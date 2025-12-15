“Hay hechos de suma gravedad”: Mariano González renunció a Salvemos al Perú por estos motivos

Mariano González, el ‘ministro del amor’, declinó a su candidatura al Senado.

Mariano González, exministro del Interior y ahora ex número tres en la lista al Senado de Salvemos al Perú, presentó su renuncia irrevocable a la militancia y a su postulación en el partido. A través de una carta remitida al presidente de la agrupación, Guillermo Suárez, el político denuncia la falta de investigación contra el candidato presidencial oficial y acciones tras los recientes cuestionamientos públicos.

“Si bien es cierto que hay acuerdos políticos que no se cumplieron por parte de la presidencia y de la secretaría general del partido, hay hechos de suma gravedad sucedidos recientemente que me llevan a tomar esta decisión”, mencionó.

¿Por qué Mariano González renunció a Salvemos al Perú?

En la misma misiva, el exintegrante del gabinete ministerial de Pedro Castillo y Pedro Pablo Kuczynski menciona dos hechos específicos: la reunión del candidato que ganó las elecciones primarias a través del lanzamiento de una moneda, Antonio Ortiz, con el vocal del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Willy Ramírez, y un presunto favorecimiento hacia allegados al extinto partido de Antauro Humala.

“La última semana se ha conocido públicamente de una reunión sostenida entre un precandidato presidencial y un miembro del Jurado Nacional de Elecciones. Al respecto, el partido ni el JNE han iniciado investigación o realizado manifestación alguna; por el contrario, hay un preocupante silencio”, escribió González.

Imagen de la reunión entre el vocal del JNE y postulante del partido se difundió por redes sociales. | La pista clave

“Asimismo, en los últimos días se ha conocido de una persona allegada al mismo miembro del JNE que participó en la referida reunión y estaría gestionando ante la dirigencia del partido la participación de personas vinculadas a un partido proscrito por orden judicial de la Corte Suprema”, agregó.

Aunque no lo mencionó directamente, de acuerdo a Epicentro.TV, se refiere a la presunta incorporación de personas ligadas a Alianza Nacional de Trabajadores Agrícolas, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O.).

¿Qué dijeron los implicados?

El propio Antonio Ortiz admitió públicamente haberse reunido brevemente con Ramírez en el lobby de un conocido hotel. Sostuvo que el diálogo duró alrededor de diez minutos y no tuvo que ver con la contienda electoral.

Asimismo, confirmó haber conversado con Antauro Humala en lo que describió como “un espacio informal, durante una reunión de amigos mientras jugaban fútbol”. Ortiz negó reiteradamente que existan acuerdos políticos derivados de ese encuentro, y sostuvo que cualquier eventual decisión sobre candidaturas corresponde a la dirigencia del partido.

Antonio Ortiz ganó la candidatura presidencial a través del lanzamiento de una moneda. | Canal N

Por su parte, el miembro del JNE, explicó que la reunión había sido coordinada con un productor de televisión y coincidió en que no sabía que era integrante de un partido. “Cuando llegué a la reunión, encuentro al señor Guerrero tomando desayuno con otro señor. Los saludo y me presenta al ingeniero Ortiz. En ningún momento hemos hablado ni de candidaturas, ni de partidos políticos”, remarcó en diálogo con RPP.