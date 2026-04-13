Conteo rápido de Ipsos será publicado al mediodía de hoy lunes 13 de abril ante incertidumbre de resultados

Un conteo rápido es una metodología que permite obtener una estimación precisa de los resultados de la votación el mismo día de las elecciones|ONPE

El presidente de la Asociación de Transparencia, Álvaro Henzler, informó que el conteo rápido realizado por Ipsos será publicado al mediodía de este lunes 13 de abril, en un contexto marcado por la incertidumbre y los cuestionamientos tras las incidencias del proceso electoral en el país. La jornada, que debía concluir el domingo, se vio afectada por la no instalación de mesas en varios locales, lo que obligó a extender la votación en algunos distritos de Lima y en dos localidades de Estados Unidos.

“Quiero adelantar algo del conteo rápido, que contaremos nuestros resultados al mediodía. Ha sido muy difícil el levantar las actas. Nosotros tenemos la muestra estabilizada. Estamos al 95 % de las actas a nivel nacional”, anunció en conversación con RPP Noticias.

ONPE aseguró que la preparación y traslado del material electoral a los colegios de San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacámac| ONPE

Asimismo, señaló que el acceso de los observadores de la Asociación de Transparencia a los locales de votación fue limitado debido a la exhortación del jurado de evitar los conteos rápidos. Explicó que esta restricción dificultó la recolección de actas presidenciales, una situación que también fue denunciada por la encuestadora Datum.

A pesar de estos obstáculos, lograron recopilar el 95% de las actas de su muestra hacia las dos y media de la madrugada, reflejando la complejidad y los retos enfrentados en el proceso de observación.

Descarta fraude electoral

Henzler indicó que la participación ciudadana mejoró en comparación con elecciones anteriores. Detalló que en 2021 el ausentismo alcanzó el treinta por ciento debido, entre otros factores, a la pandemia, mientras que en el proceso actual las estimaciones apuntan a una reducción del ausentismo a alrededor del 18 %, cifras alineadas con el promedio histórico. Además, resaltó el involucramiento de la población, mencionando casos de adultos mayores que esperaron durante varias horas para votar.

La gente espera en la cola para votar durante las elecciones generales de Perú, en Lima, Perú. 12 de abril de 2026. REUTERS/Angela Ponce

El presidente de la Asociación de Transparencia descartó la existencia de fraude, aunque reconoció la gravedad de las irregularidades durante la jornada.

“No se puede llegar a ese nivel. Claramente es una irregularidad grave y que implica responsabilidades, implica investigaciones. Lo que creo que correctamente ha hecho el pleno del jurado es dar una salida con esta ampliación hasta el día de hoy en los locales acotados donde no se pudieron instalar las mesas”, afirmó.

El titular precisó que la legislación vigente no contemplaba un escenario tan extraordinario y que la solución adoptada fue la más adecuada dentro del marco legal.

Sobre la participación de observadores internacionales, Henzler confirmó que la Organización de Estados Americanos (OEA), el Centro Carter y la Unión Europea no han reportado hasta el momento ningún incidente relevante, y se espera que emitan un pronunciamiento entre hoy y mañana con su evaluación sobre la integridad del proceso y los resultados.

¿Qué es un conteo rápido?

De acuerdo con Ipsos, el conteo rápido es una técnica utilizada durante las elecciones para ofrecer una estimación temprana y precisa de los resultados antes de que concluya el conteo oficial. Consiste en seleccionar una muestra representativa de mesas de votación en todo el país, incluyendo también el extranjero. Una vez que termina la votación y se realiza el escrutinio en esas mesas seleccionadas, los resultados se recopilan y procesan rápidamente.

Esta metodología permite anticipar los resultados finales con un alto grado de confianza, ya que la muestra está diseñada para reflejar el comportamiento de todo el electorado. El conteo rápido se aplica tanto para la elección presidencial como para la del Senado, y sus resultados se difunden a nivel nacional.

La información del conteo rápido se publica a través de conferencias de prensa convocadas por organizaciones como Transparencia.