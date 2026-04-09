Roberto Sánchez cerró campaña en Lima con llegada a caballo a Plaza Dos de Mayo y respaldo de Yenifer Paredes y Antauro Humala

Roberto Sánchez culmina su campaña en la Plaza Dos de Mayo con fuerte presencia de simpatizantes. Facebook

La Plaza Dos de Mayo, en el Cercado de Lima, se convirtió este miércoles 8 de abril en el escenario del cierre de campaña del candidato presidencial Roberto Sánchez, representante de Juntos por el Perú. La actividad congregó a simpatizantes, dirigentes y figuras políticas vinculadas al entorno del exmandatario Pedro Castillo, en un acto que combinó elementos religiosos, consignas políticas y llamados a la movilización electoral.

El evento se desarrolló con una puesta en escena marcada por símbolos y referencias al denominado “Perú profundo”, con discursos centrados en la reivindicación social, la unidad política y la defensa del voto. La jornada incluyó intervenciones de aliados cercanos, así como la presentación de propuestas finales de cara a las elecciones del 12 de abril.

Desde el inicio, el mitin incorporó un tono ceremonial. Un representante religioso dirigió una oración colectiva y expresó respaldo al candidato, en medio de consignas del público. Durante su intervención, señaló: “Hoy, Roberto, tienes esa gran misión de liberar a tu hermano con el voto popular”, en referencia a Pedro Castillo, actualmente en prisión.

Acto protocolar con referencias religiosas y políticas

El inicio del evento incluyó un acto protocolar encabezado por el padre Luis Basalar, quien dirigió una oración ante los asistentes. La participación del religioso marcó el tono inicial del mitin, con referencias a la fe y a la justicia social. Durante su intervención, mencionó que comunidades cristianas y altoandinas respaldaban la candidatura de Sánchez.

Tras la oración, el público entonó el himno nacional y se realizó un minuto de silencio por las víctimas de protestas en regiones del sur del país, como Juliaca, Puno, Ayacucho y Cusco. Este momento buscó enfatizar la memoria de los fallecidos en el contexto de conflictos sociales recientes.

Las consignas a favor de Pedro Castillo y Roberto Sánchez se repitieron de forma constante, con respuestas coordinadas entre los animadores y los asistentes. Expresiones como “¡Pedro Castillo, libertad!” y “¡Roberto Sánchez, presidente!” marcaron el ritmo del evento.

Yenifer Paredes y el llamado a la movilización electoral

Una de las intervenciones centrales estuvo a cargo de Yenifer Paredes, cuañada del expresidente Pedro Castillo. Su discurso incluyó referencias personales, políticas y territoriales, con énfasis en su origen en Cajamarca y en el papel de las rondas campesinas.

Durante su participación, expresó: “Me siento muy orgullosa de ser la hija del presidente del pueblo, Pedro Castillo Terrones”. Además, afirmó que el respaldo popular y la justicia social se encuentran del lado de su propuesta política.

Paredes también planteó que un eventual gobierno de Roberto Sánchez permitiría la liberación de Castillo. En ese sentido, indicó: “Estoy segura de que nuestro próximo presidente va a ser el compañero Roberto Sánchez, que en su primer día de gobierno va a liberar al presidente del pueblo”.

Su discurso incluyó un llamado directo a los coordinadores y personeros de su organización política para resguardar los votos en la jornada electoral. “Cuidemos el voto este 12 de abril”, señaló ante los asistentes.

Participación de figuras vinculadas a Pedro Castillo, con consignas constantes por su liberación.

Antauro Humala y la propuesta de una nueva etapa política

El acto continuó con la intervención de Antauro Humala, quien planteó una visión política basada en el nacionalismo y el cambio estructural del país. Durante su discurso, destacó la convergencia entre distintas corrientes ideológicas dentro de Juntos por el Perú.

Humala sostuvo que un eventual triunfo electoral abriría un nuevo ciclo político. “Se abre una nueva etapa republicana, una gran refundación y una asamblea constituyente”, afirmó frente a la multitud.

Asimismo, hizo referencias al legado del general Juan Velasco Alvarado y reiteró consignas de respaldo tanto a Pedro Castillo como a Roberto Sánchez, en línea con el tono general del evento.

Roberto Sánchez y el mensaje central de campaña

Intervenciones de Jennifer Paredes y Antauro Humala en plaza Dos de Mayo. Facebook

El cierre del mitin estuvo a cargo del propio candidato presidencial Roberto Sánchez, quien dirigió un discurso enfocado en la reivindicación del pueblo y la crítica a sectores políticos y económicos del país.

Durante su intervención, sostuvo que existe una confrontación entre el pueblo y las élites. “El pueblo es la voz de Dios”, afirmó, al tiempo que convocó a sus seguidores a participar en las elecciones del 12 de abril.

Sánchez también reiteró su compromiso con la liberación de Pedro Castillo, planteándolo como un objetivo político central. Además, señaló que su propuesta busca recuperar el control del gobierno para los sectores populares.

El candidato enfatizó que su movimiento representa una continuidad del proyecto político iniciado por Castillo, con énfasis en la justicia social y la inclusión de sectores históricamente marginados. La jornada concluyó entre consignas y expresiones de respaldo por parte de los asistentes.