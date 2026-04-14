Caja Centro en intervención: ¿Qué sucederá con los ahorros y créditos de clientes?

Caja Centro podrá devolver ahorros por el Fondo de Seguro de Depósitos. - Crédito Andina/Difusión

Una nueva Caja de ahorro y crédito que es intervenida, luego de la quebrada Caja Sullana en 2024. Ahora se trata de la Caja Rural del Centro (Caja Centro), la cual ha sido intervenida este martes 14 de abril por la a Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

¿Qué pasó? En pocas palabras, la Caja perdió dinero rápidamente, se deterioró su solvencia y su patrimonio cayó en más de 50% en el último año. Frente a esto, la SBS ha confirmado que el dinero de los ahorristas está a salvo, gracias al Fondo de Seguro de Depósitos (hasta un monto de S/117 mil 200), pero sí señaló que comunicará pronto el nombre de la entidad financiera que se hará cargo de la devolución de los depósitos a los ahorristas, a través de su portal institucional y del portal de la CRAC Del Centro S.A. en Intervención.

Es decir, los ahorristas podrán recuperar su dinero; sin embargo, como ha ocurrido una vez anterior, es posible que este pase a otra entidad financiera (Caja Piura absorbió a la Sullana en su momento), lo cual tampoco impediría que se cobre el dinero. Asimismo, quienes tengan créditos aún tendrán que seguir pagándolos.

La SBS intervino la Caja Centro, una de las entidades financieras que recibían dinero para ahorro y daban créditos. - Crédito Hector Oscar Sanabria Lazo

SBS intervino Caja Centro

“En cumplimiento de su mandato constitucional de proteger los intereses del público ahorrista y de los socios cooperativos, además de cautelar la estabilidad de los sistemas supervisados, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) intervino este martes a la Caja Rural de Ahorro y Crédito del Centro S.A. (CRAC Del Centro) y a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kuria (Coopac Kuria), en ambos casos por insolvencia”.

Si bien con respecto a la Coopac Kuria es un proceso también de intervención, como se sabe, anteriormente, estas entidades han podido superar este proceso y retornar a la normalidad. En el caso de las Caja Sullana, Caja Raiz y Financieras Credinka, este proceso fue diferente.

En el caso de CRAC Del Centro, esta registró un acelerado deterioro de su solvencia, con una disminución de 56,26% de su patrimonio efectivo en los últimos 12 meses, alcanzando un monto de S/7.049 millones. Esto hizo que la entidad incurriera en la causal de intervención establecida en el numeral 4 del artículo 104 de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros (Ley N.°26702 y sus modificatorias).

Como se recuerda, la anterior entidad similar, otra caja, en ser intervenida fue la Caja Sullana. - Crédito Andina

“Este deterioro fue consecuencia de las continuas pérdidas generadas por una deficiente gestión crediticia de sus negocios y el insuficiente respaldo patrimonial por parte de sus accionistas, pese a los reiterados requerimientos de aporte de capital por parte de la SBS”, explica la Superintendencia.

También intervinieron una coopac

Pero la SBS también intervino la Coopac Kuria, que incurrió en la causal de pérdida total de su capital social y reserva cooperativa, al haberse determinado un patrimonio negativo de - S/ 21.99 millones al 31 de diciembre de 2025, sobre la base de la información financiera reportada y las acciones de supervisión realizadas por la SBS. La Superintendencia le requirió revertir esta situación de insolvencia en un plazo máximo de 30 días calendario; pero, vencido el plazo, no acreditó el cumplimiento de este requerimiento.

“Se debe precisar que una parte del ajuste patrimonial determinado de la Coopac (-S/ 6.76 millones) corresponde a un déficit de provisiones generado por la incobrabilidad del crédito que otorgó a la empresa Grupo Kuria. El origen y finalidad de este financiamiento viene siendo materia de una mayor investigación por parte de la SBS en el marco de su competencia, debido a que la Coopac no ha acreditado los sustentos de la evaluación crediticia correspondiente ni la adecuada formalización de las operaciones”, aclaró la entidad.