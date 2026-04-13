Perú

Elecciones 2026: Ministerio Público desmiente orden de detención contra jefe de la ONPE

La votación en Lima y el exterior se prolongó un día más, hasta las 6 de la tarde del lunes 13 de abril, por el retraso en la entrega de material electoral

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La jornada electoral del Voto 2026 se ve marcada por la ineficiencia. En Surco, votantes reportan esperas de hasta 4 horas y media, generando malestar y dudas sobre el proceso.

En una jornada marcada por incertidumbre electoral y circulación de información contradictoria, el Ministerio Público negó haber emitido una orden de detención contra el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, tras la demora en la distribución del material necesario para instalar las mesas de sufragio en las Elecciones Generales 2026.

El desmentido se produjo a través de la plataforma X, antes conocida como Twitter, donde la entidad aclaró que la versión difundida en redes sociales carece de veracidad y llamó a la ciudadanía a informarse por canales oficiales.

La situación se tornó tensa cuando la Cuarta Fiscalía de Prevención del Delito de Lima Centro exhortó públicamente a las autoridades de la ONPE a cumplir a cabalidad sus responsabilidades, luego de verificar la ausencia o retraso en la entrega de material en varios puntos de la capital.

En paralelo, el Ministerio Público desplegó equipos en diferentes centros de votación, levantando actas sobre las incidencias observadas. El objetivo, según la entidad, es garantizar la transparencia y documentar posibles vulneraciones al derecho al voto de los ciudadanos.

Pese al rechazo de los rumores, la jornada electoral continuó bajo la sombra de la desinformación y la presión institucional. La presidenta de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), María Cabrera, anunció públicamente que solicitará al pleno de la institución abrir investigaciones disciplinarias y revisar el proceso de ratificación de Corvetto Salinas.

Cabrera subrayó la importancia de evaluar el desempeño profesional de los funcionarios encargados del proceso electoral, una postura que suma un nuevo nivel de escrutinio sobre la labor de la ONPE.

Jefe de la ONPE se disculpó por las demoras y la falta de material electoral que nunca llegó a 211 mesas de sufragio | Latina TV

ONPE responde y el JNE extiende la votación ante la crisis de logística

Ante la oleada de retrasos, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció la ampliación del horario para instalar mesas y cerrar locales de votación a nivel nacional.

La institución también anunció que iniciará acciones legales y penales contra la empresa Servicios Generales Galaga, responsable del transporte de material electoral en Lima Metropolitana.

De acuerdo a la ONPE, la empresa incumplió la entrega oportuna de insumos, equipos y documentación electoral, afectando la operatividad tanto en la capital como en el interior del país.

Como respuesta a la emergencia, el JNE resolvió ampliar la jornada electoral hasta el lunes 13 de abril, permitiendo que los afectados por la falta de material puedan ejercer su derecho al voto.

El tribunal extendió el horario de votación hasta las seis de la tarde en las mesas perjudicadas y pidió al Ministerio de Trabajo facilitar el acceso de los trabajadores a los locales ese día. El presidente del JNE, Roberto Burneo, remarcó que la decisión busca preservar la integridad del proceso sin dejar de lado las responsabilidades pendientes por la crisis logística.

Según cifras oficiales, 211 mesas de votación no pudieron instalarse en Lima Metropolitana y dos jurisdicciones en Estados Unidos, afectando a unos 52.200 electores. La Defensoría del Pueblo celebró la medida adoptada por el JNE como una garantía para la continuidad democrática y la protección de los derechos de los ciudadanos que quedaron excluidos de la primera jornada.

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