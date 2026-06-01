Valery Revello sorprende a sus seguidores al regalar una lujosa camioneta a su hija de siete años y compartir mensaje de superación

Valery Revello sorprende en redes sociales al regalar una lujosa camioneta a su hija Vitto, fruto de su relación con el futbolista Sergio Peña. (Instagram Valery Revello)

Valery Revello generó impacto en redes sociales tras obsequiar una lujosa camioneta a su hija mayor, Vitto, de siete años, fruto de su relación con el futbolista Sergio Peña. El gesto fue compartido a través de un video en su cuenta de Instagram, donde la modelo e influencer, actualmente embarazada de su tercer hijo, transmitió la emoción del momento y reflexionó sobre el esfuerzo detrás de sus logros familiares.

En las imágenes difundidas, puede verse cómo los colaboradores de la concesionaria retiran la cubierta que ocultaba el vehículo nuevo frente a la niña. Vitto, visiblemente sorprendida, salta de alegría y abraza a su madre antes de subir al vehículo para conocerlo en detalle.

El obsequio fue acompañado de un mensaje dirigido a su hija: “Desde que naciste, Vitto, soñé con tener todo para ti y para mí; y por más que la meta estaba alta, nunca dejé de pensar en alto y trabajar todos los días por nosotras. Esto es solo el comienzo, mi reinita linda. Los amo a ti y a tus hermanos”, escribió Revello en redes sociales.

PUBLICIDAD

Valery Revello, actualmente embarazada de su tercer hijo, destaca la perseverancia y el esfuerzo diario como claves para alcanzar metas familiares. (Instagram Valery Revello)

Un mensaje de superación personal y agradecimiento familiar

En sus publicaciones, Valery Revello enfatizó el valor de la perseverancia y el trabajo constante. “Qué bonita es la vida cuando cumples tus sueños y luchas por ellos todos los días, cuando te lo propones desde hace mucho y se vuelven realidad”, compartió la influencer, quien también expresó agradecimiento especial a su actual pareja,

Tomás Tudela, surfista y empresario, padre de su segundo hijo y del bebé que espera. “Tú mi amor, eres mi ejemplo más grande que tengo de conseguir todo lo que propongo. Te amo, Tomás Tudela”, añadió Revello.

El acto de regalar un vehículo de alta gama a una menor de siete años desató una ola de reacciones en redes. Mientras algunos usuarios resaltaron el mensaje de superación personal, otros debatieron sobre el significado de este tipo de obsequios. Más allá de la sorpresa, la influencer aprovechó la ocasión para recordar los desafíos que atravesó desde el nacimiento de su hija y cómo el esfuerzo diario le permitió alcanzar metas familiares y profesionales.

PUBLICIDAD

En una segunda publicación, Revello compartió un recuento de su vida junto a su hija mayor, recordando etapas difíciles y subrayando la importancia de la mentalidad positiva. “Viví, como muchas personas, injusticias, desesperación, tristezas, pero siempre tuve la visión y esperanza de que lograría todo con mi bebé de 2 años. No soy ni la cuarta parte de lo que realmente quiero ser, aprendo todos los días y de mis procesos sigo aprendiendo”, reflexionó.

El mensaje incluyó un consejo dirigido a sus seguidoras: “No te desconcentres, fija tus metas, no solo económicas, también aquí adentro de ti. Tú y tu bebé están hechos siempre para algo mejor, para algo más”.

Vida familiar, pareja y una historia de resiliencia

Valery Revello, de 31 años, mantiene una activa presencia en la vida pública y en redes sociales. Tras su separación de Sergio Peña, la modelo conformó una familia junto a Tomás Tudela. La pareja, próxima a cumplir tres años de relación, espera su segundo hijo en común. Revello es madre de dos niñas —Vitto, con Peña, y una hija con Tudela— y actualmente atraviesa la etapa final de un nuevo embarazo.

PUBLICIDAD

El emotivo video del obsequio, publicado en Instagram, muestra la reacción de alegría de la niña al descubrir su nueva camioneta. (Instagram Valery Revello)

Además, la influencer ha compartido abiertamente particularidades de su vida, como la heterocromía que presenta desde su nacimiento, una condición genética que le otorga un ojo verde y otro marrón, y que ha convertido en uno de sus rasgos distintivos.

El gesto de regalar una camioneta a su hija, acompañado de mensajes sobre el valor del esfuerzo, la maternidad y la superación, destaca el enfoque que Valery Revello ha dado a su vida pública: una narrativa de resiliencia, perseverancia y búsqueda de bienestar para su familia.