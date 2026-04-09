César Acuña confía en pasar a la segunda vuelta: “Soy el candidato que más concentraciones ha tenido”

El candidato de Alianza para el Progreso congregó a una multitud en el centro de la ciudad, acompañado por postulantes al Congreso y al Senado, y renovó sus compromisos para fortalecer el sistema de salud (Créditos: Tvi Noticias)

El candidato presidencial de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, realizó su mitin de cierre de campaña en la ciudad de Chiclayo, región Lambayeque, la noche de este miércoles ante la presencial de miles de sus simpatizantes.

Horas antes, a su llegada a la ciudad norteña, ofreció declaraciones a los medios locales. Consultado sobre el ambiente previo a la jornada electoral, el candidato expresó optimismo.“La verdadera encuesta se dará el día 12 de abril. Veo mucha expectativa y creo que soy el candidato que más concentraciones ha tenido a nivel nacional. Espero que lo que se observa en las calles se traduzca en votos el domingo”, señaló según se observa en al transmisión de Tvi Noticias.

Destacó que, tras más de cuatro meses de campaña, el objetivo principal de su equipo es asegurar un lugar en la segunda vuelta presidencial. Señaló que confía en que el trabajo realizado encontrará reconocimiento en las urnas.

El líder de Alianza para el Progreso criticó la falta de transparencia de otras agrupaciones y llamó a los medios a investigar los gastos declarados por sus contrincantes - Créditos: Andina.

Acuña respondió con determinación sobre sus posibilidades de avanzar a la siguiente fase electoral. “He trabajado y todos hemos trabajado para ganar. Sabemos lo que hemos hecho y espero que el pueblo lo haga notar el día de la elección”, manifestó. Al abordar el tema de la inversión de más de siete millones de soles en la campaña, el líder de APP recalcó que esa cifra representa un ejercicio de transparencia.

Además, cuestionó que otras agrupaciones políticas hayan declarado montos considerablemente inferiores y sugirió que los medios deberían investigar estos casos a fondo.

El postulante subrayó el valor del involucramiento de la población y expresó su confianza en que el apoyo demostrado en las calles se reflejará en las urnas este domingo - Créditos: Andina.

Durante su encuentro con la prensa, Acuña presentó sus propuestas prioritarias en el sector salud. Anunció la implementación de un programa nacional para fortalecer el primer nivel de atención en los hospitales. “Vamos a invertir en infraestructura, equipamiento y recursos humanos. Mi compromiso es cerrar la brecha en estos aspectos durante cinco años”, señaló.

Más tarde, por la noche, en el mitin realizado en la intersección de la avenida Balta con Garcilaso de la Vega, el candidato estuvo acompañado por postulantes al Senado y a la Cámara de Diputados por el departamento de Lambayeque. La concentración sumó banderas, pancartas y cánticos propios de la campaña de Acuña. El líder de APP agradeció el respaldo de sus seguidores y transmitió mensajes de aliento tanto para la región como para el país.

Acuña culmina su campaña en varias distritos y promete saldar deuda social con maestros

César Acuña, candidato de Alianza para el Progreso (APP), no solo eligió Chiclayo para cerrar su campaña presidencial, sino que realizó actos multitudinarios en diferentes distritos de Lima.

En San Juan de Miraflores,se dirigió a cientos de simpatizantes y reiteró su compromiso de saldar la deuda social que el Estado mantiene con los maestros peruanos, una de sus principales propuestas en materia educativa. El postulante remarcó que su gestión priorizará la dignificación del trabajo docente y la mejora de las condiciones laborales en el sector público.

Asimismo, el líder de APP también fue protagonista de un mitin en Ate, donde estuvo acompañado por su familia y figuras influyentes del entorno digital, como reconocidos streamers. Durante el evento, agradeció el respaldo recibido y aseguró que, de llegar al poder, impulsará políticas que favorezcan a la educación y a los sectores más vulnerables.