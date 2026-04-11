Perú

Médica asesinada a plena luz del día frente a colegio en Piura: cámaras registran el ataque

Las primeras pesquisas policiales señalan que el hecho sucedió alrededor de las 14:30 horas, instante en que Pinto Lazo se disponía a ingresar a su vivienda

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Una joven médica fue asesinada a balazos en los exteriores de su vivienda en la urbanización San Felipe, en Piura. El crimen ocurrió frente a un centro educativo, causando conmoción entre los vecinos y la comunidad escolar.| Exitosa Noticias

La urbanización San Felipe, en la ciudad de Piura, fue escenario de un homicidio que ha sacudido a la comunidad local. El crimen ocurrió en las inmediaciones del colegio San Luis Gonzaga, cuando Minosska Pinto Lazo, una joven médica, fue atacada al llegar a su domicilio durante la tarde. Según reportó Exitosa, cámaras de seguridad captaron el momento en que un sujeto se aproximó y abrió fuego contra la profesional de la salud, provocando alarma entre padres, estudiantes y transeúntes del sector.

Las primeras pesquisas policiales señalan que el hecho sucedió alrededor de las 14:30 horas, instante en que Pinto Lazo se disponía a ingresar a su vivienda. Testigos relataron que el agresor caminó por la zona sin levantar sospechas antes de accionar su arma en varias ocasiones contra la víctima.

Tras perpetrar el ataque, el atacante huyó corriendo, mientras efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) acordonaron el área e iniciaron las diligencias para recabar indicios.

Médica asesinada a plena luz del día frente a colegio en Piura
Médica asesinada a plena luz del día frente a colegio en Piura| Foto: Primicias Piura

Más detalles del crimen

Nuevos detalles sobre el caso surgieron a lo largo del día. Según fuentes policiales, Minoska Pinto Lazo habría recibido una llamada telefónica mientras trabajaba en la clínica Miraflores de Piura. Aunque su horario habitual de salida era a las 20:00 horas, la profesional abandonó su puesto de manera intempestiva tras esa comunicación y se dirigió directamente a su domicilio en la urbanización San Felipe.

En el marco de las investigaciones, los agentes policiales procedieron a la detención de la expareja de la víctima, también médico y radicado en Talara, quien se encontraba en Piura por motivos que aún no han sido esclarecidos.

Familiares de Pinto Lazo exigen una indagación exhaustiva que permita esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.

Colegio Médico del Perú lamenta asesinato

El Colegio Médico del Perú manifestó sus condolencias por la muerte de la doctora Minoska de Jesús Pinto Lazo, solidarizándose con su familia, colegas y amigos. En su pronunciamiento, la entidad resaltó la vocación de servicio y el compromiso de la médica con la salud de sus pacientes, y expresó su acompañamiento en este momento de duelo.

Instituciones médicas expresan pesar y exigen justicia tras el asesinato de la doctora Minoska Pinto Lazo
Instituciones médicas expresan pesar y exigen justicia tras el asesinato de la doctora Minoska Pinto Lazo| CMP

Por su parte, la Facultad de Medicina San Fernando de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos lamentó el fallecimiento de su egresada, destacando su dedicación a la salud infantil y al servicio social. La casa de estudios exigió a las autoridades una investigación exhaustiva y rápida para esclarecer el crimen y sancionar a los responsables. Además, condenó el clima de inseguridad que afecta a los profesionales de la salud y a la sociedad peruana.

Canales de ayuda

  • SAMU (Servicio de Atención Móvil de Urgencia) – 106: ofrece atención médica inmediata ante urgencias y emergencias de salud, como accidentes, desmayos, problemas cardíacos y cualquier situación que requiera asistencia sanitaria urgente.
  • Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú – 116: El número 116 corresponde a la central de los bomberos, encargados de la atención de incendios, rescates, accidentes de tránsito, fugas de gas y otras emergencias que pongan en riesgo vidas o bienes.
  • Policía Nacional del Perú (PNP) – 105: permite contactar de manera directa con la Policía Nacional para reportar delitos, robos, violencia, amenazas, desaparición de personas y cualquier situación que requiera intervención policial inmediata.

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