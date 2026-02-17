Magaly Medina se burla de Brian Rullan y asegura que regresó a México tras ver imágenes del joven cercano a Laura Spoya: “Un papelón”

Luego de que se revelaran imágenes del empresario mexicano junto a la madre de sus hijos, Magaly no dudó en burlarse de su apresurado viaje de regreso, insinuando que la difusión de esas escenas habría cambiado sus planes. ATV / Magaly TV La Firme.

La reciente aparición de Brian Rullan en una clínica de Lima, llevando flores para Laura Spoya tras el accidente que sufrió la exreina de belleza, generó mucho que hablar en la farándula local. El episodio fue ampliamente comentado en el programa Magaly TV, La Firme, donde la conductora Magaly Medina cuestionó con dureza el gesto del empresario mexicano y lo calificó como un 'papelón’.

Durante la emisión, Medina analizó las imágenes en las que se veía a Rullan ingresando al centro médico con un ramo de flores en la mano, en medio de la atención mediática que rodeaba el caso. Para la periodista, la escena resultó incómoda y hasta contradictoria, sobre todo después de que se difundieran fotografías en las que Spoya aparecía en actitud cercana con otro joven en días previos al accidente.

En su comentario, la conductora hizo referencia a esas imágenes y al contexto en el que Rullan decidió viajar desde México a Lima. “Claro, el mismo carro blanco ya es, según lo que dice Instarándula también, el mismo chico de la fotografía donde se les ve cercanos, porque se ve que el chico la mira todo arrobado, está muy juntito a ella. Miren. La abraza con confianza, le habla al oído y están en una mesa de un restaurante, con otra gente, pero hay mucha complicidad entre los dos”, señaló, mientras en pantalla se mostraban los registros difundidos.

Brian Rullan regresó a México

A partir de ese escenario, Medina consideró que la reacción de Rullan pudo haber sido distinta si hubiera conocido previamente esas imágenes. “Entonces, pensar que Bryan Rullan hablaba de la gente de su producción, de Gerardo, del Abner, de Mario, todos… Y resulta que era otro el galán. Si hubiera visto estas imágenes Bryan Rullan, seguramente que no hubiera tomado un vuelo desde México inmediatamente hasta Lima y aparecerse en la clínica con su ramo de flores…”, comentó.

La conductora también describió la actitud del empresario al llegar al centro médico, comparándola con la de una pareja formal. “Él se sentía el esposo llegando a ver a su esposa en un caso de accidente, ¿no? Él se sentía eso. Él bien seguro, va, las cámaras, todo”, expresó, enfatizando la seguridad que, según su percepción, mostraba Rullan ante la prensa.

Medina continuó su análisis sugiriendo que el propio empresario habría notado la situación incómoda que generó su presencia. “Creo que cuando se dio cuenta del papelón que estaba haciendo, decidió tomar su vuelo de regreso y decir: ‘Ya, mejor me voy’”, afirmó, en alusión al regreso de Rullan a México poco después de su visita.

En otro momento del programa, la conductora reflexionó sobre el sentido del gesto y cuestionó la pertinencia de llevar flores en ese contexto. “Por lo menos, ¿sabes qué? Dices: ‘Oye, he venido a ver a mis hijos, que su mamá está mal. He venido a verla’. Ya, pues, ya no le lleves flores. Ya no, porque pareces ahí un galán de esos: ‘Acá aprovecho mi oportunidad, ¿no? Está en cuidados intensivos… aquí la recupero’, ¿no? O sea, ese es el papel”, comentó con ironía.

Las críticas no se limitaron a la visita en sí. Medina también recordó las entrevistas que Rullan había concedido días antes, en las que defendía la versión de Spoya respecto a lo ocurrido durante el accidente. “Yo sí le creo a ella, yo le creo. Si ella dice que no estaba borracha, no estaba borracha, yo le creo”, citó la conductora, señalando que el empresario incluso había discutido con algunos periodistas durante esas declaraciones.

A partir de ese punto, el comentario televisivo se amplió hacia las dudas que aún rodean el caso. Medina señaló que, desde su perspectiva, existen aspectos que no han sido aclarados completamente, especialmente en relación con los exámenes y los objetos retirados del vehículo tras el choque. “Nadie ha visto un papel de dosaje etílico. Nadie lo ha visto. Solo tenemos la palabra de ellos que era de cero punto dos. ¿Podemos creer en el resultado que ellos nos dan? No sé, pero yo soy muy desconfiada. He visto tantas cosas, conocemos nuestro Perú, sabemos cómo es. Entonces, eso a mí me da muchas dudas, muchas más suspicacias”, expresó.

La periodista también se refirió a las imágenes en las que se observa a un joven retirando pertenencias del automóvil accidentado, un hecho que ha generado numerosas especulaciones en redes sociales y programas de espectáculos.

“Cuando tú no la temes, no vas a perseguir a la almohada, a sacar la almohada, las cosas. ¿Qué intentaban esconder? ¿Qué intentaban sacar? Ahora van a decir que era su maquillaje muy valioso y que lo quería recuperar. Ay, por favor, ¿Qué más habría ahí?”, cuestionó.

