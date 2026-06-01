Detrás de cámaras del debate: Miguel Torres al oído de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez asistido por Francke y Manuel Rodríguez

El último debate televisado antes del balotaje mostró a Miguel Torres aconsejando a Keiko Fujimori y a Pedro Francke y Manuel Rodríguez asesorando a Roberto Sánchez

Los consejos al oído que el candidato a la segunda vicepresidencia, Miguel Torres, dirigió a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y la asesoría del exministro de Economía, Pedro Francke, al candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, marcaron el último debate televisado de cara al balotaje del próximo 7 de abril.

Las imágenes difundidas en directo por las plataformas del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) captaron a Torres acercándose varias veces a la candidata para darle indicaciones durante los cortes comerciales, mientras una asistente retocaba su cabello.

En el equipo contrario, Sánchez recibió asesoría de Francke y del excanciller Manuel Rodríguez, también integrante de su equipo técnico.

La hija y heredera política del exdictador Alberto Fujimori (1990-2000) revisaba unos papeles y permaneció sentada en todo momento. En cambio, el aliado del expresidente Pedro Castillo (2021-2022) se mostró sonriente y se mantuvo de pie.

Las cámaras del Jurado Nacional de Elecciones captaron a Torres acercándose a Fujimori en varias ocasiones durante las pausas comerciales para darle instrucciones, mientras una asistente la ayudaba con detalles de imagen

Torres generó controversia la semana pasada al calificar la destitución del exgobernante como “una gesta de contención” y destacar la participación de “periodistas, congresistas y la Fiscalía” en ese proceso.

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A través del canal Willax, afirmó que “sacar al señor Castillo no fue sencillo”, lo cual fue interpretado por Juntos por el Perú como una admisión desde el fujimorismo de una presunta conspiración para destituir a Castillo, quien superó a Fujimori en las elecciones de 2021 por un margen de 40.000 votos y enfrentó una campaña que buscó anular votos rurales donde concentró su apoyo.

Cuadros

Francke, exministro de Economía durante la presidencia de Castillo, fue presentado días atrás como jefe del equipo económico de Sánchez, mientras que Rodríguez apareció como responsable de los temas internacionales en la campaña.

El extitular del Ministerio de Economía, consultor del Banco Mundial y de la OIT, propuso reducir los beneficios tributarios de algunos sectores económicos y aumentar la recaudación fiscal durante su gestión con el exjefe de Estado, administración que concluyó en 2022 tras un intento fallido de golpe de Estado.

Sánchez contó con el apoyo directo de Francke y Rodríguez, quienes ocupan roles clave en la estrategia económica e internacional de Juntos por el Perú

Rodríguez, en tanto, ocupó el Ministerio de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), fue embajador en Bolivia en la segunda administración de Alan García (2006-2011) y representante permanente del Perú ante la Unesco, designado durante la gestión de Ollanta Humala (2011-2016).

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Perú ha iniciado la última semana de la campaña de las elecciones presidenciales del próximo domingo, con la entrada en vigor de las restricciones que ordena la ley nacional, entre ellas a la difusión de encuestas, vigente desde este lunes. El incumplimiento de esta disposición contempla multas de entre 55.000 y 550.000 soles.

Desde el próximo viernes tampoco podrán realizarse reuniones o manifestaciones públicas de carácter político y la vulneración de esa norma puede ser sancionada con penas de cárcel no menor de tres meses ni mayor de dos años.

Las normas locales también ordenan la suspensión de toda clase de propaganda política desde el sábado próximo y la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas, conocida como ‘ley seca’, que regirá desde las 8.00 horas del sábado hasta las 8.00 horas del lunes 8 de junio.