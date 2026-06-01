Federico Salazar lanza duras críticas a Keiko Fujimori y califica como “desastre” la gestión de Fuerza Popular en el Congreso

Federico Salazar acusa a Keiko Fujimori y Fuerza Popular de destruir las instituciones durante su mayoría parlamentaria en el Congreso.

El periodista Federico Salazar lanzó una severa crítica contra Keiko Fujimori y la bancada de Fuerza Popular, señalando que durante su mayoría parlamentaria “destruyeron este país y las instituciones”. En entrevista reciente con Trome y en su columna en El Comercio, Salazar apuntó a que el fujimorismo fue responsable de un “desastre” político y económico, marcando la agenda previa a la segunda vuelta electoral del 7 de junio de 2026 entre Fujimori y Roberto Sánchez.

“De lo que me ha dado pruebas Keiko es que hizo un desastre del país cuando tuvo la mayoría parlamentaria. Destruyó este país, las instituciones”, afirmó el conductor de América Noticias. Salazar recordó que en 2016 la bancada de Fuerza Popular, liderada por Keiko Fujimori, obtuvo la mayoría absoluta en el Congreso, pero adoptó una actitud revanchista y obstruccionista que, a su juicio, deterioró la gobernabilidad y el equilibrio institucional.

El periodista también profundizó en los daños legislativos generados por Fuerza Popular: la bancada “causó el colapso institucional del país” y contribuyó a la inestabilidad económica al aprobar leyes que, según Salazar, vulneraron el equilibrio presupuestal y favorecieron intereses particulares.

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“La mayoría fujimorista causó el colapso institucional del país. Con 73 congresistas en el 2016, Keiko Fujimori lideró la obstrucción a Pedro Pablo Kuczynski, forzándolo a renunciar. Apoyó en ese golpe a Martín Vizcarra”, escribió Salazar.

La candidata presidencial de derecha de Perú, Keiko Fujimori, y el candidato de izquierda, Roberto Sánchez, gesticulan antes de un debate televisado, antes de la segunda vuelta presidencial del 7 de junio, en Lima, Perú,.31 de mayo de 2026. REUTERS/Alessandro Cinque

El periodista matizó que, aunque Keiko Fujimori ha demostrado habilidad electoral, su preparación política e ideológica sigue siendo limitada. “No la veo más sólida. Ella como personaje creo que ha aprendido algunas cosas electorales, pero no creo que haya aprendido cosas políticas y menos ideológicas”, indicó el reconocido periodista y conductor de América Noticias.

Críticas también al plan de gobierno de Roberto Sánchez

Salazar no reservó sus cuestionamientos solo para Fujimori. Sobre Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, advirtió que su plan de gobierno sería “desastroso” para el país. “Si existiera la palabra ‘desastrante’ la hubiera usado, porque es algo que va a destruir, va a crear un desastre. Los puntos sobre política económica que él plantea llevan a un desastre”, señaló en entrevista con Trome.

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El periodista consideró que Sánchez “está perdido en economía” y que su candidatura está rodeada de intereses y presiones que podrían condicionar su gestión. Salazar criticó la propuesta de convocar a una asamblea constituyente y el acercamiento de Sánchez a figuras como Antauro Humala y José Domingo Pérez.

“Juntos por el Perú está llevando hasta miembros del Movadef, brazo político de Sendero Luminoso, al Congreso. ¿No te parece peligroso para la democracia? Es sumamente peligroso, primero por la falta de vigilancia interna. Segundo, aceptan lo que sea con tal de que sumen sus votos. Su intención es destruir el Estado de derecho y apuntar hacia un régimen vertical”, expresó Salazar.

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se dirige a la nación en un emotivo discurso donde asegura conocer los problemas del Perú y llama a la unión para construir un país con paz y progreso.

El periodista advirtió que el país enfrenta una elección compleja, sin opciones ideales y con factores de alto riesgo para la estabilidad democrática e institucional. “El hecho de que alguien esté mal no significa que el otro esté bien. No porque Castillo estuvo mal, de pronto Keiko es una luminaria”, remarcó.

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Según los últimos sondeos, Keiko Fujimori encabeza la preferencia electoral por un margen mínimo sobre Sánchez, por lo que Salazar anticipa un “final de fotografía”. El debate presidencial del 31 de mayo y la campaña final serán decisivos en un escenario marcado por la polarización y la desconfianza ciudadana hacia la clase política.

Elecciones 2026: segunda vuelta, debate decisivo y contexto político

La segunda vuelta electoral en Perú está programada para el domingo 7 de junio de 2026. Más de 27 millones de ciudadanos están convocados a las urnas para elegir entre los dos candidatos más votados en la primera ronda: Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, representante de Juntos por el Perú. Ambos accedieron al balotaje tras una primera vuelta marcada por la alta fragmentación política y una escasa diferencia de votos entre los candidatos que ocuparon los primeros lugares.

En su mensaje final durante el debate, el político Roberto Sánchez reafirma su compromiso con el pueblo peruano, especialmente con los más pobres. Con un tono enérgico, arremete contra el fujimorismo, al que acusa de tener un "legado de horror", y hace un llamado a recuperar la patria.

Durante los comicios del 12 de abril, Keiko Fujimori obtuvo 2.877.678 votos válidos (17,18%), mientras que Roberto Sánchez alcanzó 2.015.114 votos (12,03%). El tercer lugar fue para Rafael López Aliaga, con una diferencia de menos de 21 mil votos respecto al segundo puesto. La dispersión del voto y los retrasos logísticos, especialmente en Lima, acentuaron el clima de incertidumbre. La ONPE reconoció las incidencias y exoneró de multas a los afectados.

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Previo a la jornada electoral, el debate presidencial entre Fujimori y Sánchez se celebró el 31 de mayo de 2026 en el Centro de Convenciones de Lima, con transmisión nacional y bloques temáticos sobre seguridad ciudadana, fortalecimiento democrático, educación, salud, economía y reducción de la pobreza. El formato contempló exposición de propuestas, preguntas ciudadanas y discusión directa, en busca de que el electorado pueda contrastar las visiones de ambos aspirantes y despejar dudas antes de la votación final.

Así, el Perú llega a una segunda vuelta en la que, como anticipó Federico Salazar, mucho dependerá de la campaña final, el comportamiento de los electores indecisos y las estrategias de ambos candidatos para convencer a un electorado fragmentado y exigente.