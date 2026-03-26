Magaly Medina desmiente a Onelia Molina y revela que ella expuso a Said Palao: “Ella llamó, nosotros no la llamamos”

Onelia defendió sus declaraciones, pero afirmó que nunca quiso que fueran expuestas públicamente. Captura: Magaly TV La Firme.

Durante la más reciente emisión de Magaly TV La Firme este 25 de marzo, la conductora decidió responder públicamente a las declaraciones que la modelo Onelia Molina había brindado en su podcast, donde intentó deslindar responsabilidades sobre la difusión de sus confesiones.

La modelo aseguró que nunca tuvo la intención de que sus palabras fueran expuestas públicamente, sugiriendo que se trató de una conversación que ella consideraba privada. Sin embargo, Magaly Medina rechazó esa versión y fue enfática en aclarar cómo se originó el contacto.

“Ella salió un poco a justificar el que nosotros la habíamos llamado y ella pensaba que era una conversación privada, pero que no era una entrevista, que a ella no le habían pagado para hablar y que ella no era ninguna soplona ni traidora”, expresó la periodista en un primer momento, marcando distancia con la versión de Molina.

Magaly vs Onelia: la verdad detrás de las confesiones sobre Said Palao. Captura: Magaly TV La Firme.

Onelia Molina llamó a los periodistas de Magaly Medina

Lejos de dejar el tema ahí, reforzó su postura con una declaración que terminó por encender aún más la polémica: “Los periodistas no son tus amigos... vamos en busca de cazar la noticia. Si ella llama porque ella llamó, nosotros no la llamamos, ella llamó a contarnos lo que ya han escuchado porque puede estar motivada por cólera, por rabia, deseos de revancha”.

Estas palabras no solo desmienten directamente a la integrante de ‘Esto es Guerra’, sino que instalan una nueva lectura sobre lo ocurrido: la posibilidad de que la propia modelo haya tomado la iniciativa de contactar al programa para revelar información sensible. Bajo esta perspectiva, el caso deja de ser únicamente una filtración periodística y pasa a interpretarse también como un acto impulsado por emociones personales.

Por su parte, la expareja de Mario Irivarren había intentado aclarar su posición previamente, asegurando que su intención nunca fue generar un escándalo mediático. “Lo único que quería era mandar mi comunicado, simplemente decir eso, nada más. Lamentablemente, hablé con personas que me enviaron mucha información y datos sobre lo que había pasado con mi pareja”, explicó, en referencia a los hechos relacionados con Said Palao.

Magaly vs Onelia: la verdad detrás de las confesiones sobre Said Palao. Captura: Magaly TV La Firme.

Onelia Molina advierta que estaba sorprendidad de que sus declaraciones hayan sido expuestas

En su versión, la modelo insiste en que fue sorprendida por la difusión de la conversación, afirmando que creyó que se trataba de un intercambio privado. “Me hicieron una llamada que pensé que era privada, pero no lo fue; fue grabada sin mi consentimiento. Pero bueno, así son las cosas”, comentó, evidenciando su incomodidad con la forma en que se hizo pública la información.

A pesar de este intento de deslinde, Onelia Molina fue clara en un punto clave: no se retracta del contenido de sus declaraciones. “No dije nada que no fuera cierto, las cosas fueron así”, afirmó con firmeza, sosteniendo la veracidad de sus afirmaciones sobre la presunta infidelidad de Said Palao hacia Alejandra Baigorria durante su despedida de soltero en Colombia.

Según lo expuesto por Onelia, la influencer mexicana —Tammy Parra— habría descubierto material comprometedor al revisar dispositivos de su entonces pareja,Diego Rodríguez. “Ella tenía la forma de abrir… porque tenía la contraseña y lo abrió y se enteró de todo y vio videos y vio todo y por eso le termina”, explicó la conductora, subrayando que este hallazgo habría sido determinante para el fin de esa relación.

Magaly vs Onelia: la verdad detrás de las confesiones sobre Said Palao. Captura: Magaly TV La Firme.