César Acuña votó en Trujillo y esperará resultados en Lima: “Confío que pasaremos a segunda vuelta”

Declaraciones del candidato César Acuña luego de votar en su mesa de sufragio por las elecciones 2026. América TV

César Acuña, candidato presidencial de Alianza Para el Progreso, acudió este domingo 12 de abril a su centro de votación en Trujillo, donde emitió su voto acompañado de su hija, Kelly Acuña, y de su pareja. El exgobernador regional de La Libertad aseguró se mostró confiado, pero también criticó a la ONPE.

“Nosotros hemos trabajado casi seis meses pensando y convencidos que vamos a pasar a segunda vuelta”, señaló a los medios de comunicación.

Durante su intervención, el líder de Alianza Para el Progreso subrayó la complejidad de la contienda electoral, donde compiten treinta y cuatro candidatos. Frente a este panorama, expresó optimismo sobre la posibilidad de avanzar a la segunda vuelta y manifestó.

El exgobernador regional indicó que aguardará los resultados en Lima, adonde tiene previsto viajar tras la votación.

César Acuña acude a votar en Trujillo: “Confío en que pasaremos a segunda vuelta”| Foto: César Acuña/ N60 (Francis Avalos)

Al ser consultado sobre el desarrollo de la jornada, Acuña mencionó que percibió un ambiente similar en otras regiones del país. En relación a los cuestionamientos y posibles incidentes ocurridos en el colegio Víctor Larco, el candidato minimizó las denuncias de insultos y aseguró que no había escuchado comentarios negativos.

“En ese caso soy un poco sordo, no he escuchado eso”, declaró Acuña.

Criticó a la ONPE por retrasos de instalación

Durante su diálogo con la prensa, César Acuña expresó críticas hacia la Oficina Nacional de Procesos Electorales por demoras detectadas en la entrega de material electoral en varios centros de votación de Lima.

“Acabo de informarme que en Lima el material no ha llegado a tiempo. Ya son casi doce del día y hay centros de votación que no ha llegado a tiempo y eso significa falta de planificación”, afirmó.

Asimismo, indicó que esta situación pueden tener sobre la percepción ciudadana de la transparencia electoral. “Eso hace que la población ya esté dando un mensaje de posible fraude”, advirtió.

Acuña también mencionó que existen culpables de esta gestión y debería investigarse. A pesar de las inquietudes, Acuña manifestó confianza en la decisión del electorado.

La jornada electoral de este domingo transcurre con la participación de 35 aspirantes a la presidencia, en un contexto de alta competencia y fragmentación del voto, que mantiene la atención tanto de los candidatos como de la ciudadanía ante la inminencia de los resultados.

ONPE extiende el horario de votación

El Jurado Nacional de Elecciones extendió el horario de votación para las Elecciones Generales 2026 ante los retrasos detectados en la instalación de mesas en diferentes regiones. Según el comunicado oficial, los electores podrán acudir a votar hasta las 18:00 horas, mientras que la instalación de mesas se permitirá hasta las 14:00 horas.

La decisión responde a los inconvenientes logísticos reportados por la ONPE y busca asegurar la plena participación de la ciudadanía, evitando que los contratiempos impidan el ejercicio del derecho al voto.

La medida se aplica a nivel nacional y forma parte de las acciones adoptadas por las autoridades para garantizar la transparencia y legalidad del proceso electoral. El JNE pidió tranquilidad a los ciudadanos y aseguró que cada voto será contabilizado de manera adecuada.