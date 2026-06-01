“Que no se escondan más”: Gobierno difundirá rostros de feminicidas prófugos para acelerar capturas en todo el país

En una conferencia de prensa, la ministra de la Mujer presenta la lista de los feminicidas más buscados a nivel nacional. La campaña busca involucrar a la ciudadanía para que, a través de la denuncia anónima, se logre hacer justicia para las víctimas y sus familias. 24 Horas

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y el Ministerio del Interior (Mininter) pusieron en marcha una nueva estrategia para reforzar la búsqueda de personas acusadas de feminicidio que permanecen fuera del alcance de la justicia. La iniciativa busca ampliar la difusión de los casos más urgentes e involucrar a la ciudadanía en la entrega de información que permita acelerar las capturas.

La medida surge en un contexto marcado por la persistencia de la violencia contra las mujeres en el país. Las cifras oficiales muestran que los casos con características de feminicidio continúan registrándose cada año, mientras decenas de familias esperan avances en procesos judiciales que permanecen abiertos debido a la condición de prófugos de los acusados.

Durante la presentación de la campaña, autoridades de ambos sectores destacaron la necesidad de fortalecer el trabajo coordinado entre instituciones públicas, medios de comunicación y población. El objetivo central consiste en aumentar la visibilidad de los requisitoriados incluidos en el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior y promover denuncias oportunas que contribuyan a su ubicación.

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Una campaña enfocada en los feminicidas prófugos

MIMP y Mininter lanzan la campaña “Que no se escondan más” para reforzar la búsqueda de feminicidas prófugos. Gob

La campaña denominada “QUE NO SE ESCONDAN MÁS: buscados por FEMINICIDIO” difundirá los rostros y datos de los acusados por este delito que continúan prófugos. Según información presentada por el MIMP, actualmente existen 31 feminicidas requeridos por la justicia que aún no han sido capturados.

Durante la actividad oficial, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Edith Pariona, explicó que la iniciativa responde a una situación que demanda acciones concretas. “Actualmente, existen treinta y un feminicidas prófugos que continúan evadiendo la justicia, mientras familias enteras siguen esperando respuestas concretas”, señaló.

La ministra también recordó que detrás de cada caso existen consecuencias que afectan a los entornos familiares de las víctimas. En su intervención mencionó que hijas, hijos y otros familiares enfrentan las secuelas de una pérdida que permanece sin respuesta judicial definitiva mientras los responsables no sean ubicados.

Uno de los ejes principales de la campaña consiste en ampliar el alcance de la información sobre los requisitoriados. Para ello, las autoridades solicitaron el apoyo de la población y de los medios de comunicación en la difusión de la lista de los más buscados.

Edith Pariona indicó que durante sus recorridos por distintas regiones recibió pedidos de justicia relacionados con casos de feminicidio. En ese contexto, exhortó a la población a mantenerse alerta ante la posible presencia de los acusados en cualquier parte del territorio nacional.

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“Hacemos un llamado firme a la ciudadanía, autoridades y medios de comunicación para que se sumen a esta importante iniciativa y estos crímenes no queden impunes”, manifestó la titular del MIMP.

La lista de requisitoriados forma parte del Programa de Recompensas del Ministerio del Interior. Las personas que reconozcan a alguno de los acusados pueden proporcionar información de manera confidencial mediante la línea gratuita 0-800-40-007. Durante la cobertura televisiva del lanzamiento también se informó que las recompensas por información vinculada a estos casos alcanzan hasta los 80 mil soles.

Capturas recientes como resultado de la articulación institucional

La campaña “Que no se escondan más” difundirá los rostros de 31 acusados por feminicidio y ofrecerá hasta S/80 mil por información sobre su paradero. Gob

Durante la presentación de la campaña, las autoridades destacaron algunos resultados obtenidos en los últimos días gracias al trabajo coordinado entre entidades del Estado.

La ministra mencionó la captura de Luis Andrés Flores, realizada en Argentina. El investigado era buscado por el feminicidio de una joven cosmiatra. Asimismo, informó sobre la detención de Alexis Alcántara en el distrito limeño de Jesús María, acusado por el feminicidio de una joven madre y de su hijo de nueve años en la región Ucayali.

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Según explicó Pariona, estos resultados muestran la importancia de mantener mecanismos de coordinación que permitan localizar a los investigados incluso cuando se encuentran fuera de sus regiones de origen o fuera del país.

Las cifras que reflejan la magnitud del problema

De acuerdo con datos del Programa Nacional Warmi Ñan, durante 2025 se registraron 134 casos con características de feminicidio. En lo que va de 2026, la cifra alcanza 49 casos, de los cuales 12 corresponden a Lima, región que concentra la mayor cantidad de reportes.

Las estadísticas oficiales también indican que entre 2009 y el 25 de mayo de 2026 se acumularon 2.229 casos con características de feminicidio en el país.

El informe del MIMP señala además que el 56 % de las víctimas registradas durante 2026 tenía entre 18 y 29 años. Otro dato muestra que el 62,2 % de los casos fue cometido por parejas o exparejas de las víctimas.

La información también evidencia el impacto de estos crímenes sobre los menores de edad. Según el registro oficial, el 51 % de las víctimas tenía entre uno y tres hijos menores, situación que expone las consecuencias que la violencia feminicida genera en niñas, niños y adolescentes.

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Durante el lanzamiento de la campaña participó también el viceministro de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, Carlos Guillén Enríquez, quien resaltó la necesidad de una respuesta firme frente a este tipo de delitos.

“El feminicidio indigna y detrás de cada caso hay familias afectadas, niñas, niños y adolescentes que enfrentan las consecuencias de la violencia. Como Estado tenemos la responsabilidad de actuar con firmeza, articulación y decisión frente a estos crímenes”, sostuvo el funcionario.

Las autoridades informaron que la campaña permanecerá activa mediante la difusión permanente de la lista de requisitoriados, con el propósito de obtener información que facilite nuevas capturas y permita avanzar en los procesos judiciales pendientes.