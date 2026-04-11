Samahara Lobatón revela lo que le dijo Bryan Torres durante una agresión: “Él me ahogó, me quería matar”

Samahara Lobatón revela detalles de la agresión de Bryan Torres.

Samahara Lobatón, hija de Melissa Klug, compartió por primera vez el relato completo de la agresión que sufrió por parte de Bryan Torres, su expareja, en una conversación con Shirley Arica dentro de ‘La Granja VIP’. La influencer abordó el episodio violento, cuyas imágenes y audio circularon en redes sociales, y detalló las palabras que Torres le dirigió durante ese momento, así como las secuelas emocionales que dejó en su vida.

Durante el diálogo transmitido en el reality, Lobatón narró cómo se originó la agresión y la sensación de peligro que experimentó. “Él me dice clarito en la oreja, en el video que tiene audio se escucha: ‘Yo te voy a matar’. Él no me pega en ese video, él me ahoga. Me quería matar”, aseguró.

Según su testimonio, la situación fue tan intensa que temió por su vida. “Yo me estaba ahogando y no quería hablar porque gastaba aire, entonces aguantaba la respiración”, agregó.

Samahara Lobatón sufrió agresiones de parte de Bryan Torres. IG

La joven reconoció que, pese a la gravedad de lo vivido, permaneció en la relación motivada por el deseo de mantener unida a su familia. “Estaba cegada por querer tener a mi familia. Esa h*** me destruyó y mis hijos no merecían y no merecen un ambiente así”, señaló. Lobatón también recordó que Torres llegó a pedirle perdón en Navidad, aunque sus palabras no tradujeron un cambio real. “Pidió perdón por Navidad, pero es un ogro”, sentenció.

Segundo embarazo en medio de violencia

Lobatón explicó que la agresión registrada en video no fue un hecho aislado, sino parte de una serie de episodios violentos que se repitieron durante su convivencia. “Cuando me enteré de que estaba nuevamente embarazada, yo no quería, lloraba todos los días. Yo lloraba y me secaba las lágrimas. Me decía: ‘No te voy a hacer nada, me voy a portar bien’. Me empezó a pegar fácil cuando cumplimos un año”, recordó.

Según su relato, las disculpas y promesas de Torres nunca se materializaron en cambios sostenidos. “Una vez como que me golpeó en la cabeza. Me pidió perdón, me juró que no me volvería a tocar y lo disculpé. Luego volvió a pegarme como a los cuatro meses. (Me dio una) patada”, detalló. La joven manifestó que el ciclo de violencia y arrepentimiento se repitió en varias ocasiones, afectando de manera profunda su bienestar y el de sus hijos.

En el programa, Lobatón reflexionó sobre la dificultad de reconocer y denunciar la violencia de pareja, y la presión social que enfrentan muchas mujeres para mantener la apariencia de una familia estable.

El testimonio de Lobatón generó reacciones inmediatas tanto en el set del reality como en redes sociales, donde usuarios expresaron apoyo y solidaridad.

Bryan Torres es el padre de los dos últimos hijos de Samahara Lobatón. Captura TV - ATV/ Magaly TV La Firme.

Canales de ayuda

La situación de violencia que denunció Lobatón se suma a una preocupación creciente en el país. Organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos de la mujer insisten en la necesidad de denunciar cualquier forma de agresión y acudir a las autoridades y servicios de asistencia especializados.

Si eres víctima de violencia contra la mujer e integrantes del núcleo familiar, puedes comunicarte de forma gratuita a la Línea 100, la cual “brinda información, orientación, consejería y soporte emocional en quechua, aimara y castellano para las personas afectadas”. Puedes contactarte desde un teléfono fijo o un celular, recuerda que atiende las 24 horas del día y los siete días de la semana.

Samahara Lobatón confiesa que aún duda sobre la fecha del video que provocó su ruptura con Bryan Torres.

Los índices de violencia contra la mujer siguen en aumento en el Perú. - Crédito: Andina/Cuarto Oscuro/Graciela López

También puedes acudir a uno de los Centros Emergencia Mujer (CEM), que se especializan en ofrecer “atención integral y multidisciplinaria” para sobrevivientes. Cuenta, además, con asesoría legal, contención emocional y apoyo social a nivel nacional. Atiende de lunes a viernes, en el horario de 8.00 a.m. a 4.15 p.m., mientras que los que se hallan en comisarías funcionan las 24 horas del día. Para más información, comunícate al (01) 419 7260.