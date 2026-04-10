Roberto Sánchez propone a Antauro Humala para encabezar la “lucha contra el crimen”

Antauro Humala en el cierre de campaña en Lima de Juntos por el Perú. Atrás, a su izquierda, Roberto Sánchez - Facebook / Vamos Pueblo Nacional

La Plaza Dos de Mayo, en el Cercado de Lima, fue el escenario este miércoles 8 de abril del cierre de campaña de Roberto Sánchez, candidato presidencial por Juntos por el Perú. El evento congregó a simpatizantes, dirigentes y figuras políticas vinculadas al entorno de Pedro Castillo.

Durante el mitin, Sánchez presentó a Antauro Humala como la figura que lideraría la lucha contra el crimen en un eventual gobierno de Juntos por el Perú, señalando que su experiencia y visión nacionalista serían fundamentales para reforzar la defensa y seguridad del país. También se reiteró el compromiso con la liberación de Pedro Castillo y la continuidad de un proyecto político enfocado en la reivindicación social y la inclusión.

Roberto Sánchez anunció que, de asumir la presidencia, la conducción de la política de seguridad recaería en Antauro Humala, exmilitar y líder nacionalista, quien cumpliría un rol en programas fronterizos y en el combate a la criminalidad. Según Sánchez, se busca “recuperar el control del gobierno para los sectores populares”.

La jornada inició con un acto protocolar dirigido por el padre Luis Basalar, quien realizó una oración colectiva y expresó el respaldo de comunidades cristianas y altoandinas a la candidatura de Sánchez. Los asistentes entonaron el himno nacional y guardaron un minuto de silencio por las víctimas de protestas en regiones como Juliaca, Puno, Ayacucho y Cusco.

Participación de figuras vinculadas a Pedro Castillo, con consignas constantes por su liberación.

Yenifer Paredes, cuñada del expresidente Castillo, enfatizó el respaldo de las rondas campesinas y resaltó su vículo con el exmandatario hoy preso. “Me siento muy orgullosa de ser la hija del presidente del pueblo, Pedro Castillo Terrones”.

Paredes sostuvo que un eventual triunfo de Sánchez permitiría la liberación de Castillo, planteando este objetivo como central en la campaña.

Además, Roberto Sánchez también invitó a José Domingo Pérez, reconocido fiscal del equipo especial Lava Jato, a conducir la reforma del sistema de justicia en caso de llegar a la presidencia.

Antauro Humala y el enfoque de seguridad

Durante su discurso, Antauro Humala subrayó la convergencia de corrientes ideológicas y propuso una nueva etapa política para el país. Destacó la necesidad de un cambio estructural y la convocatoria a una asamblea constituyente, haciendo referencias al legado de Juan Velasco Alvarado. Humala reiteró el respaldo tanto a Pedro Castillo como a Roberto Sánchez, en línea con la plataforma nacionalista y de justicia social del evento.

En tanto, Roberto Sánchez profundizó en su propuesta de entregar a Humala la dirección de la lucha contra el crimen y la defensa de las fronteras. “La lucha contra el crimen estará en manos de nuestro mayor, el compatriota Antauro Humala”, declaró Sánchez, añadiendo que la gestión de programas binacionales y obras en zonas fronterizas será una prioridad.

Roberto Sánchez junto a Antauro Humala, quien respalda su candidatura - JP

Cuestionamientos a Roberto Sánchez y Antauro Humala

La trayectoria de Roberto Sánchez no está exenta de cuestionamientos, especialmente durante su paso como ministro de Comercio Exterior y Turismo. Un informe de control detectó el uso de fondos del ministerio para gastos personales, como restaurantes y lavandería, bajo el pretexto de reuniones de trabajo, excediendo los parámetros de la función pública. También se le atribuye la contratación de allegados partidarios con altos sueldos sin concurso público y enfrenta investigaciones fiscales por presuntos recortes de sueldos a trabajadores, quienes habrían sido obligados a entregar parte de sus remuneraciones para renovar contratos. Estas acciones configuran posibles delitos de peculado y administración fraudulenta.

En el ámbito partidario, su ascenso en Juntos por el Perú ha generado críticas de antiguos dirigentes, como Yehude Simon, quienes lo acusan de manipular procedimientos internos y desplazar a cuadros fundadores para consolidar su liderazgo.

Por su parte, Antauro Humala fue condenado en 2009 a 19 años de prisión por el “Andahuaylazo”, un levantamiento armado en Andahuaylas que resultó en la muerte de cuatro policías. Salió en libertad en agosto de 2022 tras cumplir su pena mediante redención. Su partido político, A.N.T.A.U.R.O., fue declarado ilegal y disuelto por la Corte Suprema en 2025 por conducta antidemocrática.