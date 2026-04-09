Perú

César Acuña confía en pasar a la segunda vuelta: “Soy el candidato que más concentraciones ha tenido”

El líder de APP subrayó que el verdadero resultado se definirá el 12 de abril y afirmó que el respaldo observado en las calles debe reflejarse en votos.

Guardar
El candidato de Alianza para el Progreso congregó a una multitud en el centro de la ciudad, acompañado por postulantes al Congreso y al Senado, y renovó sus compromisos para fortalecer el sistema de salud (Créditos: Tvi Noticias)

El candidato presidencial de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, realizó su mitin de cierre de campaña en la ciudad de Chiclayo, región Lambayeque, la noche de este miércoles ante la presencial de miles de sus simpatizantes.

Horas antes, a su llegada a la ciudad norteña, ofreció declaraciones a los medios locales. Consultado sobre el ambiente previo a la jornada electoral, el candidato expresó optimismo.“La verdadera encuesta se dará el día 12 de abril. Veo mucha expectativa y creo que soy el candidato que más concentraciones ha tenido a nivel nacional. Espero que lo que se observa en las calles se traduzca en votos el domingo”, señaló según se observa en al transmisión de Tvi Noticias.

Destacó que, tras más de cuatro meses de campaña, el objetivo principal de su equipo es asegurar un lugar en la segunda vuelta presidencial. Señaló que confía en que el trabajo realizado encontrará reconocimiento en las urnas.

El líder de Alianza para el Progreso criticó la falta de transparencia de otras agrupaciones y llamó a los medios a investigar los gastos declarados por sus contrincantes - Créditos: Andina.
El líder de Alianza para el Progreso criticó la falta de transparencia de otras agrupaciones y llamó a los medios a investigar los gastos declarados por sus contrincantes - Créditos: Andina.

Acuña respondió con determinación sobre sus posibilidades de avanzar a la siguiente fase electoral. “He trabajado y todos hemos trabajado para ganar. Sabemos lo que hemos hecho y espero que el pueblo lo haga notar el día de la elección”, manifestó. Al abordar el tema de la inversión de más de siete millones de soles en la campaña, el líder de APP recalcó que esa cifra representa un ejercicio de transparencia.

Además, cuestionó que otras agrupaciones políticas hayan declarado montos considerablemente inferiores y sugirió que los medios deberían investigar estos casos a fondo.

El postulante subrayó el valor del involucramiento de la población y expresó su confianza en que el apoyo demostrado en las calles se reflejará en las urnas este domingo - Créditos: Andina.
El postulante subrayó el valor del involucramiento de la población y expresó su confianza en que el apoyo demostrado en las calles se reflejará en las urnas este domingo - Créditos: Andina.

Durante su encuentro con la prensa, Acuña presentó sus propuestas prioritarias en el sector salud. Anunció la implementación de un programa nacional para fortalecer el primer nivel de atención en los hospitales. “Vamos a invertir en infraestructura, equipamiento y recursos humanos. Mi compromiso es cerrar la brecha en estos aspectos durante cinco años”, señaló.

Más tarde, por la noche, en el mitin realizado en la intersección de la avenida Balta con Garcilaso de la Vega, el candidato estuvo acompañado por postulantes al Senado y a la Cámara de Diputados por el departamento de Lambayeque. La concentración sumó banderas, pancartas y cánticos propios de la campaña de Acuña. El líder de APP agradeció el respaldo de sus seguidores y transmitió mensajes de aliento tanto para la región como para el país.

Acuña culmina su campaña en varias distritos y promete saldar deuda social con maestros

César Acuña, candidato de Alianza para el Progreso (APP), no solo eligió Chiclayo para cerrar su campaña presidencial, sino que realizó actos multitudinarios en diferentes distritos de Lima.

En San Juan de Miraflores,se dirigió a cientos de simpatizantes y reiteró su compromiso de saldar la deuda social que el Estado mantiene con los maestros peruanos, una de sus principales propuestas en materia educativa. El postulante remarcó que su gestión priorizará la dignificación del trabajo docente y la mejora de las condiciones laborales en el sector público.

Asimismo, el líder de APP también fue protagonista de un mitin en Ate, donde estuvo acompañado por su familia y figuras influyentes del entorno digital, como reconocidos streamers. Durante el evento, agradeció el respaldo recibido y aseguró que, de llegar al poder, impulsará políticas que favorezcan a la educación y a los sectores más vulnerables.

