Perú

Incertidumbre en Perú por resultados de las Elecciones 2026: hoy continúan las votaciones en 13 mesas que no se instalaron

La jornada electoral sigue abierta en Lima, donde miles de ciudadanos afectados por retrasos en la entrega de materiales podrán votar hoy en las mesas que no lograron instalarse el domingo. La definición con resultados oficiales permanece en suspenso

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Elecciones 2026: votación extraordinaria en Lima retrasa publicación de resultados finales
Elecciones 2026: votación extraordinaria en Lima retrasa publicación de resultados finales| ONPE

La jornada electoral en Perú sigue marcada por la incertidumbre, luego de que miles de ciudadanos no pudieron votar ayer, domingo 12 de abril, debido a retrasos en la entrega de materiales electorales. Este lunes 13 de abril, la votación continúa en 13 colegios de Lima Metropolitana, donde las mesas de sufragio no lograron instalarse a tiempo, afectando a más de 50 mil electores.

La situación se mantiene complicada durante la mañana, ya que en algunos colegios los materiales electorales aún no han llegado y continúan formándose largas filas de ciudadanos a la espera de poder votar en los locales afectados.

Denuncian que miembros de mesa continúan en varios locales de votación en Lima. Latina

Incertidumbre en resultados

Los primeros resultados de boca de urna en Perú reflejan una contienda sumamente ajustada entre los principales candidatos presidenciales. Según el flash electoral de Ipsos, Keiko Fujimori lidera la intención de voto con 16,6%, seguida por Roberto Sánchez con 12,1%, Ricardo Belmont con 11,8% y Rafael López Aliaga con 11%. Sin embargo, otro sondeo de Datum muestra cifras diferentes y también ubica a Fujimori en primer lugar, pero con una brecha reducida respecto a sus rivales.

cancillería anuncia nueva jornada de votación para peruanos en el extranjero. Captura: El Peruano.
cancillería anuncia nueva jornada de votación para peruanos en el extranjero. Captura: El Peruano.

Los analistas advierten que, debido al margen de error y la cercanía de los resultados, la definición de los dos candidatos que pasarán a la segunda vuelta dependerá del escrutinio oficial y podría variar a medida que avance el conteo.

Esta situación ha motivado investigaciones a la ONPE y a la empresa encargada del transporte de materiales, mientras que la Fiscalía y el Jurado Nacional de Elecciones analizan posibles responsabilidades. Con más de 27 millones de peruanos convocados a las urnas y ningún candidato cerca de lograr la mayoría absoluta, la expectativa por conocer a los dos aspirantes que competirán en la segunda vuelta.

¿Por qué las mesas de sufragio no se instalaron a tiempo?

El origen del problema radica en fallas en el reparto del material electoral, atribuibles a la empresa encargada del transporte, que no estimó el número ni el tipo de camiones necesarios para el traslado. Esto generó demoras desde la noche previa a la elección y obligó al personal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) a trabajar durante la madrugada y la mañana del domingo en un intento de entregar los materiales a tiempo. A pesar de estos esfuerzos, no fue posible instalar todas las mesas en los locales programados, especialmente en los distritos de San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacámac.

cancillería anuncia nueva jornada de votación para peruanos en el extranjero. Captura: El Peruano.
cancillería anuncia nueva jornada de votación para peruanos en el extranjero. Captura: El Peruano.

Frente a este escenario, el JNE tomó la decisión de extender la votación hasta el lunes 13 de abril en los colegios afectados. Los ciudadanos podrán ejercer su derecho al voto desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde.

Para facilitar la extensión de la jornada electoral, el JNE solicitó al Ministerio de Educación que los colegios involucrados permanezcan habilitados durante todo el lunes. Además, pidió el apoyo de la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas para reforzar la seguridad y el resguardo del material electoral durante la apertura y cierre de las mesas.

Asimismo, exhortó a las empresas privadas y entidades públicas a otorgar facilidades a los trabajadores, miembros de mesa y electores que deban acudir a votar este lunes.

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