Perú

Antauro Humala busca un partido político para postular al Senado: “Estamos pidiendo el número uno”

Debido a que su partido A.N.T.A.U.R.O. fue cancelado, tendrá que postular como invitado en alguna agrupación política

Guardar
El exmilitar Antauro Humala, líder
El exmilitar Antauro Humala, líder de una corriente nacionalista de Perú y quien estuvo preso por encabezar una asonada contra el gobierno constitucional en 2005, anunció el martes que se postulará a la Presidencia para refundar la república.

El etnocacerista Antauro Humala anuncia que se encuentra buscando un partido político con el que hacer una alianza para postular al Senado, en las próximas elecciones del 2026.

Como se recuerda, el partido político del hermano del expresidente Ollanta Humala, la Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O.) fue cancelado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) pors declaraciones públicas de Antauro Humala reflejaban un “pensamiento violento y de odio”.

“¿Por qué no soy candidato a la presidencia? Es porque de los 40 partidos que existían, solamente había uno nacionalista, antiglobalista, que era el mío. Y nos han secuestrado la inscripción leguleyamente. Entonces, estamos en la vía judicial. Mientras tanto, vamos a un plan B que es la invitación al Senado Nacional", explicó en diálogo con Rosa María Palacios, en LR+.

Comentó que se encuentra conversando con las organizaciones políticas que tienen en su agenda la asamblea constituyente. “De todo el panorama electoral de las 39 candidaturas, solamente hay siete u ocho que convergen en que es necesaria una asamblea constituyente para el país”, mencionó.

Antauro Humala arremetió contra su
Antauro Humala arremetió contra su hermano y su cuñada. (Foto: Infobae Perú / Composición)

“La decisión va a ser tomada antes de que termine este mes. O sea, se van a enterar en qué partido vamos”, agregó.

Sobre la posición, contó que está buscando el primer lugar en una lista como invitado. “La posición nuestra, primero en el cambio en el aspecto programático, Asamblea Constituyente. Y ahora, en el aspecto, digamos, netamente mecánicamente electoral, digámoslo así, estamos pidiendo el número uno al Senado (...). Obviamente, no vamos a pedir el número 34. Entonces, esa es nuestra petición. Esto está en discusión, está en evaluación”,

¿Por qué al Senado?

Para Antauro Humala, le impiden presentarse en las elecciones como candidato presidencial porque “por ser nacionalista”. "Yo no he puesto las reglas, yo recién salgo de la cárcel. Yo he encontrado que para gobernar este país se llega al poder por medio de las armas o los votos. Yo lo he intentado dos veces por medio de las armas y me costó caro. Ahora lo intento por medio de los votos", dijo.

Etnocacerista se pronunció a través
Etnocacerista se pronunció a través de sus redes sociales. | Fotocomposición: Infobae Perú / Convoca

“Desde que salí de la cárcel dije acatamos el Estado de derecho contra el cual nos rebelamos y con sus mismas reglas vamos a competir y triunfar”, añadió.

Sobre si está de acuerdo que se vuelva a un Congreso bicameral, dijo que es “intrascendente”, porque “ya existe y tenemos que presentarnos a lo que hay”.

“Además, me interesa mucho porque ahora la gubernatura nacional a partir del 28 de julio del próximo año, ya no va a ser presidencialista, va a ser parlamentarista, específicamente senatorialista”, agregó. En ese sentido, considera que si bien nadie votó de facto por este cambio, “es lo que hay”.

Decisión sobre A.N.T.A.U.RO.

El líder etnocacerista Antauro Humala permanecerá fuera del escenario partidario formal luego de que el Poder Judicial rechazó la demanda de amparo que buscaba revertir la ilegalidad de la Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.RO.). Según información de Infobae, la Tercera Sala en lo Constitucional de Lima determinó que el pedido presentado por los militantes de la agrupación era improcedente, lo que mantiene vigente la declaración de ilegalidad decretada por la Sala Suprema de Derecho Constitucional y Social Permanente y ratificada por la Sala Suprema Civil Permanente.

