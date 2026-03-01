Perú

Laura Spoya sobre el joven que retiró objetos de su auto tras accidente: “No tengo por qué dar explicaciones”

La conductora de televisión se refirió a la aparición de un misterioso hombre en su carro luego de que ella fuera auxiliada, sin embargo decidió marcar distancia del hecho

La difusión de un video mostrando a un joven retirando objetos del vehículo de Laura Spoya después de su accidente en Surco desató una cadena de especulaciones en redes sociales y medios de espectáculos. La conductora de televisión, conocida por su papel en “Al sexto día”, se refirió al incidente durante su regreso al programa, donde abordó la controversia y definió los límites entre su vida privada y el escrutinio público.

El accidente, ocurrido el 12 de febrero de 2026, involucró a Laura Spoya, ex Miss Perú y figura de la televisión, quien resultó auxiliada en el lugar del choque por personal médico y agentes policiales. Las imágenes captadas instantes después mostraron a un joven que, tras descender de un automóvil blanco, extrajo pertenencias del interior de la camioneta sin que las autoridades intervinieran en ese momento.

Este gesto, grabado en video, generó preguntas inmediatas sobre la identidad del hombre y las razones de su actuación en una zona que, por protocolo, suele ser resguardada durante una investigación.

Laura Spoya se muestra en
Durante su reaparición televisiva, Spoya no eludió el tema. Con voz firme, sostuvo: “Si tengo que declarar algo, si es una investigación que no tendría por qué haber, porque yo he seguido los protocolos que se han tenido que seguir y he colaborado en cada paso como ha tenido que ser, yo creo que está de más”.

Subrayó haber cumplido con las exigencias legales derivadas del accidente y recalcó que cualquier elemento vinculado a su vida personal no formaba parte de la investigación sobre el siniestro.

“Yo no tengo por qué dar una explicación de quién era la persona que estaba ahí o a dónde me dirigía porque pertenece a mi vida personal, no tiene nada que ver con el accidente”, agregó en el programa, dejando en claro su rechazo a las presiones para revelar detalles íntimos.
Laura Spoya, sonriente, es vista
Algunos usuarios cuestionaron la falta de intervención policial y la aparente facilidad con que se retiraron objetos de la escena. Otros centraron su atención en la protección de la intimidad de la conductora, argumentando que la información sobre sus acompañantes no debería trascender el ámbito personal.

El video de un joven retirando objetos del auto de Laura Spoya

La inquietud creció cuando, tras la circulación de los videos, se identificó al joven como Sebastián Gálvez, extrabajador del reality “Esto es Guerra” e hijo del alcalde de Jesús María. La llegada de Gálvez al lugar del accidente, captada por cámaras, lo muestra cerca de la camilla donde Spoya era atendida y, posteriormente, manipulando pertenencias en el interior de la camioneta.

El detalle de su parentesco político y su pasado televisivo agregó un matiz adicional al caso, ya que su presencia reforzó la atención mediática y las especulaciones sobre el trasfondo del incidente.

Las imágenes difundidas evidencian que Gálvez arribó poco después del choque, en momentos en que la investigación oficial sobre las causas del accidente aún no había concluido. Mientras paramédicos auxiliaban a la conductora, él retiró objetos del vehículo sin que se reportara acción policial inmediata. Esta situación generó cuestionamientos sobre los procedimientos aplicados en la custodia de la escena y si se vulneraron protocolos de investigación.

La reacción en redes sociales fue inmediata, con usuarios señalando la importancia de preservar la integridad de la evidencia en casos de accidentes. La ausencia de una explicación oficial sobre la intervención de Sebastián Gálvez alimentó el debate sobre la transparencia de las diligencias y la exposición de la vida privada de quienes se ven involucrados en hechos de interés público.

Por ahora, Laura Spoya reiteró que su prioridad permanece en cumplir con las autoridades y proteger su privacidad ante la difusión de especulaciones ajenas a los hechos investigados. El caso sigue bajo la atención de la opinión pública, a la espera de nuevos pronunciamientos de las autoridades o de la propia conductora.

