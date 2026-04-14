Perú

Crimen de doctora en Piura da un giro: Sicario acusa al esposo como autor intelectual, según PNP

La policía detuvo a tres implicados y uno de ellos declaró que William Seminario, exesposo de la víctima, habría ordenado y financiado el asesinato

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Esposo de pediatra asesinada es detenido como sospechoso en Piura. América TV

La investigación en torno al asesinato de la doctora Minoska Pinto Lazo en la urbanización San Felipe, en Piura, ha dado un giro. Según información policial recogida porExitosa, uno de los detenidos por el crimen ha declarado que el esposo de la víctima, William Seminario, habría sido el autor intelectual del homicidio y que habría pagado diez mil soles para encargar la muerte de la médica.

La policía detuvo a tres personas vinculadas al caso: el conductor de la motocicleta usada durante el ataque, el encargado de seguir a la víctima desde la clínica donde trabajaba y el propio Seminario

El general Daniel Harez Reimes brindó detalles de la detención y del testimonio del sicario. Este reconoció su participación y acusó directamente al exesposo de la doctora como quien ordenó y pagó por el crimen.

La investigación por el asesinato de la pediatra en Piura apunta al exesposo como presunto autor intelectual
La investigación por el asesinato de la pediatra en Piura apunta al exesposo como presunto autor intelectual| Difusión

Defensa del exesposo niega participación

La defensa legal del médico rechaza esta versión y sostiene que la detención se debe a la tenencia de cinco chips telefónicos, no por el delito de homicidio.

“Está detenido por el presunto delito de posesión indebida de chips, por cinco chips lo han intervenido. [...] Desconozco que haya sido sindicado por uno de los sicarios", manifestó en los exteriores de la comisaría.

También indicó que Seminario se encontraba en Talara cuando ocurrió la muerte de la doctora y que posteriormente se trasladó al lugar de los hechos. Además, negó que se hayan eliminado mensajes de conversación con su exesposa.

“William conserva cada uno de los mensajes que tiene con su esposa antes, durante y días atrás del hecho”, manifestó y señaló que vivían juntos.

Colegio Médico del Perú rechaza el asesinato de la pediatra Minosska Pinto en Piura| Facebook de Minosska Pinto Lazo
Colegio Médico del Perú rechaza el asesinato de la pediatra Minosska Pinto en Piura| Facebook de Minosska Pinto Lazo

El marcaje a la doctora

La policía sostiene que las declaraciones del detenido, junto con el seguimiento de las cámaras de seguridad y labores de inteligencia, permitieron reconstruir el recorrido que realizó la víctima antes de ser asesinada el pasado 10 de abril cuando intentaba ingresar a su vivienda.

Otro de los detenidos es el encargado de realizar el marcaje, es decir, quien habría seguido a la doctora desde la clínica en el distrito de Castilla hasta la urbanización San Felipe.

Entre los implicados figura también un sujeto conocido como alias ‘el Viejo’, quien habría captado a los sicarios para ejecutar el crimen. El autor material de los disparos, identificado como Luis Alejandro Rojas Guillén, alias ‘Cara de Chancho’, ya cuenta con orden de captura y la policía ha difundido su imagen para que pueda ser localizado y rinda su manifestación ante las autoridades.

Vigilia por la doctora

Amigos y colegas anunciaron un vigilia que está previsto para las 7:00 p.m. en la avenida Roma 413, frente al Colegio Médico de La Libertad, y busca crear un espacio de oración, reflexión y apoyo para la familia de la víctima.

Durante la vigilia, se espera la asistencia de representantes de cuerpos médicos, sociedades científicas y ciudadanos, quienes se unirán en una muestra colectiva de duelo y repudio a la violencia. La convocatoria invita a los participantes a expresar su solidaridad y a transformar la indignación generada por el crimen en acciones que promuevan justicia y seguridad para los profesionales de la salud y la comunidad.

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