Perú

Perú registró alta participación en Elecciones 2026 y menos votos en blanco y nulos, según boca de urna de Ipsos

Los resultados al 95.7% de Ipsos revela que la participación ciudadana superó el 81%, marcando uno de los niveles más altos en comparación con las Elecciones 2021

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Análisis detallado del conteo rápido para la primera vuelta presidencial 2026, comparando los resultados con las elecciones de 2021. Se observa un notable incremento en la participación ciudadana y una disminución en los votos en blanco y nulos. | Transparencia

La jornada electoral del 2026 en Perú ha registrado un notable incremento en la participación ciudadana, que alcanzó el 81,3% según el conteo rápido integral al 95,7% realizado por Ipsos, cifra que supera ampliamente el 70% registrado en la primera vuelta del 2021 y devuelve al país a sus niveles históricos de involucramiento en las urnas.

Este dato, validado por la Asociación Civil Transparencia, evidencia un renovado ánimo de la ciudadanía para ejercer su derecho al voto y elegir a sus representantes en un contexto de alta competencia electoral.

Según los resultados dados pasado el medio día de este 13 de abril, los votos en blanco descendieron a un 9,7% (frente al 12,4% en 2021) y los nulos a un 4,1% (por debajo del 6,3% anterior), lo que atribuyen a una mayor educación y orientación cívica durante la campaña.

Además, la organización destacó que no se han encontrado evidencias de irregularidades mayores ni pruebas de fraude en mesa, tras el monitoreo de más de las mesas de votación en todo el país y el extranjero. El margen de variación en los resultados de sus simulaciones es mínimo y coincide con el nivel de dispersión observado históricamente en este tipo de ejercicios.

Un hombre mayor recibe su cédula de votación de una mujer en una mesa electoral, mientras otros peruanos hacen fila y uno vota en una cabina; la bandera de Perú ondea al fondo.
Ciudadanos peruanos de diversas edades hacen fila y ejercen su derecho al voto en un centro de votación, asistidos por miembros de mesa que reciben los DNI y entregan las cédulas de votación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con una participación récord y sin incidentes graves que pongan en duda la legitimidad del proceso, la voluntad popular ha quedado reflejada en una jornada que, según los observadores y el propio conteo rápido de Ipsos, transcurrió con normalidad y transparencia en la gran mayoría de los locales de votación.

El proceso avanza ahora hacia la definición final del segundo candidato presidencial que disputará la segunda vuelta, en un escenario marcado por el compromiso ciudadano y la vigilancia institucional.

Ipsos: resultados al 95.7% a boca de urna

De acuerdo con Ipsos, Keiko Fujimori se consolida en el primer lugar al alcanzar el 17.1 % de los votos, asegurando su pase a la segunda vuelta electoral, tendencia que se corrobora en la web de la ONPE con un avance del 54% del conteo oficial.

Sin embargo, el panorama para definir al segundo candidato se mantiene abierto: a boca de urna, Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) obtiene el 12.4 % superando a Rafael López Aliaga (Renovación Popular) que registra 11.3 % y a Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno) que alcanza el 10.7 %, aunque la diferencia entre ellos es mínima y el triple empate técnico podría variar a medida que avanza el escrutinio oficial.

Ipsos subraya que, aunque existe una ligera ventaja en los resultados, el margen de error mantiene abierta la competencia por el segundo lugar. La atención se centra en Roberto Sánchez, quien ha logrado captar un importante caudal de votos en zonas rurales, cuyos resultados suelen demorar más en ser contabilizados por la ONPE.

¿Qué es un conteo rápido?

De acuerdo con Ipsos, el conteo rápido es una técnica utilizada durante las elecciones para ofrecer una estimación temprana y precisa de los resultados antes de que concluya el conteo oficial. Consiste en seleccionar una muestra representativa de mesas de votación en todo el país, incluyendo también el extranjero. Una vez que termina la votación y se realiza el escrutinio en esas mesas seleccionadas, los resultados se recopilan y procesan rápidamente.

Esta metodología permite anticipar los resultados finales con un alto grado de confianza, ya que la muestra está diseñada para reflejar el comportamiento de todo el electorado. El conteo rápido se aplica tanto para la elección presidencial como para la del Senado, y sus resultados se difunden a nivel nacional.

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