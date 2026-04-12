Melissa Klug celebra su eliminación de ‘La Granja VIP Perú’: Mónica Torres y Pablo Heredia fueron los más votados

En una noche de alta tensión, se revela quién abandona la competencia entre Melissa y Shirley. Para sorpresa de todos, la eliminada celebra su salida con gran alegría mientras la salvada regresa emocionada a la granja. - La Granja VIP / Panamericana Televisión

La noche del 11 de abril marcó un momento clave en 'La Granja VIP Perú’ con la celebración de la cuarta gala de eliminación, que culminó con la salida de Melissa Klug del reality.

La jornada estuvo cargada de tensión y emociones, ya que siete participantes se encontraban nominados y solo el voto del público definiría quién continuaría en competencia.

La gala inició con la expectativa al máximo y el anuncio inmediato de la participante más votada: Mónica Torres. El respaldo masivo del público permitió que Torres asegurara su permanencia en la competencia, lo que fue recibido con aplausos y muestras de cariño tanto en el set como entre sus compañeros.

La actriz envió un mensaje especial aprovechando la ocasión: “Carlos, te amo, feliz cumpleaños, tú estás conmigo, sé que eres partícipe de que yo siga aquí”, dedicó Mónica a su pareja, el músico Carlos Ayllón.

Mónica Torres recibe el mayor respaldo del público y celebra su permanencia en la competencia con un saludo a su pareja, Carlos Ayllón. YouTube: La Granja VIP

El segundo lugar en el apoyo de la audiencia fue para Pablo Heredia, quien heredó los votos de Pamela López y, visiblemente emocionado, se despidió entre lágrimas de sus compañeras, agradeciendo al público peruano por su respaldo. Tanto Mónica como Pablo fueron recibidos con afecto en la casa, reflejando la buena relación que mantienen con el resto de los participantes.

Pablo Heredia, segundo más votado, agradece entre lágrimas al público peruano por su apoyo. YouTube: La Granja VIP

Siete nominados y una eliminación sorpresiva

La dinámica de la gala contempló la presencia de siete nominados, lo que intensificó la incertidumbre. Tras conocer a los dos más votados, se anunció la salvación de Mark Vito y Samahara Lobatón.

Samahara, hija de Melissa Klug, no pudo evitar quebrarse al enterarse de su permanencia en el programa y protagonizó una emotiva despedida de su madre. “Gracias a todos los que confían en mí, gracias de verdad”, expresó entre lágrimas, antes de ingresar nuevamente a la casa donde fue recibida con calidez por sus compañeros.

La tensión continuó con la espera de las últimas decisiones. Pati Lorena fue la siguiente salvada, recibiendo un saludo de su hijo desde Estados Unidos, mientras que Shirley Arica emocionó al público con un mensaje de su hija. Melissa Klug, por su parte, recibió palabras de aliento de Jesús Barco y de su hija menor Cayetana antes de enfrentar el veredicto final.

Samahara Lobatón no puede contener la emoción y rompe en llanto al ser salvada por el voto del público en "La Granja". Revive el conmovedor momento que compartió con su madre, Melissa Klug, y sus compañeras. La Granja VIP / Panamericana Televisión

Melissa Klug se despide de La Granja VIP Perú

Finalmente, el equipo de producción anunció que Shirley Arica sería salvada gracias al apoyo de su grupo, los Indomables, cerrando así la lista de participantes que continuarán en competencia. De este modo, Melissa Klug quedó como la cuarta eliminada del reality, despidiéndose de la finca y de sus compañeros en un ambiente de respeto y cariño.

La despedida de Melissa estuvo marcada por la emoción, tanto de parte de sus compañeros como de los seguidores del programa. La empresaria agradeció la oportunidad y los mensajes de apoyo recibidos durante su paso por el reality. Su salida deja un vacío en la convivencia y en la dinámica del grupo, que deberá reacomodarse de cara a los próximos desafíos.

Melissa Klug celebra su eliminación de ‘La Granja VIP. Panamericana.

Reacciones y mensajes tras la eliminación

La eliminación de Melissa Klug generó reacciones inmediatas en redes sociales, donde fanáticos y seguidores del reality compartieron mensajes de aliento y reconocimiento por su participación. Dentro de la casa, los concursantes manifestaron su cariño y respeto hacia la empresaria, destacando su fortaleza y disposición durante las semanas de competencia.

Por su parte, Samahara Lobatón vivió uno de los momentos más emotivos de la noche al despedirse de su madre. La joven participante pidió a Melissa que cuidara a sus hijos y agradeció el apoyo recibido, demostrando la importancia de los lazos familiares dentro del reality.