El fallo judicial asegura que Antauro Humala seguirá sin poder contar con inscripción electoral en elecciones futuras, limitando sus aspiraciones presidenciales para 2026 con una vía partidaria. La resolución, formalizada en las instancias judiciales limeñas, también expresa la obligación de cancelar la inscripción del partido y cerrar todos sus locales a nivel nacional.

Temas Relacionados

Antauro HumalaA.N.T.A.U.R.O.SenadoElecciones 2026peru-politica

Más Noticias

Sporting Cristal vs Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto en el Gallardo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Rimenses y cusqueños vienen empatando 1-1 en el Estadio Alberto Gallardo. Además, los locales juegan con 10 hombres por expulsión de Catriel Cabellos, quien había entrado desde el banco de suplentes. Sigue las incidencias

Sporting Cristal vs Cienciano EN

Golazo de Leandro Sosa con potente disparo en Sporting Cristal vs Cienciano por Liga 1 2025

Felipe Vizeu inició la jugada, Nicolás Pasquini centró y el lateral uruguayo marcó el empate en el estadio Alberto Gallardo

Golazo de Leandro Sosa con

Christian Domínguez llora y pide perdón a su hija tras exponer que tendría un novio tóxico: “Que no cometa los mismos errores”

El cantante se quebró en vivo al reconocer que sus infidelidades y escándalos mediáticos afectaron emocionalmente a su hija. Tras la audiencia con Melanie Martínez por presunta violencia psicológica, Domínguez pidió terapia familiar para sanar su relación.

Christian Domínguez llora y pide

Las mejores películas de Netflix Perú para ver en cualquier momento

En la batalla por el dominio del streaming, esta plataforma se ha ganado su lugar

Las mejores películas de Netflix

Amplían a seis las rutas oficiales de acceso a Machu Picchu tras incorporarse la nueva vía en la Red de Caminos Inca

Una resolución del Ministerio de Cultura modifica el reglamento turístico del sistema de caminos, que ahora cuenta con seis trayectos aprobados bajo parámetros técnicos de conservación

Amplían a seis las rutas
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga se va

Rafael López Aliaga se va de la MML y los trenes Caltrain quedan abandonados al sol en el Parque de la Muralla

Oficial Mayor asegura que no autorizó el uso de cámara del Congreso en mitin fujimorista, porque estaba de vacaciones

Congreso: Podemos propone eliminar pensión vitalicia que reciben expresidentes del Perú

Pedro Castillo insiste en negar su golpe de Estado y cuestiona pedido de 19 años de prisión por conspiración

Betssy Chávez podría permanecer indefinidamente en la embajada de México si Perú niega el salvoconducto, advierte excanciller

ENTRETENIMIENTO

Christian Domínguez llora y pide

Christian Domínguez llora y pide perdón a su hija tras exponer que tendría un novio tóxico: “Que no cometa los mismos errores”

Las mejores películas de Netflix Perú para ver en cualquier momento

¿Por qué Korina Rivadeneira abandonó el Perú? Las razones de la modelo para dejar el país y regresar a Venezuela

Melanie Martínez expone los mensajes de Christian Domínguez y sus padres a su hija adolescente: “No tenemos nada de que hablar”

La historia de amor y dolor entre Melanie Martínez y Christian Domínguez: del romance adolescente, la infidelidad y el conflicto legal actual

DEPORTES

Sporting Cristal vs Cienciano EN

Sporting Cristal vs Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto en el Gallardo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Golazo de Leandro Sosa con potente disparo en Sporting Cristal vs Cienciano por Liga 1 2025

Gol de Cristian Souza tras desafortunado desvío de Miguel Araujo en Sporting Cristal vs Cienciano por Liga 1 2025

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van los equipos en la fecha 18 del Torneo Clausura y Acumulada

A qué hora juega Sporting Cristal vs Cienciano HOY: partido en el Gallardo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025