a la violencia y el sicariato.

El acto de memoria y protesta tendrá lugar el 14 de abril de 2026, a las 18:00, en simultáneo en los 27 Consejos Regionales del CMP y de forma central en el Malecón de la Reserva 791, Miraflores, según anunció el decano nacional del CMP. El llamado público invita a médicos y ciudadanía a unirse en defensa de la vida y la dignidad profesional, en una jornada marcada por el reclamo de justicia y la condena a “la criminalidad, el sicariato y la extorsión” que padecen los médicos en el país.

El asesinato de la doctora Minosska Pinto Lazo ocurrió la tarde del 11 de abril en la urbanización San Felipe, en las inmediaciones del colegio San Luis Gonzaga. Según registros de cámaras de seguridad, un sicario disparó contra la médica cuando descendía de su vehículo para ingresar a su vivienda, provocando pánico entre padres y escolares presentes en el área, de acuerdo con información de Exitosa. Las primeras investigaciones indican que el ataque estuvo motivado por un encargo de sicariato y fue perpetrado en un entorno altamente transitado.

El Colegio Médico del Perú convoca a una vigilia nacional para exigir justicia y seguridad tras el asesinato de la Dra. Minosska Pinto Lazo, visibilizando la vulnerabilidad del sector salud. (Foto: Colegio Médico del Perú)

En el avance más reciente de la investigación, el general Daniel Harez Reimes informó en conferencia de prensa en la Divincri que la policía detuvo a William Seminario Girón, de 39 años, presunto autor intelectual del crimen y expareja de la víctima. Según la declaración de uno de los implicados, el encargo para asesinar a Pinto Lazo habría sido realizado a cambio de S/10 mil. Las autoridades también capturaron a Junior Miñán Seminario, alias Muermo, quien confesó haber manejado la motocicleta usada durante el atentado, y a Christian Sopalaya Bayona, alias Ipe, identificado como marcador, responsable de seguir a la médica durante trece minutos antes de la emboscada mortal.

Colegio Médico pide acciones urgentes para frenar criminalidad

El impacto del asesinato generó una reacción inmediata en la dirigencia del CMP, que condenó públicamente el ataque y lamentó que “los médicos del país venimos siendo víctimas de este gran problema de la criminalidad, el sicariato y la extorsión”. En palabras del decano nacional: “La doctora Minosska Pinto ha sido asesinada; por ello, haremos una vigilia este martes exigiendo justicia”.

La convocatoria subraya la urgencia de que las autoridades actúen con “celeridad y rigurosidad” en la investigación, con el objetivo de esclarecer los hechos y sancionar a los responsables conforme a la ley. “No podemos normalizar la violencia. Defender la vida también es proteger a quienes la cuidan”, enfatizó la institución en su comunicado, que además hace un llamado formal al Estado peruano para implementar mayores garantías en la seguridad del personal sanitario.

El decano del Colegio Médico de Piura expresa la profunda consternación del gremio por el asesinato de la doctora Minoska de Jesús Pinto, especialista en gastroenterología. En la entrevista, exige una investigación exhaustiva y rápida por parte de las autoridades para encontrar a los responsables de este violento crimen.

El CMP reafirmó, a través del mismo pronunciamiento, su “compromiso con la defensa de cada miembro de la comunidad médica” y llamó a la ciudadanía a sumarse al acto de homenaje y reclamo de justicia.

Policía atribuye crimen a expareja tras pago de S/10 mil

Las pesquisas policiales, detalladas por el general Harez Reimes, revelan que el asesinato de Pinto Lazo fue resultado de una presunta orden dada por su expareja, también médico, quien habría ofrecido S/10 mil a una banda criminal local por concretar el ataque. El proceso de investigación incluyó el análisis de testimonios, registros audiovisuales y la captura de presuntos integrantes de la organización.

La investigación por el asesinato de la pediatra en Piura apunta al exesposo como presunto autor intelectual| Difusión

La reconstrucción de los hechos establece que Christian Sopalaya Bayona, alias Ipe, siguió a la médica durante al menos trece minutos desde su salida laboral, comunicando al sicario cada movimiento. Junior Miñán Seminario, alias Muermo, reconoció durante su interrogatorio, ante funcionarios del Ministerio Público y su defensa, que condujo la motocicleta desde la que se ejecutó el crimen. Los operativos permitieron la detención de diez personas, incluidas otras identificadas como “Nena”, “J” e “Ite”, capturadas en la ciudad de Piura. Varios teléfonos incautados serán sometidos a peritaje para esclarecer la cadena de comunicaciones y definir con precisión la autoría intelectual y material del crimen.

Este bloque responde qué ocurrió, quién lo protagonizó y cuál es la consecuencia central: El asesinato de la médica Minosska Pinto Lazo en la urbanización San Felipe de Piura fue ejecutado a plena luz del día frente a un centro escolar, y según la policía, habría sido ordenado por su expareja a cambio de S/10 mil. El caso llevó a la detención de varios implicados y desató una movilización nacional, con el gremio médico exigiendo protección y justicia inmediata.

Esposo de pediatra asesinada es detenido como sospechoso en Piura. América TV

Cámaras de seguridad captaron el ataque a médica en Piura

La difusión de las imágenes de las cámaras de seguridad fue clave para las pesquisas, según señaló el general Daniel Harez Reimes. El ataque, perpetrado alrededor de las 14:30, quedó grabado mientras Pinto Lazo llegaba a su domicilio cerca del colegio San Luis Gonzaga. El agresor realizó varios disparos y escapó corriendo, situación que generó caos entre los presentes y facilitó la obtención de pruebas para la identificación de los involucrados.

Las imágenes también permitieron reconstruir la secuencia: el sicario fue alertado por sus cómplices, que seguían los movimientos de la médica en tiempo real por vía telefónica. Esta modalidad, sumada a la ejecución en un entorno público, ha intensificado el reclamo social y evidenció la falta de garantías para trabajadores de la salud en el país.

Cámaras de seguridad captaron el seguimiento y el ataque. La policía identificó a presuntos implicados y no descarta un crimen por encargo. Exitosa

En medio de la investigación y tras el sepelio de la víctima en el cementerio La Campana, la Facultad de Medicina San Fernando de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos emitió un pronunciamiento lamentando el crimen y exigiendo una “investigación exhaustiva y rápida”. Familiares y colegas piden justicia, mientras la comunidad local y nacional exige que se sancione a los responsables y se refuercen las medidas de seguridad para evitar nuevos hechos violentos contra médicos.

La doctora Minosska Pinto Lazo deja un hijo de un año y medio, situación que ha elevado la conmoción y urgencia de respuestas efectivas del Estado ante crímenes que afectan tanto al entorno profesional como al familiar.