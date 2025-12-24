Perú

Antauro Humala no va al Senado: Juntos por el Perú retrocedió y designó a Isaac Humala en su lugar

Partido dio marcha atrás y no incluyó al líder etnocacerista en ninguna de sus listas. Su candidatura de todos modos se caería por tener pendiente el pago de una reparación civil. Humala llegó a presentar una demanda para que no se le exija ello

El líder etnocacerista Antauro Humala no fue inscrito como candidato al Senado como anunció el candidato presidencial de Juntos por el Perú, el congresista Roberto Sánchez, y el golpista exmandatario Pedro Castillo.

Como se recuerda, Castillo anunció a través de sus redes sociales que Antauro Humala iría con el número 9 de la lista para el Senado (distrito único nacional). Dijo que la participación del líder etnocacerista, cuyo partido fue cancelado por conducta antidemocrática por la Corte Suprema, suma “el profundo anhelo, patriótico y democrático de millones de hombres y mujeres que luchamos incansablemente por la libertad y democratización del Perú”.

Sin embargo, Juntos por el Perú no designó a Antauro Humala, ni en el número 9 de la lista a la cámara alta ni en otra posición. Ni siquiera en alguna lista para la Cámara de Diputados.

En el lugar que supuestamente se le otorgaría, entiendase el número 9 de la lista para el Senado (distrito único nacional), el partido designó a su padre Isaac Humala Núñez.

Infobae intentó contactarse con el candidato presidencial Roberto Sánchez a fin de conocer el motivo por el que Juntos por el Perú retrocedió con la anunciada candidatura de Antauro Humala. Sin embargo, al cierre de esta nota, no obtuvimos respuesta.

Improcedente

Desde que Antauro Humala dio a conocer sus aspiraciones políticas se habló de que no podría participar en elecciones. No por haber sido condenado por el asesinato de 4 policías durante el Andahuaylazo ya que dicha pena fue cumplida, sino por el pago de la reparación civil.

Antauro Humala llegó a cancelar solo una parte de la reparación civil. Las normas electorales establecen como un impedimento para postular tener deuda pendiente de una reparación civil.

Incluso, según pudo conocer Infobae, los abogados de Antauro Humala presentaron un habeas corpus para que las autoridades electorales no le exijan el pago total de la reparación civil. Esto con el objetivo de que una candidatura no se caiga. Sin embargo, el juzgado aún no emite la sentencia de primera instancia.

Lista de castillistas

La lista de invitados de Juntos por el Perú lleva a simpatizantes castillistas. Se le dio el número 1 en la lista al Senado (distrito único nacional) a José Mercedes Castillo Terrones, hermano del golpista expresidente Pedro Castillo, condenado a 11 años de prisión por el delito de conspiración para la rebelión.

El número 2 se le dio a la congresista Silvana Robles, quien fue la última ministra de Cultura del régimen castillista. El número 4 para Anahí Durand, exministra de la Mujer de Castillo.

Otro exministro castillista que postula con Juntos por el Perú es Hernando Cevallos (11), quien lideró con éxito las campañas de vacunación contra la COVID-19, aunque luego fue removido por maniobra política de Perú Libre. Es el mismo caso sucede con Iber Maraví (13), exministro de Trabajo cuestionado por su presunta participación en atentados terroristas en los ochenta.

Finalmente, otros castillistas que postulan con Juntos por el Perú son los parlamentarios Jaime Quito y Pasión Dávila.

