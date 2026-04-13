Exesposo habría mandado matar a doctora por S/10 mil en Piura: sicario la siguió 13 minutos y disparó frente a colegio

Cámaras de seguridad captaron el seguimiento y el ataque. La policía identificó a presuntos implicados y no descarta un crimen por encargo. Exitosa

El asesinato de la médica Minosska Pinto Lazo ocurrió en un espacio transitado, lo que incrementó la preocupación de vecinos y padres de familia que presenciaron momentos de pánico en las inmediaciones de un centro educativo.

El hecho se registró la tarde del 11 de abril en la urbanización San Felipe, cerca del colegio San Luis Gonzaga. Según informó Exitosa, cámaras de seguridad captaron el ataque cuando la víctima descendía de un vehículo y se disponía a ingresar a su vivienda. Un sujeto armado se acercó y disparó, lo que provocó alarma en la zona.

En paralelo, las autoridades iniciaron una serie de diligencias que permitieron reconstruir la secuencia del crimen y ubicar a presuntos implicados. La investigación incluyó el análisis de registros audiovisuales, testimonios y operaciones coordinadas entre unidades policiales.

Seguimiento previo y ejecución del ataque

Médica asesinada a plena luz del día frente a colegio en Piura| Foto: Primicias Piura

Durante una conferencia de prensa en la Divincri, el general Daniel Harez Reimes detalló el avance de las investigaciones. De acuerdo con su exposición, las cámaras de seguridad permitieron identificar a un primer implicado. “Hemos podido identificar a un primer sujeto de nombre Christian Sopalaya Bayona, de veintidós años, alias Ipe. Este sujeto tendría la función dentro de esta banda criminal de marcador”, señaló.

El oficial explicó que esta persona habría realizado el seguimiento de la víctima desde su salida del trabajo. “Este sujeto con su celular, llama al sicario y le da la información indicándole en qué vehículo se está dirigiendo a su domicilio”, indicó. La vigilancia se extendió por aproximadamente trece minutos, hasta el momento en que la médica llegó a su vivienda.

El ataque ocurrió en ese punto. “Cuando ya va a entrar, este sujeto, con un arma de fuego, impacta dos balazos en la cabeza y acaba con su vida”, precisó el general. Tras el crimen, el autor material huyó del lugar.

Identificación de la red implicada

El asesinato ocurrió en una zona transitada cerca de un colegio, generando pánico. La investigación apunta a una red de sicariato. Gob

Las diligencias posteriores permitieron ubicar a otro involucrado. Se trata de Junior Miñán Seminario, de diecinueve años, alias Muermo, quien habría conducido la motocicleta utilizada durante el ataque. Según la policía, el joven brindó su declaración con presencia del Ministerio Público y su defensa legal.

“El que manejaba la motocicleta responde al nombre de Junior Miñán Seminario, de diecinueve años, alias Muermo. Este sujeto (…) acepta haber manejado la moto y haber llevado al sicario hasta el lugar de los hechos”, afirmó el jefe policial.

Durante su testimonio, el detenido mencionó la existencia de un intermediario. “Ha indicado de que el que los contrata a ellos es un tal conocido como Viejo”, sostuvo la autoridad. Además, se identificó al presunto autor de los disparos, quien permanece no habido. “También está plenamente identificado como Luis Alejandro Rojas Guillén, de veintidós años, alias Gordo o Cara de Chancho”, agregó.

Uno de los aspectos que forma parte de la investigación se relaciona con la posible autoría intelectual del crimen. Según lo declarado por uno de los implicados, el encargo habría tenido origen en un entorno cercano a la víctima.

“Este sujeto le habría manifestado a su cómplice (…) que el viejo habría indicado que el que habría ordenado la muerte era su esposo, quien habría pagado la suma de diez mil soles por acabar con su pareja”, declaró el general Harez Reimes.

A partir de esta información, la policía realizó una intervención en la provincia de Talara. “Se ha intervenido a la persona de William Seminario Girón, de treinta y nueve años. Esta persona en estos momentos se encuentra detenida”, indicó. Las autoridades recopilaron equipos celulares que serán sometidos a peritaje para el análisis de comunicaciones.

Capturas y avance de diligencias

Las acciones policiales incluyeron la detención de varias personas vinculadas a la presunta organización. “Paralelo también a estas intervenciones que hemos realizado, se ha capturado a diez personas”, informó el jefe policial durante la conferencia.

Fuentes policiales confirmaron la captura de tres presuntos sicarios identificados como “Nena”, “J” e “Ite”, intervenidos en la ciudad de Piura. Estas detenciones forman parte del proceso que busca establecer responsabilidades individuales dentro del caso.

El avance de las investigaciones generó expectativa en la población, que sigue de cerca el desarrollo de las diligencias y la posible formalización de cargos.

Despedida multitudinaria y reclamo ciudadano

Instituciones médicas expresan pesar y exigen justicia tras el asesinato de la doctora Minoska Pinto Lazo| CMP

Mientras las investigaciones continúan, familiares, colegas y vecinos participaron en las exequias de la médica. El cortejo fúnebre recorrió calles concurridas hasta el cementerio La Campana, con una asistencia masiva.

Previo al sepelio, el párroco Eduardo Palacios Morey dirigió una paraliturgia en la iglesia La Inmaculada. La ceremonia reunió a personas que expresaron su pesar y exigieron justicia.

La víctima deja un hijo de un año y medio, situación que agrava el impacto del crimen en su entorno familiar. Durante la ceremonia, su esposo la recordó como una profesional dedicada y pidió el esclarecimiento de los hechos.

El caso permanece en investigación, con varias líneas abiertas y elementos que continúan bajo análisis por parte de las autoridades.

Canales de ayuda

El Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) ofrece atención prehospitalaria gratuita y oportuna ante emergencias médicas. El número nacional 106 está disponible las 24 horas del día.

La Policía Nacional del Perú (PNP) brinda auxilio inmediato en casos de delitos, violencia, robos, desapariciones, accidentes y situaciones que requieran intervención policial. El número de emergencia 105 está habilitado para recibir denuncias.