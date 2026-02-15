Laura Spoya agradece apoyo de familia y amigos tras accidente pero olvida a Brian Rullán: “han estado desde el primer día”

La presentadora Laura Spoya ha contado con la compañía incondicional de sus padres, su hermano y su círculo más cercano en la clínica, quien destaca el papel clave de sus amistades durante esta etapa difícil (Panamericana TV / Al Sexto Día)

La exreina de belleza y presentadora de televisión Laura Spoya reapareció públicamente luego del accidente que sufrió la madrugada del jueves 12 de febrero.

A través de una comunicación con el programa Al Sexto Día, la conductora ofreció detalles sobre su estado de salud, explicó el tratamiento que viene recibiendo y expresó gratitud hacia su entorno más cercano por el respaldo brindado durante su hospitalización.

En sus declaraciones mencionó a familiares y amistades que la han acompañado en la clínica, así como a integrantes de su círculo conocido como La Manada. Sus palabras llamaron la atención debido a que no hizo referencia a Brian Rullán, padre de sus hijos.

Agradecimiento a su entorno más cercano

Desde la clínica, Laura Spoya detalló quiénes la acompañan tras el accidente y expresó gratitud a sus padres, hermano y amigos cercanos, sin mencionar a Brian Rullán. (Facebook / Laura Spoya)

Durante la conversación televisiva, Spoya respondió a las consultas sobre quiénes han permanecido a su lado desde el accidente. Señaló que sus padres y su hermano han estado presentes desde el inicio. También destacó la compañía constante de su mejor amiga, Tef, a quien describió como un apoyo permanente en estos días difíciles.

Asimismo, indicó que JC acudió desde el primer momento y permaneció varios días acompañándola. “Ha estado desde el primer día”, afirmó, y comentó que incluso le pidió que regresara a descansar después de haber permanecido tanto tiempo pendiente de su evolución. Mencionó también la visita del productor de La Manada, Abneer Robles; sus compañeros, Gerardo Pe y Mario Irivarren, y de otros amigos que se acercaron a la clínica para verla.

Spoya explicó que la presencia de la prensa complicó algunas visitas. Precisó que solicitó discreción a su entorno para evitar exposiciones innecesarias. Cuando fue trasladada a la unidad de cuidados intensivos, el acceso quedó restringido por disposición médica, lo que limitó el ingreso de más personas. A pesar de ello, sostuvo que ha recibido numerosos mensajes de apoyo. “Les agradezco de todo corazón todos los mensajes que me han mandado”, expresó, y pidió comprensión a quienes aún no ha podido responder debido a su estado.

En ese recuento de nombres y gestos de respaldo, la conductora no mencionó a Brian Rullán, padre de su hija, un detalle que no pasó inadvertido para la audiencia del espacio televisivo.

Un proceso médico que exige cuidados estrictos

Laura Spoya detalló que su cirugía incluyó la colocación de clavos en la columna y que seguirá internada mientras recibe tratamiento para prevenir complicaciones. (Facebook / Laura Spoya)

En la misma entrevista, Spoya brindó información sobre el tratamiento que afronta tras el accidente. Explicó que fue sometida a una intervención quirúrgica en la columna, donde le colocaron clavos para estabilizar la zona afectada. Indicó que estos elementos, al ser ajenos a su organismo, requieren un control médico riguroso para prevenir complicaciones.

Detalló que debe permanecer hospitalizada algunos días más porque necesita antibióticos por vía intravenosa. Según explicó, los especialistas buscan reducir cualquier riesgo de infección que pudiera comprometer el resultado de la operación. “Prefieren que sean antibióticos por canalización para evitar cualquier tipo de infección”, señaló.

Advirtió que si su cuerpo rechazara los implantes, tendría que enfrentar una nueva cirugía. Por esa razón, el equipo médico ha optado por mantenerla bajo observación constante. La conductora reconoció que el escenario ha sido delicado y que la gravedad del accidente pudo haber tenido consecuencias mayores. Manifestó que logró salvarse de quedar inválida, una posibilidad que, según sus palabras, estuvo muy cerca de concretarse.

Recuperación prolongada y cambios permanentes

Spoya anticipó un proceso largo de recuperación, con terapias y controles constantes, además de limitaciones físicas tras la operación en la columna. (Facebook / Laura Spoya)

Spoya indicó que el periodo de recuperación será extenso. Estimó que el proceso podría prolongarse aproximadamente tres meses. En ese lapso deberá someterse a controles médicos frecuentes y a un programa de rehabilitación orientado a recuperar movilidad en la espalda.

Comentó que algunos movimientos ya no podrán formar parte de su rutina debido a la presencia del material quirúrgico en su columna. Reconoció que todavía asimila los cambios físicos derivados de la operación. “Ya tengo un objeto ajeno en el cuerpo”, dijo al intentar explicar la situación, en medio de una intervención en la que evidenció el impacto emocional del momento.

Además, subrayó que tendrá que extremar precauciones para evitar caídas o golpes. Cualquier accidente podría resultar grave debido a la zona comprometida. En ese sentido, explicó que deberá modificar ciertas actividades cotidianas para proteger su integridad física.

A lo largo de la entrevista, la presentadora mostró gratitud hacia quienes la han acompañado en este periodo complejo. Reiteró su agradecimiento por las muestras de afecto y por la comprensión ante su imposibilidad de responder todos los mensajes recibidos. Sus declaraciones se centraron en el apoyo familiar y amical, así como en la descripción del tratamiento médico que enfrenta, mientras continúa internada bajo supervisión especializada.