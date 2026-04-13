Antauro Humala ve posible ser ministro de Roberto Sánchez y lo proyecta presidente: “Le ganará a la japonesa (Keiko Fujimori)”

Antauro Humala, exmilitar y hermano del expresidente Ollanta Humala, dejó abierta la posibilidad de asumir un cargo en el Ejecutivo si Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) accede a la presidencia

El exmilitar Antauro Humala, uno de los hermanos del expresidente Ollanta Humala (2011-2016), quien cumplió 17 años de cárcel por homicidio y rebelión, dejó abierta este lunes la posibilidad de asumir un cargo en el Ejecutivo si el candidato Roberto Sánchez (Juntos por el Perú-JPP) llega a la presidencia.

Humala fue abordado por el diario Perú 21 en los exteriores del local partidario, luego de que un nuevo conteo rápido de Ipsos mostrara un triple empate técnico entre Sánchez, Rafael López Aliaga (Renovación Popular) y Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno) para definir la segunda vuelta con Keiko Fujimori.

Con una muestra de 991 actas electorales y un margen de error cercano al 1 %, el sondeo elaborado para la Asociación Civil Transparencia confirmó a la lideresa de Fuerza Popular en primer lugar con 17,1 %, por delante de Sánchez (12,4 %), López Aliaga (11,3 %) y Nieto (10,7 %).

“Las bases socialistas de Juntos por el Perú, más los castillistas (en referencia a los partidarios del expresidente Pedro Castillo) y los nacionalistas (sus correligionarios), esa es la fórmula de la elección”, celebró al concocer los resultados.

Un conteo rápido de Ipsos muestra un triple empate técnico entre Sánchez, Rafael López Aliaga y Jorge Nieto para definir el pase a la segunda vuelta, con Keiko Fujimori liderando la preferencia electoral

“Es un triple empate, (...) donde el plus lo tiene Roberto y dentro del triple empate, el segundo es Roberto. Y lo que faltan, las actas rurales, la primacía es de Juntos por el Perú. Es decir, se va a despejar ese triple empate totalmente”, confió.

Humala también fue consultado sobre su posible participación en un eventual gobierno de Sánchez, quien inició la jornada electoral del domingo llevando desayuno a la prisión donde se encuentra Castillo (2021-2022), al que ha prometido liberar y retomar su proyecto si gana los comicios.

“Vamos a tener una participación que ya la ha hecho pública el futuro presidente del Perú. Aparte tenemos participación en otras municipalidades”, señaló al referirse a la posibilidad de integrar un gabinete ministerial.

“(Haré) lo que se establezca. Yo, particularmente, no estoy por puestos. Es más, yo no postulo a nada en estos momentos. (...) Los negocios son para los ladrones de la derecha. Como soldado, me voy a ubicar donde pueda rendir mejor para el objetivo patria”, agregó.

En 2024, la Corte Suprema declaró ilegal el partido de Humala por “conducta antidemocrática”. Cumplió 17 años de prisión por delitos como homicidio y rebelión, y es recordado por liderar el Andahuaylazo contra el gobierno de Alejandro Toledo

Antes de cerrar la campaña con un mitin en el centro de Lima, Sánchez había presentado a Humala como la figura que lideraría la lucha contra el crimen en un eventual gobierno suyo, al considerar que “su experiencia y visión nacionalista” serían fundamentales para reforzar la defensa y la seguridad del país.

En noviembre de 2024, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia declaró ilegal el partido del exmilitar y ordenó su disolución por su “conducta antidemocrática”, tras una decisión adoptada por mayoría.

Humala cumplió hasta agosto de 2022 una condena de 17 años de prisión por homicidio simple, secuestro, daños agravados, sustracción o arrebato de arma de fuego y rebelión. También fue denunciado por apología del terrorismo al ensalzar a Sendero Luminoso, responsable de la mayor cantidad de las casi 70.000 víctimas del conflicto interno (1980-2000) en el país.

El exmilitar es recordado por su participación en el denominado Andahuaylazo, un levantamiento contra el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), del que afirmó sentirse “muy orgulloso” tras abandonar la cárcel.