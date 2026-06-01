Renzo López y Rodrigo Saravia, los nombres apuntados por Héctor Cúper para transformar a Universitario

La profunda renovación en Universitario se avecina. Tras un curso marcado por la crisis y el fiasco del mercado de contrataciones de inicios de año, la dirigencia le ha asignado a Héctor Cúper la enorme responsabilidad de trazar una nueva línea de trabajo, haciendo énfasis en la remodelación del plantel.
Y es que el ‘Cabezón’ ha quedado asombrado por la mala construcción de un equipo que lucha por la obtención de un histórico tetracampeonato en Perú. Para revertir el caos estructural en Odriozola se ha fijado una meta inmediata: depurar a los puntuales irresolutos para darle paso a incorporaciones de su gusto.
De momento, Héctor Raúl ha puesto la mirada en dos refuerzos internacionales que pueden elevar el nivel de competencia en la ‘U’. El primer reporte de L1MAX ha dado cuenta que los nombres que cobran fuerza para llegar a Campo Mar son el mediocentro Rodrigo Saravia y el delantero Renzo López.
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Ambos futbolistas, de trayectorias muy llamativas, cumplen con el perfil adecuado de Cúper y calzan dentro del proyecto que desea instaurar en Universitario. Aprobados por el técnico, resta que las autoridades avancen con un proceso formal de negociación para que lleguen lo más pronto posible a reforzar al equipo.
Incógnitas
La primera semana de junio es la fecha marcada en rojo en el almanaque de Universitario para acometer las operaciones avaladas por Héctor Cúper. De momento se posicionan Renzo López y Rodrigo Saravia para caer de pie en Monumental, aunque sus actualidades no pueden quedar de lado.
De 32 años, López es un espigado delantero uruguayo formado en las categorías inferiores del Club Nacional. Su hoja de vida destaca por un amplio recorrido en el exterior, sobre todo en Asia. Allí tuvo su último culmen al registrar ocho dianas con Al-Batin. (2022-2023).
Posteriormente, el ‘9’ cayó en el pozo de la intrascendencia en Tigre, Independiente del Valle y Vitória, con el que convive atrapado en la suplencia. Entremedias, padeció de una severa lesión a la columna que lo mantuvo en el dique seco durante los primeros meses del 2026.
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Saravia es un caso similar. El mediocampista uruguayo, de 26 años, viene de desligarse del Ponte Preta, de la Serie B de Brasil, después de no recibir su salario respectivo. En estado de libertad, le será mucho más fácil moverse hacia cualquier equipo, aunque a nivel deportivo no es una garantía total, dado que solo disputó cuatro partidos con el ‘maraca’.
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