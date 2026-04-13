Perú

Elecciones 2026: Carlos Álvarez denuncia que ampliación de votaciones “vicia” el proceso

El actor cómico exige la renuncia de Piero Corvetto tras caos electoral y acusa “maltrato” a miles de votantes

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Carlos Álvarez, postulante de País para Todos, acusó públicamente a la ONPE de impedir que decenas de miles de ciudadanos votaran por falta de material y desorganización (Créditos: Carlos Álvarez Facebook)

Carlos Álvarez, candidato de País para Todos en las elecciones generales 2026, publicó un video en sus redes sociales en el que responsabilizó a Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), por los retrasos y dificultades que enfrentaron miles de electores en varios locales de votación.

El actor cómico denunció que la falta de material electoral y la desorganización impidieron que más de 50.000 ciudadanos pudieran ejercer su derecho al voto, calificando la situación como una grave afectación a la democracia peruana.

El aspirante presidencial sostuvo que la “total incompetencia” de la ONPE privó a miles de peruanos de uno de sus derechos fundamentales y criticó que muchos debieron esperar durante horas en sus locales sin recibir una solución efectiva.

Álvarez expresó que miles de peruanos se les faltó el respeto y se les maltrató haciéndolos esperar horas de horas en su local de votación, donde ni siquiera llegó el material electoral”.

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El candidato señaló que que nunca antes se había registrado un episodio similar en la historia reciente de los procesos electorales peruanos. “La solución para todos esos peruanos que no pudieron votar por su irresponsabilidad no es exonerarlos de la multa, como usted ha dicho. El daño ya está hecho”, señaló. El candidato consideró que la situación afecta la credibilidad de la democracia y pone en duda la imparcialidad de la ONPE.

La polémica se intensificó luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) decidió extender la jornada electoral hasta el lunes 13 de abril, de modo que quienes no votaron el día anterior tuvieran la oportunidad de hacerlo en esa fecha.

Álvarez cuestionó la medida y sostuvo que esta ampliación “vicia en la forma y el fondo el proceso de elecciones generales”, ya que los votantes tomarán su decisión conociendo los resultados preliminares de la boca de urna y el conteo rápido. Según su análisis, esto favorece a los candidatos mejor posicionados y desvirtúa la equidad del proceso, pues “ahora votarán, por lógica, por los tres o cuatro candidatos ya reconocidos con alta votación”.

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El candidato advirtió que, tras la votación suplementaria, podrían modificarse los resultados finales en relación con quiénes pasarán a la segunda vuelta, alterando el sentido del voto de quienes participaron en la fecha inicial. Por ello, exigió la renuncia inmediata de Corvetto como jefe de la ONPE y, en caso de no concretarse, solicitó que la Junta Nacional de Justicia proceda a su destitución.

Por último, Álvarez hizo un llamado a la ciudadanía para defender la transparencia del proceso electoral, afirmando que “nos están robando estas elecciones” y pidiendo reacción ante lo que calificó como un hecho sin precedentes en la historia democrática del país.

Encuesta Datum al 100 % en conteo rápido

De acuerdo con la encuestadora internacional, Fujimori y López Aliaga estarían pasando a la segunda vuelta, mientras que Carlos Álvarez solo obtuvo 8.1 %:

  • Keiko Fujimori (16.8 %)
  • Rafael López Aliaga (12.9 %)
  • Jorge Nieto (11.6 %)
  • Ricardo Belmont (10.1 %)
  • Roberto Sánchez (9.4 %)
  • Carlos Álvarez (8.1 %)
  • Alfonso López Chau (7.7 %)
  • Otros (23.4 %)

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