Temas Relacionados

César AcuñaAlianza para el ProgresoElecciones 2026Elecciones Perú 2026

Más Noticias

Hasta qué edad es obligatorio votar en las elecciones de este domingo, según la ONPE

La ONPE convocó a más de 27 millones de ciudadanos, dentro y fuera del país, a votar este 12 de abril. No todos están sujetos a la misma obligación: la normativa electoral peruana determina que el voto solo es obligatorio hasta los 70 años, transformándose en un derecho opcional a partir de esa edad

Hasta qué edad es obligatorio votar en las elecciones de este domingo, según la ONPE

Barristas generan disturbios en el Callao tras victoria de Sporting Cristal en la Copa Libertadores

La Policía Nacional desplegó un operativo para contener los disturbios generados tras el encuentro. Los agentes intervinieron a los revoltosos y procedieron a trasladarlos bajo control, con el objetivo de restablecer el orden en la zona

Barristas generan disturbios en el Callao tras victoria de Sporting Cristal en la Copa Libertadores

Maroon 5 vuelve a Perú tras una década: fecha, lugar y precios de entradas para su show

La banda liderada por Adam Levine confirmó su esperado regreso a Lima con un incréible concierto een Estadio Nacional.

Maroon 5 vuelve a Perú tras una década: fecha, lugar y precios de entradas para su show

Carlos Zambrano rompió su silencio tras escándalo con Alianza Lima: “No me gustó mi salida, pero le pido disculpas a los hinchas”

El defensor central se unió a las filas de Sport Boys tras prolongadas negociaciones y regresará a la competencia en la Liga 1. “Me siento tranquilo y con la conciencia tranquila”, consignó

Carlos Zambrano rompió su silencio tras escándalo con Alianza Lima: “No me gustó mi salida, pero le pido disculpas a los hinchas”

‘Señora del Destino’ lidera el rating en estreno y vence a ‘Yo Soy’, ‘Magaly TV La Firme’ y ‘La Granja VIP’

La versión peruana de ‘Señora del Destino’ se posicionó como el programa más visto, por encima del reality de canto, convivencia y el programa de Magaly Medina.

‘Señora del Destino’ lidera el rating en estreno y vence a ‘Yo Soy’, ‘Magaly TV La Firme’ y ‘La Granja VIP’
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Cierre de campaña de Keiko Fujimori EN VIVO: Candidata presidencial realiza su último mitin previo a las Elecciones 2026

Cierre de campaña de Keiko Fujimori EN VIVO: Candidata presidencial realiza su último mitin previo a las Elecciones 2026

¿Cómo votar por senadores nacionales y regionales en las elecciones de este domigno?: recomendaciones de la ONPE

Keiko Fujimori afirma que la culpan por inestabilidad política: “No he sido presidenta, lo que pido es la oportunidad de serlo”

Juicio contra Ricardo Belmont por la toma a la fuerza de PBO se encuentra estancado

“¿Sabes qué, hermanón? No te confundas": Fernando Olivera rechaza propuesta de Ricardo Belmont para ser ministro de Justicia

ENTRETENIMIENTO

‘Señora del Destino’ lidera el rating en estreno y vence a ‘Yo Soy’, ‘Magaly TV La Firme’ y ‘La Granja VIP’

‘Señora del Destino’ lidera el rating en estreno y vence a ‘Yo Soy’, ‘Magaly TV La Firme’ y ‘La Granja VIP’

La mamá de Hugo García se adelanta y suelta la fecha exacta del nacimiento del hijo de Isabella Ladera

Maroon 5 en Lima: precios de entradas, zonas y preventa para el show de su gira ‘Love Is Like Tour’

BTS en Lima: horarios de venta general, precios y guía para comprar entradas a sus tres shows en San Marcos

Maroon 5 regresa a Lima tras una década: fecha, lugar y precio de entradas

DEPORTES

Carlos Zambrano rompió su silencio tras escándalo con Alianza Lima: “No me gustó mi salida, pero le pido disculpas a los hinchas”

Carlos Zambrano rompió su silencio tras escándalo con Alianza Lima: “No me gustó mi salida, pero le pido disculpas a los hinchas”

Cienciano vs Juventud EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Montevideo por fecha 1 de Copa Sudamericana 2026

Gonzalo Bueno avanza firme en el Challenger de Campinas y ya palpita el top 200 del ranking mundial

Alejandro Orfila denunció que “el VAR y el árbitro nos perjudicaron gravemente” tras la derrota de Cusco FC ante Flamengo

Kevin Ortega será juez principal en el Mundial 2026 y Perú tendrá representación arbitral tras 28 años de ausencia