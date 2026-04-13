Samahara Lobatón asegura que Melissa Klug no fue eliminada de ‘La Granja VIP’ por falta de votos: “Se terminó su contrato”

La participante del reality de convivencia aseguró que su madre no fue retirada por ser la menos votada, sino por coordinación con la producción | YouTube / La Granja VIP

La salida de Melissa Klug de La Granja VIP generó controversia dentro y fuera del programa. Su hija, Samahara Lobatón, participante del reality, rompió el silencio tras la eliminación y negó que la salida de su madre respondiera a una falta de apoyo del público. Según Lobatón, la decisión se tomó por un acuerdo con la producción, lo que desmiente la versión pública de que la empresaria habría sido la menos votada.

Durante una conversación privada en el reality con Pablo Heredia, Renato Rossini y Pati Lorena, Samahara Lobatón expresó su incomodidad por los comentarios de otros concursantes después de la salida de Klug. “Ella ya, ya”, indicó, en referencia al final del contrato de su madre. En ese momento, Pati Lorena intervino para precisar: “cumplió su contrato”, comentario que Lobatón validó con gestos.

La joven se distanció de quienes celebraron la salida de Klug por considerar que se trató de un triunfo del equipo rival. “No porque ellos la hayan botado”, remarcó frente a sus compañeros, en alusión a los integrantes del llamado Team reales.

Los participantes de 'La Granja VIP' se congregan en una sala, visiblemente inmersos en una conversación profunda, posiblemente discutiendo las últimas revelaciones.

Las declaraciones de Lobatón generaron una advertencia inmediata de Renato Rossini Jr., quien le pidió que evitara revelar detalles internos del programa. “Si sabes eso no lo tienes que decir”, le reprochó. A pesar de la recomendación, Lobatón sostuvo su versión y criticó la actitud de Pamela López y su equipo, quienes, según ella, atribuyeron la eliminación a la falta de respaldo de los televidentes.

“No, porque me llega que Pamela entre y diga como que ellos la sacaron”, reclamó Samahara Lobatón, antes de que producción decidiera apagarle el micrófono. El video de ese momento se viralizó rápidamente en redes sociales, alimentando el debate sobre la transparencia de las eliminaciones.

Samahara Lobatón (izquierda) y Melissa Klug (derecha) en un abrazo con una compañera en ‘La Granja VIP’, ilustrando la polémica sobre la salida de Klug del reality.

Melissa Klug salió feliz de la eliminación de ‘La Granja VIP’

El sábado 11 de abril, Melissa Klug fue oficialmente eliminada de La Granja VIP. La empresaria y figura mediática fue la menos votada en la placa de nominación, lo que, según la versión oficial del programa, determinó su salida una semana después de la eliminación de su pareja, Jesús Barco. Esto dejó a Samahara Lobatón como la única representante de su familia dentro del reality.

A pesar del resultado, Melissa Klug se mostró visiblemente tranquila y expresó satisfacción al escuchar su nombre como la eliminada. “Extraño a mis hijos, extraño a Jesús, extraño a todos”, manifestó la empresaria al despedirse, dejando claro que su prioridad seguía siendo su familia fuera del programa.

Antes de abandonar el set, Klug agradeció a la producción del reality por la oportunidad y se dirigió a Shirley Arica, quien permaneció en competencia tras quedar en penúltimo lugar. “Cuida a mi flaca, por favor, dile que su boquita la controle”, le pidió, en referencia a su hija Samahara y a los roces surgidos en el reality.

Melissa Klug, Samahara Lobatón y otros participantes en el set de "La Granja VIP", en medio de la controversia sobre la inesperada salida de Klug del programa.

La eliminación de Klug reavivó las especulaciones sobre el manejo de las reglas dentro del programa y la influencia de la producción en las salidas de los participantes. Mientras la versión oficial sostuvo que la falta de votos fue determinante, las declaraciones de Samahara Lobatón y la rápida intervención de la producción para silenciarla abrieron nuevos interrogantes para la audiencia.

El caso de Melissa Klug evidencia cómo las dinámicas internas y los contratos pueden condicionar la continuidad de los participantes más allá de la voluntad del público o de las reglas explícitas del formato. En redes sociales, el debate continúa entre quienes apoyan la versión de Lobatón y quienes defienden el sistema de votación del reality.