Antauro Humala seguirá sin partido: PJ rechaza demanda para anular ilegalidad de A.N.T.A.U.RO.

El líder etnocacerista Antauro Humala continuará sin un partido propio. Y es que el Poder Judicial rechazó la demanda de amparo con la que se buscaba anular la resolución de la Corte Suprema que declaró la ilegalidad de la Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.RO.) por “conducta antidemocrática”.

En la resolución a la que accedió Infobae, la Tercera Sala en lo Constitucional de Lima declaró improcedente la demanda. Así, mantiene su vigencia el fallo de la Sala Suprema de Derecho Constitucional y Social Permanente, ratificado por la Sala Suprema Civil Permanente, que ordenó la cancelación de la inscripción de A.N.T.A.U.RO. y el cierre de todos sus locales partidarios.

Cabe precisar que los militantes que presentaron el recurso han apelado este fallo. Sin embargo, la apelación deberá ser resuelta por la Sala Suprema de Derecho Constitucional y Social Permanente, tribunal que justamente fue el que declaró ilegal la agrupación de Antauro Humala.

A.N.T.A.U.RO. sigue siendo ilegal

En la demanda se denunció una supuesta vulneración a los derechos de a ser elegido, de igualdad, de participar en los asuntos públicos de la nación, a la libertad de reunión, de opinión y al debido proceso. Sin embargo, la Tercera Sala en lo Constitucional de Lima considera que la declaratoria de ilegalidad se dio acorde a ley.

Del mismo modo, los jueces superiores coinciden con que las declaraciones de Antauro Humala, de las cuales el partido no habría deslindado, “no solo son antidemocráticas sino que promueven y justifican atentados contra la vida e integridad de expresidentes de la República, personas migrantes y otros colectivos o grupos sociales”.

“Siendo esto así, la resolución cuestionada de modo alguno vulnera los derechos fundamentales de los demandantes, sino por el contrario, garantiza la protección de otros derechos fundamentales y el respeto a la Constitución que son fuente de los principios democráticos necesarios para desarrollar una vida en sociedad dentro de un Estado Constitucional de Derecho; y, en todo caso, nada impide que los amparistas ejerzan sus derechos en otras agrupaciones políticas cuyas acciones e ideología se armonicen con los valores y principios democráticos”, se lee en el fallo.

Los jueces superiores advierten que en realidad los militantes que presentaron la demanda no estarían de acuerdo con la decisión de la Corte Suprema y lo que en verdad buscarían es que se vuelva a analizar y calificar los argumentos por los que A.N.T.A.U.RO. fue declarado ilegal, “situación que no corresponde a esta judicatura”.

“El hecho de que los amparistas no estén de acuerdo con la fundamentación que sirve de respaldo a la resolución judicial cuestionada, no significa que no exista justificación, o que, a la luz de los hechos del caso, aquella sea aparente, incongruente, insuficiente o incurra en vicios de motivación interna o externa. Muy por el contrario, la sentencia objeto de esta acción, cumple con especificar las razones por las cuales adopta su decisión”, reza el texto.

De esta manera, se frustra un intento del partido de Antauro Humala para recuperar su inscripción y poder participar en las Elecciones 2026. Sin embargo, viene desplegando otras estrategias, como buscar un fallo favorable en el Tribunal Constitucional.